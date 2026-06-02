Στο «μπλοκάκι» του Παναθηναϊκού ο Ταρνοβάνου για τον «άσο» (vids)

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει ήδη σε διαδικασία σχεδιασμού για τη νέα σεζόν, μιας και έχει έρθει ήδη στην Αθήνα ο Γιάκουμπ Νίστρουπ, που αποτελεί τον αντικαταστάτη του Ράφα Μπενίτεθ στην άκρη του πάγκου του τριφυλλιού. Ο νέος προπονητής των πράσινων έχει κάνει ήδη τις εισηγήσεις του τόσο για το υπάρχον ρόστερ, όσο και για μεταγραφές και φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει τον Στέφαν Ταρνοβάνου.

Ο 26χρονος είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Στεάουα, είναι πανύψηλος (1.97μ) και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρουμανίας, ενώ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας του Βουκουρεστίου τη φετινή χρονιά.

Ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να κινηθεί στην αγορά για τουλάχιστον έναν τερματοφύλακα και μάλιστα άμεσα, διότι ξεκινάει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League τις υποχρεώσεις του και ο Ταρνοβάνου είναι πολύ ψηλά στη λίστα και έχει ξεχωρίσει.

Η περίπτωση του δεν είναι εύκολη, μιας και ο Ρουμάνος γκολκίπερ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Στεάουα μέχρι το 2028 και ήταν βασικός και αναντικατάστατος. Η ομάδα του Βουκουρεστίου τον υπολογίζει κανονικά και δεν έχει σκοπό να τον παραχωρήσει εύκολα, με τη χρηματιστηριακή του αξία σύμφωνα με το transfermarkt να είναι στα 3.800.000 ευρώ.

Η Στεάουα και τα νούμερα του Ταρνοβάνου

Αξίζει να σημειωθεί πως η Στεάουα είναι έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολη στις διαπραγματεύσεις, όμως ο Παναθηναϊκός φέρεται διατεθειμένος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να τον αποκτήσει, εφόσον έχει δώσει το «ΟΚ» και ο Νίστρουπ, αλλά και ο Μπαλντίνι.

Από εκεί και πέρα, σχετικά με την καριέρα του Ταρνοβάνου, ο 26χρονος τερματοφύλακας έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τις μικρές ομάδες της Ιάσι από τη Ρουμανία, ενώ έχει περάσει και από Μιροσλάβα, Σπορτούλ Σναγκόβ και Στεάουα Βουκουρεστίου, με τον πανύψηλο γκολκίπερ να μετράει την χρονιά που πέρασε 42 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ δέχτηκε συνολικά 54 τέρματα, ενώ είχε και 11 clean sheets.

Με την εθνική ομάδα της Ρουμανίας έχει 4 συμμετοχές και έκανε ντεμπούτο τον Νοέμβριο του 2022.