ΕΛΑΣ: Άρχισε η ανασύνθεση – Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει διέξοδο – Χωρίς ΚΟ η Νέα Αριστερά – Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Επί μια εβδομάδα η πολιτική επικαιρότητα είναι σχεδόν μονοθεματική γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του την ΕΛΑΣ και τα νέα πρόσωπα που έχει επιλέξει ο πρώην πρωθυπουργός να τον εκπροσωπούν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και όταν στα πάνελ δεν συμμετείχε κάποιο στέλεχος της ΕΛΑΣ η πολιτική συζήτηση αφορούσε στο μεγαλύτερο μέρος της το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις επιπτώσεις στα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς.

Στην τελευταία δημοσκόπηση της opinion poll για το action24 η ΕΛΑΣ καταγράφεται ξεκάθαρα στη δεύτερη θέση με 13%. Το κόμμα Καρυστιανού και το ΠΑΣΟΚ απέχουν 2,5 και 4,2 μονάδες στη δεύτερη και τρίτη θέση την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας αυξάνει τη δυναμική του στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός κατά 3,3 μονάδες ανεβαίνοντας σε ένα μήνα στο 13,2%, δεύτερος μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Άρχισε η ανασύνθεση

Η ΕΛΑΣ όπως αναμενόταν έχει προκαλέσει ήδη πολλές ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό με τους επιτελείς στην Αμαλίας να έχουν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι και να αισιοδοξούν για το μέλλον.

Το 15,5% στην εκτίμηση ψήφου σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στα άλλα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού χώρου για τους ανθρώπους της ΕΛΑΣ σηματοδοτεί ότι βρισκόμαστε στην αρχή μόνο της πορείας ανασύνθεσης της προοδευτικής Παράταξης από τα κάτω, από την κοινωνία, όπως φιλοδοξεί ο κ. Τσίπρας.

Τέλος από τη Βουλή η Νέα Αριστερά

Σήμερα το αργότερο μέχρι το μεσημέρι θα έχει ανακοινωθεί η ανεξαρτητοποίηση ακόμη 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς με τους Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλο, Τζανακόπουλο, Φωτίου, Τζούφη και Ζεϊμπεκ να στέλνουν στον Γαβριήλ Σκαελλαρίδη την επιστολή της παραίτησής τους από την κοινοβουλευτική Ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι 7 θα αποχωρήσουν χωρίς να σηκώσουν τους τόνους απέναντι στην ηγεσία. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις του προέδρου του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη που τους δείχνει εδώ και αρκετό καιρό την πόρτα της εξόδου θα επισημάνουν στη δήλωση αποχώρησής τους και από το κόμμα την παρατεταμένη κεντρική πολιτική διαφωνία τους που τους οδηγεί εκτός Νέας Αριστεράς.

Η Νέα Αριστερά ουσιαστικά χάνει το προνόμιο της κοινοβουλευτικής της ύπαρξης και το κόμμα θα μείνει στη Βουλή με τέσσερις μόνο βουλευτές τους Ευκλείδη Τσακαλώτο, Θοδωρή Δρίτσα, Σία Αναγωνστοπούλου και Πέτη Πέρκα.

Οι 7 μαζί με τον Φερχάτ Οζγκιούρ που είχε αποχωρήσει πριν λίγες ημέρες δεν σημαίνει ότι οδεύουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν επιθυμούν να συμπορευτούν απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραδώσουν και την βουλευτική έδρα τους, καθώς είναι ο βασικός όρος που έχει θέσει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, όταν δημόσια έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχτεί εν ενεργεία βουλευτές.

Μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα η Νέα Αριστερά έγινε σχεδόν μη ανιχνεύσιμη στις μετρήσεις. Η ηγεσία του κόμματος δεν φαίνεται να έχει πλέον πολλές ρεαλιστικές επιλογές πέρα από το να αναζητήσει τη συνεργασία με ένα φορέα στον οποίο θα μπορεί να διατηρήσει την αυτοτέλειά της και την ίδια στιγμή να παλέψει για μια θέση στην επόμενη Βουλή.

