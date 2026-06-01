Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!

Υπάρχει μια λεπτή γραμμή που χωρίζει μια μελετημένη απόφαση της λογικής «τα αλλάζω όλα», από μια παρορμητική θεσμική κατάρρευση. Αυτή τη στιγμή, η Μίλαν έχει διαγράψει εντελώς αυτή τη γραμμή. Και τα πράγματα έχουν περιπλεχθεί τόσο πολύ, που κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει. Και αυτό διότι το καταστροφικό φινάλε στη σεζόν, το οποίο σφραγίστηκε από την ταπεινωτική εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Κάλιαρι και άφησε τους «Ροσονέρι» εκτός Champions League, συνδυάστηκε με μια απόφαση – σταθμό!

Ο ιδιοκτήτης, Τζέρι Καρντινάλε, προχώρησε σε αυτό που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως «σκούπα και φαράσι». Με μια και μόνο κίνηση, η «RedBird Capital», μεγαλομέτοχος εταιρεία, καρατόμησε ολόκληρη την αθλητική ηγεσία του συλλόγου. Απολύθηκαν, εκδιώχθηκαν, σβήστηκαν από τον χάρτη οι Μασιμιλιάνο Αλέγκρι (προπονητής), Τζόρτζιο Φουρλάνι (διευθύνων σύμβουλος), Ίγκλι Τάρε (αθλητικός διευθυντής), Ζοφρέι Μονκάντα (τεχνικός διευθυντής). Μια απόφαση που έχει επιπτώσεις στο σήμερα και στο αύριο. Εξηγούμαστε…

Είναι άλλο πράγμα να επιζητάς μια νέα αρχή, και τελείως διαφορετικό να αφήνεις το τιμόνι ενός ιστορικού θεσμού εντελώς ακυβέρνητο. Σήμερα, η Μίλαν θυμίζει πλοίο-φάντασμα. Ο σύλλογος δεν διαθέτει CEO, αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή και φυσικά δεν έχει ούτε προπονητή. Αυτό δεν αποτελεί απλώς εμπόδιο για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Πρόκειται για έναν τεράστιο θεσμικό κίνδυνο. Όχι φανταστικό, αλλά υπαρκτό και μεγάλο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Corriere della Sera», η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό οργανωτικού παραλογισμού που πραγματοποιήθηκε επίσημη, προειδοποιητική τηλεφωνική κλήση από τα γραφεία της FIGC (της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας) προς τη διοίκηση του συλλόγου. Η ομοσπονδία ένιωσε την ανάγκη να υπενθυμίσει στον ακέφαλο σύλλογο ότι τα επίσημα έγγραφα και οι αυστηρές διοικητικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή της Μίλαν στο επόμενο πρωτάθλημα της Serie A πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μέχρι τις 16 Ιουνίου.

Η Μίλαν έχει ελάχιστες ημέρες για να καταθέσει τα νομικά έγγραφα, και η ομοσπονδία δεν γνωρίζει καν τίνος η υπογραφή υποτίθεται ότι πρέπει να μπει στο τέλος αυτών των συμβάσεων.

ΚΑΙ Ο ΖΛΑΤΑΝ…

Την ίδια ώρα, μέσα σε αυτό το απόλυτο κενό εξουσίας, η μοναδική εξέχουσα προσωπικότητα, που παραμένει δομικά συνδεδεμένη με το πρότζεκτ της «RedBird» είναι ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. ο Καρντινάλε και το εσωτερικό στέλεχος Μάσιμο Καλβέλι έχουν ουσιαστικά παραδώσει τα κλειδιά ολόκληρης της αθλητικής ανασυγκρότησης στον Ιμπραΐμοβιτς. Και επί της ουσίας εναπόκειται στον Ζλάταν να βρει τον νέο αθλητικό διευθυντή και τον επόμενο προπονητή.

