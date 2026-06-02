Ο Κώστας Φορτούνης επιστρέφει στον Ολυμπιακό – Η ανάρτηση των Πειραιωτών (vid)
Mε ένα βίντεο στα προφίλ που διατηρεί στα social media η ΠΑΕ Ολυμπιακός προανήγγειλε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη!
- Κρήτη: Μοτοσικλετιστής πέφτει σε λακκούβα έργων ύδρευσης και τραυματίζεται – Βίντεο ντοκουμέντο
- To chatbot της Meta βοήθησε χάκερ να καταλάβουν ξένους λογαριασμούς στο Instagram
- Στη φυλακή 37χρονος Πακιστανός για τη δολοφονία 24χρονου - Η σορός είχε βρεθεί χωρίς κεφάλι και κάτω άκρα
- Κοζάνη: 15 νεκρά πρόβατα και μεγάλες καταστροφές από επίθεση αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ξανά στο σπίτι του! Ο Κώστας Φορτούνης επιστρέφει στο λιμάνι της καρδιάς του. Επιστρέφει στον Ολυμπιακό!
Ο αρχηγός που σήκωσε στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας το ευρωπαϊκό του 2024, την κούπα του Conference League, γυρνάει εκεί που μεγαλούργησε κι έγραψε ιστορία. Μετά από δύο χρόνια στη Σαουδική Αραβία, επιστρέφει στους Πειραιώτες για να μαγέψει ξανά.
Το deal μεταξύ των δύο πλευρών έχει «κλειδώσει» και πλέον αναμένονται άμεσα οι ανακοινώσεις. Μάλιστα, το απόγευμα της Τρίτης (2/6) η ΠΑΕ Ολυμπιακός προανήγγειλε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στο μεγάλο λιμάνι με μία ανάρτηση στα social media!
Με τη φανέλα με το «7» να κοσμεί εκ νέου τα αποδυτήρια και ένα λιτό: «He’s back home». «Επέστρεψε στο σπίτι του».
Δείτε το post της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Κώστα Φορτούνη:
- Βγήκαν οι μάσκες στην ΕΠΟ: Οι ομάδες που φώναζαν για τη διαιτησία κράτησαν τον Λανουά
- Water Polo League: Η «Χρυσή Βίβλος» στις γυναίκες – Τα 16 πρωταθλήματα έφτασε ο Ολυμπιακός
- Ο Φουρνιέ του τελικού…
- Φορτούνης: «Απίστευτη η χαρά που γύρισα στην οικογένειά μου, να περιμένει πολλά ο κόσμος»
- Ανατροπή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Είμαι εδώ 13 χρόνια και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα» (vid)
- Παναθηναϊκός: Σε ξενοδοχείο θα διαμείνουν «πράσινοι» κατά τη διάρκεια των τελικών
- Πόλο: Δείτε την απονομή του πρωταθλήματος στις γυναίκες του Ολυμπιακού (vids)
- Με το πρωτάθλημα στο πόλο ο Ολυμπιακός μετράει 346 τίτλους!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις