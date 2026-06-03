Ολυμπιακός: Έφτασε τις 18 σερί νίκες σε Euroleague και πρωτάθλημα
Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών και έφτασε τις 18 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.
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Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ΣΕΦ του Παναθηναϊκού με 82-76, έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League και έφτασε τις 18 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.
Οι Ερυθρόλευκοι, που πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν την Euroleague επικρατώντας στον τελικό του Final Four της Ρεάλ Μαδρίτης, ηττήθηκαν τελευταία φορά στις 24/3 από την Βαλένθια στην Ισπανία με 85-84.
Έκτοτε έχουν 18 συνεχόμενες νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να χρειάζεται δύο ακόμα για να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα.
Αναλυτικά οι 18 νίκες του Ολυμπιακού:
Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός 94-101 (30/3)
Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 74-82 (3/4)
Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson 109 – 83 (5/4)
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88 (7/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89 (9/4)
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76 (16/4)
Ολυμπιακός – Άρης Betsson 92-81 (19/4)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94 (25/4)
Ολυμπιακός – Μονακό 91-70 (28/4)
Ολυμπιακός – Μονακό 94-64 (30/4)
Μονακό – Ολυμπιακός 82-105 (5/5)
Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 117-76 (13/5)
Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός 58-97 (24/5)
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61 (22/5)
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 (24/5)
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77 (28/5)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 68-95 (30/5)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR 82-76 (3/6)
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