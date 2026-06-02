Πυρ ομαδόν για την άρνηση των ΗΠΑ να επαναπατρίσουν Αμερικανούς με Έμπολα – Διαδηλώσεις με νεκρούς στην Κένυα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αντιδράσεις από επιστήμονες ακόμα και στο εσωτερικό των ΗΠΑ προκαλεί το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ να μην δεχθεί στη χώρα τυχόν κρούσματα Έμπολα σε αμερικανούς πολίτες. Στην Κένυα, όπου η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να δημιουργήσει κέντρο καραντίνας, δύο άτομα σκοτώθηκαν στη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων.

Με επιστολή τους προς το Κογκρέσο, στελέχη υπηρεσιών υγείας στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους και πρώην αξιωματούχοι των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) προειδοποιούν για παραβίαση της πολιτικής επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους και σημαντικό κλινικό ρίσκο.

«Η πολιτική αυτή εγείρει σοβαρές κλινικές, ηθικές, επιχειρησιακές και νομικές ανησυχίες», γράφει η επιστολή.

Και προειδοποιεί ότι η ανορθόδοξη νέα πολιτική θα μπορούσε να αποθαρρύνει εθελοντές και οργανώσεις από να αναπτύσσονται σε περιοχές που πλήττονται από επιδημίες.

«Σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες αντιμετώπισης επιδημιών βρίσκονται ήδη υπό μεγάλη πίεση, δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Ανησυχούμε επίσης για την εκτροπή πόρων προς τη δημιουργία έκτακτων υποδομών καραντίνας, απομόνωσης και θεραπείας στο εξωτερικό, αντί να κατευθύνονται οι επειγόντως αναγκαίοι πόροι στον έλεγχο της επιδημίας στην πηγή της».

Στο μεταξύ, διαδηλώσεις ξέσπασαν στην πόλη Νανιούκι της κεντρικής Κένυας, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι δημιουργούν εγκαταστάσεις καραντίνας στην τοπική αεροπορική βάση, η οποία προορίζεται για αμερικανούς πολίτες που εκτέθηκαν στον ιό αλλά παραμένουν ασυμπτωματικοί.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα έξω από την αμερικανική βάση, ανέφερε το Reuters, παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Κένυας έχει παγώσει προσωρινά το αμερικανικό σχέδιο, έπειτα από προσφυγή που κάνει λόγο για κίνδυνο δημόσιας υγείας.

Παρά τη δικαστική απόφαση, στρατιωτικά αεροπλάνα προσγειώνονταν και απογειώνονταν από το Νανιούκι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακο, ένδειξη ότι οι ΗΠΑ επιμένουν στο σχέδιο.

Εξαπλώνεται ο Έμπολα στο Κονγκό

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, μέχρι την Παρασκευή είχαν αναφερθεί 906 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και 223 ύποπτοι θάνατοι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας ανέφερε την Κυριακή ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν στα 282.

Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός και ανεξάρτητοι ειδικοί επισήμαναν ωστόσο ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος. Κρούσματα έχουν αναφερθεί και στη γειτονική Ουγκάντα.

Η κρίση επιδεινώνεται από την καχυποψία του πληθυσμού του Κονγκό και τις επιθέσεις σε υποδομές υγείας.

Το Σαββατοκύριακο, ένοπλοι που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος σκότωσαν 14 πολίτες και έναν στρατιώτη στην πόλη Μπένι της επαρχίας του Βόρειου Κίβου, ανέφερε η κυβένρηση.

Η επιδημία οφείλεται στον σπάνιο ιό Μπουντιμπούγκιο, έναν από τους τέσσερις ιούς Έμπολα που προσβάλλουν τον άνθρωπο, για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο ιός πιθανότατα διαδιδόταν για τουλάχιστον δύο μήνες πριν γίνει αντιληπτός.

Για την ανάπτυξη εμβολίου αναμένεται να απαιτηθούν τρεις με εννέα μήνες.