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Ο Ολυμπιακός μπορεί να απέκτησε δύο φορές προβάδισμα 17 πόντων, αλλά στο τέλος ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη προσπάθεια, επέστρεψε στο ματς, αλλά μέχρι εκεί. Οι Πειραιώτες επικράτησαν με σκορ 82-76 στο ΣΕΦ επί του «αιωνίου» αντιπάλου και έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών των play offs της Stoiximan GBL.

Με αυτή τη νίκη οι πρωταθλητές Ευρώπης πραγματοποίησαν το πρώτο βήμα για την κατάκτηση και του εγχώριου τίτλου. Το Game 2 ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο «T-Center» την ερχόμενη Παρασκευή (5/6, 21:00).

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νωθρά και με νευρικότητα το ματς, με εκατέρωθεν αστοχία και κακές επιλογές στην επίθεση, ειδικά από την πλευρά του Ολυμπιακού.

Ναν και Όσμαν ήταν «ζεστοί» στο ξεκίνημα, έχοντας δύο σερί τρίποντα (7-8), με τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ να απαντούν για το 13-8 και το ΣΕΦ να παίρνει… φωτιά σε εκείνο το σημείο. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν πόντο-πόντο, αλλά το πρώτο δεκάλεπτο έμελλε να κλείσει με ένα μαγικό buzzer beater του Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος σχεδόν από το κέντρο έκανε το 21-17 (σκορ περιόδου) και σήκωσε όλο το γήπεδο στο… πόδι!

Οι Πίτερς, Γουόρντ και Μιλουτίνοφ δημιούργησαν ένα μικρό σερί για τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να δημιουργούν την πρώτη διψήφια διαφορά στον αγώνα για το 33-22.

Οι παίκτες του Μπαρτζώκα στη συνέχεια, με συνέπεια στην επίθεση και αρκετή ένταση στην άμυνα, διατήρησαν μία καλή διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Με το πρώτο ημίχρονο να λήγει με το σκορ στο 42-30 και τους Πειραιώτες να έχουν ένα ισχυρό +12 στα μισά της διαδρομής.

Βεζένκοφ και Φουρνιέ δημιούργησαν ένα μικρό σερί για το +17 (49-32) του Ολυμπιακού, ωστόσο με υπομονή και μεθοδικότητα ο Παναθηναϊκός μάζεψε τη διαφορά. Γκραντ και Ναν έκαναν το 49-37 με ένα μίνι 0-5, ο Φουρνιέ με τρίποντο το ανέβασε ξανά στους 15 (52-37) και ο Βεζένκοφ στους 17 (54-37).

Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο ο Μήτογλου… πήρε το «όπλο» του και με τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα έβαλε… φωτιά στον πρώτο τελικό! Και κάπου εκεί το 54-37 έγινε 59-55, με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει πλήρως στο ματς. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το τέταρτο σερί τρίποντο του Μήτογλου για το 62-58.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν για… γερά νεύρα, με το σύνολο του Εργκίν Αταμάν να έχει επιστρέψει για τα καλά στη διεκδίκηση του break. Ο Φουρνιέ μπορεί να έδωσε μία μικρή… ανάσα για το 64-58, αλλά ο Όσμαν χάρισε -μετά από πάρα πολλή ώρα- το πρώτο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό για το 64-65.

Ο Πίτερς έδωσε εκ νέου την πρωτοπορία στο σκορ στους γηπεδούχους για το 67-65, αλλά ο Ναν με έμμεσο τρίποντο το πήγε ξανά στον πόντο για το 69-68.

Ακολούθησε… θρίλερ με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Ο Τζόσεφ έδωσε νέα «ανάσα» στον Ολτμπιακό για το 73-70, αλλά ο Όσμαν ισοφάρισε με τρίποντο (73-73). Ο Βεζένκοφ και ο Φουρνιέ, όμως, με κρίσιμους πόντους έκαναν το 77-73 και ο Γουόκαπ με τρίποντο… τελείωσε τον Παναθηναϊκό (80-73), με τους Πειραιώτες να φτάνουν εν τέλει στο 1-0 (82-76).

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-30, 62-58, 82-76

Δείτε το αναλυτικό φύλλο αγώνα…

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Βεζένκοβ 16 (4/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Παπανικολάου 6 (2), Μιλουτίνοβ 10 (4/7 δίποντα, 2/3 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Φουρνιέ 20 (4/6 δίποντα, 2/10 τρίποντα, 6/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 λάθη), Γουορντ 3 (0/4 σουτ, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Πίτερς 7 (1/4 σουτ, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Τζόσεφ 6 (3/4 δίποντα), Τζόουνς 9 (2/2 δίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ)

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Όσμαν 23 (7/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 2 (1/6 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα), Γκραντ 5 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Ναν 20 (2/5 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 5 λάθη), Λεσόρ 4 (1/2 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 λάθη), Σορτς 8 (3/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ασίστ), Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος, Μήτογλου 14 (1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ)