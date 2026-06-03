Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το απίστευτο buzzer beater του Κώστα Παπανικολάου! (vid)
Με το ένα χέρι, απο το κέντρο του γηπέδου. Και… μέσα
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Το καλύτερο για το τέλος της πρώτης περιόδου κράτησε ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.
Πιο συγκεκριμένα ο αρχηγός του Κώστας Παπανικολάου πέτυχε ένα από εκείνα τα buzzer beater που γίνονται σήμα αθλητικών εκπομπών!
Λίγο πίσω από τη σέντρα του γηπέδου, ο 35χρονος φόργουορντ νίκησε το χρονόμετρο ευστοχώντας σε ένα εξαιρετικά δύσκολο σουτ καθότι υπό ασφυκτική πίεση.
Όπλισε, ζύγισε με το ένα χέρι σε κάτι σαν το… πεταχτάρι του Γιώργου Πρίντεζη. Κι εν τέλει δικαιώθηκε για το τρίποντο που έγραψε το 21-17 που ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο.
Δείτε το τρομερό τρίποντο του Παπανικολάου πίσω από τη σέντρα.
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