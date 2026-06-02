Υπογράφει για τέσσερα χρόνια στην ΑΕΚ ο Ζουμπκόφ – Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας (vid)

Με το που μπήκε ο Ιούνιος έσκασε και η πρώτη καλοκαιρινή προσθήκη για την ΑΕΚ! Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ θα ντυθεί στα κιτρινόμαυρα με μεταγραφή από την Τράμπζονσπορ μετά από μία εξαιρετική σεζόν για τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.

Την είδηση αποκάλυψε πρώτος ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με τον 29χρονο άσο να αναμένεται στην Αθήνα για να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο ως το 2030 με τους πρωταθλητές. Όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα, η μεταγραφή του θα φτάσει στα πέντε εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει πως θα είναι στα επίπεδα αυτής του Μπάρναμπας Βάργκα, αποτελώντας μία από τις πιο δαπανηρές προσθήκες στην ιστορία του κλαμπ.

Το προφίλ του Ουκρανού

Ο Ζουμπκόφ έχει 45 συμμετοχές και τρία γκολ με την Εθνική του ομάδα ενώ στη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 37 συμμετοχές με 4 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Με εκείνον σε πρωταγωνιστικό ρόλο η Τράμπζονσπορ τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα, πίσω από Γαλατασαράι και Φενέρμπαχτσε, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο απέναντι στην Κόνιασπορ (2-1), με τον Ζουμπκόφ να παίζει βασικός και να γίνεται αλλαγή στις καθυστερήσεις.

Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα έξι εκατ. ευρώ, ποσό με το οποίο τον αγόρασαν οι Τούρκοι τον Φεβρουάριο του 2025 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία είναι και η ομάδα που τον ανέδειξε από τις ακαδημίες της. Ο διεθνής εξτρέμ έχει αγωνιστεί επίσης σε Φερεντσβάρος και Μαριούπολη ενώ μπορεί να χαρακτηριστεί ως συλλέκτης τίτλων.

Το πακέτο του Ζούμπκοφ

Τέσσερα πρωταθλήματα και πέντε Κύπελλα έχει στην Ουκρανία με τη Σαχτάρ και τρία πρωταθλήματα με ένα Κύπελλο στην Ουγγαρία με τη Φερεντσβάρος μεταξύ άλλων. Είναι αριστεροπόδαρος, αγωνίζεται κυρίως στο δεξί άκρο της επίθεσης αλλά μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον φορ.

Στην καριέρα του δεν είχε ποτέ κάποιον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενώ έχει παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο. Για την ακρίβεια έχει παίξει συνολικά 25 ματς στην κύρια φάση του Champions League όπου σκόραρε τέσσερις φορές, τις δύο κόντρα στη Ρεάλ τη σεζόν 2022-23. Έχει καλή τεχνική κατάρτηση, ικανότητα στο ένας εναντιόν ενός, είναι δυνατός σωματικά και ικανός στις στημένες φάσεις.

Με λίγα λόγια έχει το πακέτο για αυτό ακριβώς που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς για τις 3-4 βασικές μεταγραφές που είχε προαναγγείλει εδώ και καιρό. Εμπειρία, προσωπικότητα και ικανότητα φυσικά ώστε να μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο, εκεί όπου θα επιδιώξει να βρεθεί η ΑΕΚ μέσω των πλέι οφ του Champions League τον Αύγουστο.