Ο Σουηδός έχει προσληφθεί ως Ανώτερος Σύμβουλος και επιχειρησιακός συνεργάτης της RedBird. Μάλιστα, δεν έχει εγγραφεί ως διευθυντής εγγεγραμμένος στο διοικητικό συμβούλιο και για αυτόν τον λόγο γλίτωσε από την εταιρική γκιλοτίνα του Καρντινάλε. Και πού βρίσκεται ο άνθρωπος που κρατά τα κλειδιά του μέλλοντος των «Ροσονέρι»;

Ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε πτήση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς Σε μια ανακοίνωση που έκανε τον γύρο του κόσμου, ο Ιμπραΐμοβιτς επιβεβαίωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο με το Fox Sports για να εργαστεί ως τηλεοπτικός σχολιαστής για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 (το οποίο διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό).

Την ώρα που το σπίτι της Μίλαν «καίγεται», η μοναδική εναπομείνασα αθλητική πυξίδα του συλλόγου θα περάσει τις επόμενες 40 ημέρες κάνοντας τηλεοπτικό σχολιασμό μερικής απασχόλησης και αναλύοντας αγώνες στο Λος Άντζελες, ενώ ο σύλλογος προσπαθεί να βρει ποιος θα τρέχει την καθημερινότητά του. Ο Ιμπραΐμοβιτς φέρεται να σκοπεύει να βοηθήσει τον Καρντινάλε με μερικά επείγοντα τηλεφωνήματα πριν αναχωρήσει, αλλά η τεράστια τηλεοπτική του δέσμευση σημαίνει ότι το πιο κρίσιμο καλοκαίρι της Μίλαν εδώ και μια δεκαετία θα καθοδηγείται… τηλεφωνικά και εξ αποστάσεως!

ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΣΕ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

Βεβαίως, η Μίλαν μπορεί να βρει τους ανθρώπους του ψάχνει και να φτιάξει το μέλλον της. Αλλά οι συνέπειες της… σκούπας πλήττουν ήδη ανεπανόρθωτα τον σύλλογο: Με πρώτο και σημαντικότερο θέμα το γεγονός ότι κανείς προπονητής από τους εκλεκτούς του Καρντινάλε, δν δέχθηκε να μιλήσει μαζί του για το μέλλον των Ροσονέρι. Στόχοι υψηλού προφίλ, όπως ο Άντονι Ιραόλα και ο Τσάβι, είπαν «όχι» χωρίς δεύτερη σκέψη. Η αναζήτηση της RedBird για εναλλακτικές λύσεις, όπως ο Όλιβερ Γκλάσνερ ή ο Άρνε Σλοτ, παραμένει στάσιμη. Ο Ραλφ Ράνγκνικ είχε τεθεί στο στόχαστρο για τεχνικό ρόλο, αλλά τα ρεπορτάζ δείχνουν ότι ο Ιμπραΐμοβιτς άσκησε έντονο βέτο, φοβούμενος ότι ο Γερμανός θα απαιτούσε υπερβολικά συγκεντρωτική εξουσία (και δεν είχε άδικο).

Την ίδια στιγμή, ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας, Ραφαέλ Λεάο, συζητά ήδη δημόσια το μέλλον του στο εξωτερικό, νιώθοντας ουσιαστικά εκτός πλάνων από τη διοίκηση. Ενώ ο βασικός κορμός της ομάδας έχει αφεθεί στο απόλυτο σκοτάδι σχετικά με το ποιος θα τους καθοδηγήσει πραγματικά όταν ξεκινήσει η προετοιμασία τον Ιούλιο.

Αυτό δεν είναι πλέον μια συνηθισμένη μεταβατική περίοδος, είναι ουσιαστική… παράλυση. Με τον σύλλογο στο σημείο μηδέν. Χωρίς ηγεσία, με έναν απόντα σύμβουλο και ένα κανονιστικό ρολόι που μετρά απειλητικά αντίστροφα.