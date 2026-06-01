Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!
On Field 01 Ιουνίου 2026, 09:21

Η εταιρική γκιλοτίνα των «Ροσονέρι» κάνει τη μεγάλη Μίλαν να ασθμαίνει σε όλα τα επίπεδα, καθώς μετά την καρατόμηση όλης της ποδοσφαιρικής ηγεσίας, την απόφαση του Ιμπραΐμοβιτς να κάνει τον... σχολιαστή στο Μουντιάλ, τα απανωτά «όχι» προπονητών και την ασφυκτική προθεσμία της FIGC για να γίνουν όλα έως τις 16 Ιουνίου, τα πράγματα περιπλέκονται.

Νικόλαος Κώτσης
Υπάρχει μια λεπτή γραμμή που χωρίζει μια μελετημένη απόφαση της λογικής «τα αλλάζω όλα», από μια παρορμητική θεσμική κατάρρευση. Αυτή τη στιγμή, η Μίλαν έχει διαγράψει εντελώς αυτή τη γραμμή. Και τα πράγματα έχουν περιπλεχθεί τόσο πολύ, που κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει. Και αυτό διότι το καταστροφικό φινάλε στη σεζόν, το οποίο σφραγίστηκε από την ταπεινωτική εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Κάλιαρι και άφησε τους «Ροσονέρι» εκτός Champions League, συνδυάστηκε με μια απόφαση – σταθμό!

Ο ιδιοκτήτης, Τζέρι Καρντινάλε, προχώρησε σε αυτό που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως «σκούπα και φαράσι». Με μια και μόνο κίνηση, η «RedBird Capital», μεγαλομέτοχος εταιρεία, καρατόμησε ολόκληρη την αθλητική ηγεσία του συλλόγου. Απολύθηκαν, εκδιώχθηκαν, σβήστηκαν από τον χάρτη οι Μασιμιλιάνο Αλέγκρι (προπονητής), Τζόρτζιο Φουρλάνι (διευθύνων σύμβουλος), Ίγκλι Τάρε (αθλητικός διευθυντής), Ζοφρέι Μονκάντα (τεχνικός διευθυντής). Μια απόφαση που έχει επιπτώσεις στο σήμερα και στο αύριο. Εξηγούμαστε…

Είναι άλλο πράγμα να επιζητάς μια νέα αρχή, και τελείως διαφορετικό να αφήνεις το τιμόνι ενός ιστορικού θεσμού εντελώς ακυβέρνητο. Σήμερα, η Μίλαν θυμίζει πλοίο-φάντασμα. Ο σύλλογος δεν διαθέτει CEO, αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή και φυσικά δεν έχει ούτε προπονητή. Αυτό δεν αποτελεί απλώς εμπόδιο για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Πρόκειται για έναν τεράστιο θεσμικό κίνδυνο. Όχι φανταστικό, αλλά υπαρκτό και μεγάλο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Corriere della Sera», η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό οργανωτικού παραλογισμού που πραγματοποιήθηκε επίσημη, προειδοποιητική τηλεφωνική κλήση από τα γραφεία της FIGC (της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας) προς τη διοίκηση του συλλόγου. Η ομοσπονδία ένιωσε την ανάγκη να υπενθυμίσει στον ακέφαλο σύλλογο ότι τα επίσημα έγγραφα και οι αυστηρές διοικητικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή της Μίλαν στο επόμενο πρωτάθλημα της Serie A πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μέχρι τις 16 Ιουνίου.

Η Μίλαν έχει ελάχιστες ημέρες για να καταθέσει τα νομικά έγγραφα, και η ομοσπονδία δεν γνωρίζει καν τίνος η υπογραφή υποτίθεται ότι πρέπει να μπει στο τέλος αυτών των συμβάσεων.

