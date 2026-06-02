Ο Λάκης Λαζόπουλος σήκωσε το τριψήφιο που χτύπησε στις 03:00 τα ξημερώματα
Ο δημοφιλής κωμικός απάντησε στο ερώτημα ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο αν χτυπήσει και σχολίασε τη συνομιλία Μητσοτάκη – Ερντογάν για το Αιγαίο.
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Ο Λάκης Λαζόπουλος μέσα από το Αλ Τσαντίρι κατέθεσε τη δική του γνώμη για το πρόσωπο που θα σηκώσει το τριψήφιο στο Μέγαρο Μαξίμου, αν αυτό χτυπήσει στις 03:00 τα ξημερώματα.
Όπως φαντάζεστε αυτός ήταν ο απολαυστικός Λάκης, που σήκωσε το τηλέφωνο και απάντησε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προτού στη γραμμή μπει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μάλιστα, το Αλ Τσαντίρι αποκάλυψε και τον διάλογο που είχαν οι δύο ηγέτες, με το Αιγαίο να καταλήγει σε… άλλα χέρια.
Δείτε το βίντεο:
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