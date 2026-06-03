Μπαρτζώκας: «Πάντα το πρώτο ματς είναι το πιο σημαντικό – Δεν υπάρχει καμία κούραση» (vid)

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Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τονίζει πως οι παίκτες του πρέπει να ξεχάσουν την κούραση.

Παράλληλα ο Έλληνας προπονητής υπογράμμισε πως πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι και το πιο σημαντικό σε αυτές τις σειρές.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Δεν θα ήταν εύκολο. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή ομάδα και έπαιξε καλά, μας έβαλε πίεση με τα τρίποντα του Μήτογλου. Εμείς σκοράραμε με τις δεύτερες ευκαιρίες που πήραμε από τα ριμπάουντ. Πάντα το πρώτο ματς είναι το πιο σημαντικό.

Σήμερα ήταν ο Χολ και ο Νιλικίνα έξω, την επόμενη φορά ίσως πρέπει να είναι κάποιος άλλος.

Θα αναλύσουμε το παιχνίδι και αύριο θα δείξουμε βίντεο. Στην επίθεση χάσαμε πολλές φορές την μπάλα μέσα από τα χέρια μας. Μας έβαλαν πίεση. Πάντα είναι για την γηπεδούχο ομάδα πιο πιεστικό το πρώτο ματς.

Δεν υπάρχει καμία κούραση. Η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους, δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη αυτή την περίοδο.

Πρέπει να ξεχνάμε και κούραση και τα πάντα», ολοκλήρωσε ο Μπαρτζώκας.

«Θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει το ματς πιο εύκολα» – Τι είπε για Ντόρσεϊ

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας πρόσθεσε:

«Ήταν ένα τυπικό παιχνίδι αυτής της εποχής, τελικός Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι με νευρικότητα, χαμηλά ποσοστά. Αυτό που μετράει είναι πραγματικά να κερδίσεις. Ειδικά για την ομάδα που παίζει εντός έδρας και έχει την μεγαλύτερη πίεση να κερδίσει.

Είχαμε διαφορές, φτάσαμε τους 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, τελείωσε στους 12, ανεβήκαμε στους 17. Θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει το ματς πιο εύκολα. Μας έβαλε πίεση το τρίτο δεκάλεπτο του Μήτογλου με τα 4 τρίποντα που έδωσε αυτοπεποίθηση στον Παναθηναϊκό και η βιασύνη μας να τελειώσουμε το ματς. Είχαμε πολλά λάθη, ο αριθμός 16 είναι ένας πολύ άσχημος αριθμός. Νομίζω έδωσαν 20 πόντους στον αιφνιδιασμό στον Παναθηναϊκό, ο οποίος δυσκολευόταν να σκοράρει στο 5-5. Κερδίσαμε και αυτό μετράει. Πρέπει μετά το ματς να δούμε τι λάθος κάναμε και να δούμε που επικεντρώθηκε ο Παναθηναϊκός. Θα παίξουμε πιο καλά μεθαύριο, θα κυκλοφορήσουμε την μπάλα, δεν θα είμαστε βιαστικοί στην αποφάσεις, θα βρούμε ρυθμό στην επιθετική εκτέλεση, σήμερα ήμασταν στατικοί και αυτό έδωσε τα λάθη που βοήθησαν τον Παναθηναϊκό».

Για τα λάθη στο ξεκίνημα του αγώνα και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Οι πρώτες δύο επιθέσεις ήταν λάθη και στην πρώτη επίθεση του τρίτου δεκαλέπτου τους δώσαμε την μπάλα από επαναφορά. Ήμασταν με χαμηλό επίπεδο συγκέντρωσης και αυτό δίνει αυτοπεποίθηση στον αντίπαλο και νευρικότητα σε εσένα. Είχαμε καλές εκτελέσεις. Όταν κερδίσεις τον Παναθηναϊκό, μία τόσο καλή ομάδα, με τόσο μεγάλες διαφορές σε αυτό το παιχνίδι, σημαίνει ότι κάτι καλό γινόταν. Η κυριαρχία στα ριμπάουντ ήταν τεράστια, είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό κατοχών από τα ριμπάουντ, και αν δεν είχαμε κάνει τα λάθη, που μερικά ήταν παιδαριώδη, θα είχαμε κερδίσει πιο εύκολα.

Ο Ντόρσεϊ είναι μέρα με την μέρα. Κάνει θεραπεία. Αύριο θα ξέρουμε καλύτερα. Θα ενημερωθείτε για το παιχνίδι της Παρασκευής».

Για το ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε στην κακή του μέρα: «Δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από αυτό που είπαμε πριν. Πρέπει να πάρεις 3 νίκες για να πάρεις το πρωτάθλημα, απέχουμε δύο. Φυσικά, πρέπει να βελτιωθούμε, να παίξουμε καλύτερα, να φύγει από το μυαλό μας η κατάκτηση της Euroleague. Εδώ είναι άλλη διοργάνωση με τη δική της σημασία. Μπορώ να καταλάβω τους παίκτες μας, πόσο δύσκολο είναι να επανέλθουν σε επίπεδα συγκέντρωσης για αυτά τα ματς. Αλλά είναι η δουλειά μας και πρέπει να τελειώσουμε την σεζόν όσο καλύτερα γίνεται».

Για το ότι η ομάδα που πήρε τον πρώτο τελικό έχασε το πρωτάθλημα τα προηγούμενα χρόνια: «Ελπίζουμε να σπάσουμε την παράδοση των δύο ετών. Και αυτή, επειδή σπάσαμε στην Ευρωλίγκα την άλλη, ελπίζουμε να σπάσουμε και αυτή την τεράστια παράδοση και να τα καταφέρουμε», κατέληξε ο Μπαρτζώκας.