ΚΑΙ Ο ΖΛΑΤΑΝ…

Την ίδια ώρα, μέσα σε αυτό το απόλυτο κενό εξουσίας, η μοναδική εξέχουσα προσωπικότητα, που παραμένει δομικά συνδεδεμένη με το πρότζεκτ της «RedBird» είναι ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. ο Καρντινάλε και το εσωτερικό στέλεχος Μάσιμο Καλβέλι έχουν ουσιαστικά παραδώσει τα κλειδιά ολόκληρης της αθλητικής ανασυγκρότησης στον Ιμπραΐμοβιτς. Και επί της ουσίας εναπόκειται στον Ζλάταν να βρει τον νέο αθλητικό διευθυντή και τον επόμενο προπονητή.

Ο Σουηδός έχει προσληφθεί ως Ανώτερος Σύμβουλος και επιχειρησιακός συνεργάτης της RedBird. Μάλιστα, δεν έχει εγγραφεί ως διευθυντής εγγεγραμμένος στο διοικητικό συμβούλιο και για αυτόν τον λόγο γλίτωσε από την εταιρική γκιλοτίνα του Καρντινάλε. Και πού βρίσκεται ο άνθρωπος που κρατά τα κλειδιά του μέλλοντος των «Ροσονέρι»;
Ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε πτήση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς Σε μια ανακοίνωση που έκανε τον γύρο του κόσμου, ο Ιμπραΐμοβιτς επιβεβαίωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο με το Fox Sports για να εργαστεί ως τηλεοπτικός σχολιαστής για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 (το οποίο διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό).

Την ώρα που το σπίτι της Μίλαν «καίγεται», η μοναδική εναπομείνασα αθλητική πυξίδα του συλλόγου θα περάσει τις επόμενες 40 ημέρες κάνοντας τηλεοπτικό σχολιασμό μερικής απασχόλησης και αναλύοντας αγώνες στο Λος Άντζελες, ενώ ο σύλλογος προσπαθεί να βρει ποιος θα τρέχει την καθημερινότητά του. Ο Ιμπραΐμοβιτς φέρεται να σκοπεύει να βοηθήσει τον Καρντινάλε με μερικά επείγοντα τηλεφωνήματα πριν αναχωρήσει, αλλά η τεράστια τηλεοπτική του δέσμευση σημαίνει ότι το πιο κρίσιμο καλοκαίρι της Μίλαν εδώ και μια δεκαετία θα καθοδηγείται… τηλεφωνικά και εξ αποστάσεως!

ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΣΕ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

Βεβαίως, η Μίλαν μπορεί να βρει τους ανθρώπους του ψάχνει και να φτιάξει το μέλλον της. Αλλά οι συνέπειες της… σκούπας πλήττουν ήδη ανεπανόρθωτα τον σύλλογο: Με πρώτο και σημαντικότερο θέμα το γεγονός ότι κανείς προπονητής από τους εκλεκτούς του Καρντινάλε, δν δέχθηκε να μιλήσει μαζί του για το μέλλον των Ροσονέρι. Στόχοι υψηλού προφίλ, όπως ο Άντονι Ιραόλα και ο Τσάβι, είπαν «όχι» χωρίς δεύτερη σκέψη. Η αναζήτηση της RedBird για εναλλακτικές λύσεις, όπως ο Όλιβερ Γκλάσνερ ή ο Άρνε Σλοτ, παραμένει στάσιμη. Ο Ραλφ Ράνγκνικ είχε τεθεί στο στόχαστρο για τεχνικό ρόλο, αλλά τα ρεπορτάζ δείχνουν ότι ο Ιμπραΐμοβιτς άσκησε έντονο βέτο, φοβούμενος ότι ο Γερμανός θα απαιτούσε υπερβολικά συγκεντρωτική εξουσία (και δεν είχε άδικο).

