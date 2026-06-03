Συμφωνία του ΠΑΟΚ με Αλεξάντερ και Γκρέι
Πολύτιμες προσθήκες για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος ήρθε σε συμφωνία με τους Κάιλ Αλεξάντερ και Ραϊκουάν Γκρέι.
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Ο ΠΑΟΚ προχωράει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν και έτσι, οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν τις κινήσεις ενίσχυσης για να είναι πάνοπλοι την επόμενη χρονιά.
Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Κάιλ Αλεξάντερ που αγωνίζονται στην Τούρκ Τέλεκομ αλλά και με τον Ραϊκουάν Γκρέι που έχει ξεχωρίσει με τη φανέλα της ΑΕΚ.
O Αλεξάντερ αποτελεί μία κίνηση ενίσχυσης στη frontline του ΠΑΟΚ, καθώς ο Τρινκιέρι τον υπολογίζει για τον βασικό ψηλό του Δικέφαλου, ενώ ο ίδιος μέτρησε κατά μέσο όρο 9.9 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1 τάπα, ενώ σούταρε με 71% στα δίποντα και 76% στις βολές τη φετινή σεζόν στο EuroCup.
Από εκεί και πέρα, ο Γκρέι αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια, με ετήσιες απολαβές ένα εκατ. το χρόνο.
Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ μέτρησε σε 27 αγώνες της Stoiximan GBL 12.64 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.6 κλεψίματα ανά αγώνα σε 29.6 λεπτά συμμετοχής.
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