Ο κ. Σακελλαρίδης έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Γιάνη Βαρουφάκη και εξετάζεται η κοινή κάθοδος στις κάλπες, ως μια συμμαχία win win, ώστε και το ΜεΡΑ25 να κλειδώσει έστω και δημοσκοπικά το 3 μπροστά στο ποσοστό του για να ελπίζει στην είσοδο στη Βουλή. Αλλά και αυτή δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία με δεδομένο ότι σκοντάφτει στον παράγοντα Τσακαλώτο που εξακολουθεί να ασκεί κάποια επιρροή στο κόμμα.

Ο Φάμελλος φέρνει καθαρή πρόταση

Την ίδια στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μια από τις δύσκολες εβδομάδες της ύπαρξής του. Το 1,5% στις μετρήσεις μετά τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνειών για το τι πραγματικά θέλει η παραδοσιακή βάση του κόμματος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος θα αναμετρηθεί τώρα με τους Πολάκη, Παππά και Δούρου οι οποίοι φαίνεται να ποντάρουν τα λεφτά τους στα μέλη που έχουν απομείνει στο κόμμα μετά τη φυγή πολλών στελεχών και απλών μελών προς την ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο κ. Φάμελλος αναμένεται να καταθέσει στην Πολιτική Γραμματεία και στη συνέχεια στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου μια καθαρή πρόταση που δεν θα παραβιάζει την πάγια θέση που έχει ληφθεί υπερ ενός ενιαίου πόλου απέναντι στην ΝΔ και την ίδια στιγμή θα περιγράφει και τον οδικό χάρτη με ορίζοντα τη συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Το μέτωπο των τριών δεν συμβιβάζεται σε κανένα σενάριο και όλα δείχνουν ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το πράγμα οδηγείται σε ρήξη.

Το απευκταίο σενάριο για την ώρα είναι να διαμορφωθούν πλειοψηφίες που θα οδηγήσουν σε πρόωρες ανεξαρτητοποιήσεις όλων επιθυμούν να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα που είναι και οι περισσότεροι.

Εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ

Στη Χαριλάου Τρικούπη η νευρικότητα δίνει τη θέση της στην ταραχή μετά και την πτώση των τεσσάρων μονάδων σε μόλις ένα μήνα που καταγράφει στα ποσοστά του το ΠΑΣΟΚ στην τελευταία δημοσκόπηση.

Με την προτροπή Δούκα για συνεννόηση με το κόμμα Τσίπρα και συγκρότηση κυβέρνησης την επομένη των εκλογών από το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ με πρωθυπουργό ακόμη και τον Αλέξη Τσίπρα αν είναι πρώτος, άρχισαν πάλι τα συντροφικά πυρά.

Το ΠΑΣΟΚ για μια ακόμη φορά άρχισε να δείχνει τουλάχιστον σε επίπεδο στελεχών διχασμένο ως προς το ζήτημα των συνεργασιών με τη βάση ήδη να μετακινείται και πάλι είτε προς το κόμμα Τσίπρα είτε προς τη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη.

Το κλίμα δεν βοηθούν και εκτιμήσεις από επικοινωνιολόγους και πολιτικούς αναλυτές ότι σε περίπτωση δεύτερου γύρου εκλογών η πόλωση θα οξυνθεί και οι πολίτες θα επιλέξουν ανάμεσα στους βασικούς εκφραστές του δίπολου.

Για αυτόν τον λόγο και ο κ. Δούκας επιμένει να φέρνει το παράδειγμα της επικράτησης στο Δήμο Αθηναίων τονίζοντας ότι η προοδευτική λύση θα πρέπει ίσως να αναζητηθεί αν τα δυο κόμματα έχουν τα ποσοστά ακόμη και από την πρώτη Κυριακή.

Από την Αμαλίας πάντως δεν συμμετέχουν σε καμία τέτοια συζήτηση τονίζοντας ότι δεν εμπλέκονται στα εσωτερικά θέματα άλλων κομμάτων και για αυτό το λόγο όπως σημειώνουν στελέχη της ΕΛΑΣ έπεσε στο κενό και η απόπειρα στελεχών να χρεώσουν στον Αλέξη Τσίπρα την αυτόνομη πορεία που έχει επιλέξει μετά από τρια χρόνια που το ΠΑΣΟΚ έχασε την ευκαιρία να ηγηθεί του ευρύτερου χώρου.