Την ίδια στιγμή, ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας, Ραφαέλ Λεάο, συζητά ήδη δημόσια το μέλλον του στο εξωτερικό, νιώθοντας ουσιαστικά εκτός πλάνων από τη διοίκηση. Ενώ ο βασικός κορμός της ομάδας έχει αφεθεί στο απόλυτο σκοτάδι σχετικά με το ποιος θα τους καθοδηγήσει πραγματικά όταν ξεκινήσει η προετοιμασία τον Ιούλιο.
Αυτό δεν είναι πλέον μια συνηθισμένη μεταβατική περίοδος, είναι ουσιαστική… παράλυση. Με τον σύλλογο στο σημείο μηδέν. Χωρίς ηγεσία, με έναν απόντα σύμβουλο και ένα κανονιστικό ρολόι που μετρά απειλητικά αντίστροφα.

Ναυτιλία
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
On Field 29.05.26

Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Νικόλαος Κώτσης
Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ
Οι ορισμοί των Σιδηρόπουλου, Παπαδόπουλου σε φιλικούς αγώνες Εθνικών ομάδων δείχνουν ότι δεν υπολογίζουν τις ΕΠΟ και ΚΕΔ στο εξωτερικό. Ο Παπαδόπουλος κρεμάει τη σφυρίχτρα του

Βάιος Μπαλάφας
Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Δύο χρόνια κύλησαν από τη μυθική βραδιά που το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του Conference League και η Ελλάδα «πήρε φωτιά»

Ο Λανουά, οι βαθμολογίες και το σκάνδαλο του κανονισμού διαιτησίας
Οι διαιτητές μένουν στους πίνακες ή προωθούνται με άγνωστα κριτήρια της ΚΕΔ, καθώς δεν ανακοινώνονται οι βαθμολογίες, ενώ έχουν βάλει στον κανονισμό ότι οι λόγοι επιλογής/μη επιλογής είναι εμπιστευτικοί!

Βάιος Μπαλάφας
Ο Λανουά αποδοκιμάστηκε από όλες τις ομάδες και αυτό δεν αλλάζει
Η τύχη του Γάλλου προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του κρίνεται στις 2 Ιουνίου, όμως η αποτυχία του στη διαιτησία είναι δεδομένη. Ερωτηματικά για τα κριτήρια του Γκαγκάτση

Βάιος Μπαλάφας
Τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα
Ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει την τεράστια αγάπη του για την ομάδα του λιμανιού και τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα και τη νέα σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
Ούτε τα προσχήματα η ΕΠΟ που έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Κατώτερος των περιστάσεων ο Γκαγκάτσης καθώς προηγήθηκε η γκάφα που είχε επιπτώσεις στα πλέι οφ 5-8

Βάιος Μπαλάφας
«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ
Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

Έφη Αλεβίζου
«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία
Με τη «Διακήρυξη της Ρόδου» το ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών ζητά έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και ισχυρή περιφερειακή συνεργασία.

Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκίνησαν τις πανελλαδικές την Παρασκευή με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού

Καλαμάτα: Ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ενώ μέσα στο διαμέρισμα ήταν τα ανήλικα παιδιά τους
Ο 41χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Διάσωση 35 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου
Οι 35 μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και πρόκειται να μεταφερθούν με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής.

Πέρα από τη ζυγαριά: Πώς θα βρείτε το ιδανικό βάρος του κατοικίδιού σας χωρίς μετρήσεις
Η παχυσαρκία απειλεί τα κατοικίδια. Δείτε πώς το Body Condition Score σάς βοηθά να βρείτε το ιδανικό βάρος για τον σκύλο ή τη γάτα σας.

Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ
Στην κριτική που δέχεται στο εσωτερικό αποδίδει τώρα ο Τραμπ την καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν - Το μήνυμα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους

Για να πας μακριά, πρέπει να στοχεύεις ψηλά
Δεν είναι αλαζονεία να διεκδικεί ένας νέος αξιόπιστος σχηματισμός να πάει ψηλά στις εκλογές. Για την ακρίβεια είναι αυτό που πρέπει να κάνει

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

