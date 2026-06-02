Κι επίσημα ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό! – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» (pics)
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στους Πειραιώτες κι επίσημα πλέον. Δείτε φωτογραφίες με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό από τα γραφεία της ομάδας να φορά τη νέα εμφάνιση.
Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό κι επίσημα! Το απόγευμα της Τρίτης (2/6) οι Πειραιώτες προανήγγειλαν με τη φανέλα με το «7» την επιστροφή του αρχηγού στο λιμάνι και λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε και η ανακοίνωση.
Μία δεκαετία, έξι πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα, το Conference League του 2024, 343 συμμετοχές, 94 γκολ και 106 ασίστ! Με τον Φορτούνη να γυρνάει στο λιμάνι της καρδιάς του για να κατακτήσει ακόμη περισσότερους τίτλους με την αγαπημένη του ομάδα.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το UEFA Europa Conference League.
Ο «Φόρτου» φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ!
Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!
Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου».
Δείτε παρακάτω φωτογραφίες με τον Κώστα Φορτούνη να φορά τη νέα ριγωτή εμφάνιση του Ολυμπιακού
