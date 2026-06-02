Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 7-9: Οι Ερυθρόλευκες πρωταθλήτριες, επέστρεψαν στον θρόνο τους (vid)

«Διπλό» στον Λαιμό και πρωτάθλημα για τα κορίτσια του Ολυμπιακού! Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν της Βουλιαγμένης με 9-7, έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρωτάθλημα για 16η φορά στην ιστορία τους.

Πρωταγωνίστριες για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού οι Σταματοπούλου και Μυριοκεφαλιτάκη, με την πρώτη να πραγματοποιεί μεγάλες επεμβάσεις καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και τη δεύτερη να πετυχαίνει σημαντικά γκολ, που έφεραν τη νίκη και το πρωτάθλημα.

Μια ακόμα πολύ σπουδαία επιτυχία για την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα, η οποία μάλιστα σε λίγες ημέρες θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει και το ευρωπαϊκό στο Final Four που θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα (10-14/6).

Το πρώτο οκτάλεπτο ήταν ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από ένα γκολ (1-1). Στο δεύτεροι άμυνες άνοιξαν, με τον Ολυμπιακό και την Βουλιαγμένη να σκοράρουν από τρεις φορές και το ημίχρονο να κλείνει στο 4-4. Στο τρίτο οκτάλεπτο οι Ερυθρόλευκες ανέβασαν την απόδοσή τους και προηγήθηκαν 6-4, πριν σκοράρει η Ξενάκη για το 5-6.

Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα βρήκε ρυθμό και έφτασε στο 8-5, βάζοντας ουσιαστικά τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη, η οποία τελικά ήρθε με 9-7. Μια νίκη που έδωσε το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, με τις Ερυθρόλευκες να προσφέρουν μια ακόμα κούπα στη φετινή συγκομιδή του πειραϊκού συλλόγου.

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 4-4, 5-6, 7-9

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Γιάουστρα 2, Δεσπ. Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κουτσαντά, Κοβάτσεβιτς

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη, Δρακωτού, Νίνου 2, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Διρχαλίδου

Τα αποτελέσματα των τελικών της Water Polo League γυναικών:

1ος τελικός: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 15-13 πεν. (11-11 κ.δ.)

2ος τελικός: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 11-9

3ος τελικός: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 13-12

4ος τελικός: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 7-9