Ράγιο Βαγιεκάνο, η μεγαλύτερη «Σχολή» προπονητών στην Ισπανία

Ο πάγκος της Ράγιο Βαγιεκάνο έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα σημαντικότερα εφαλτήρια προπονητικής εξέλιξης στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Η νέα μεγάλη επιβεβαίωση αυτής της πραγματικότητας έρχεται με την αποχώρηση του Ινίγο Πέρεθ, ο οποίος αφήνει τη Μαδρίτη για να αναλάβει τη Βιγιαρεάλ, κάνοντας το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του μετά από μία εξαιρετικά επιτυχημένη διετία και πλέον στον σύλλογο της εργατικής συνοικίας της Βαγιέκας.

Ο νεαρός τεχνικός κατάφερε μέσα σε μόλις δυόμισι χρόνια να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Ράγιο. Υπό τις οδηγίες του, η ομάδα ισοφάρισε δύο συνεχόμενες φορές την καλύτερη θέση που έχει κατακτήσει ποτέ στη La Liga, τερματίζοντας όγδοη τόσο τη σεζόν 2024-25 όσο και την περίοδο 2025-26. Παράλληλα, οδήγησε τον σύλλογο σε μια ιστορική ευρωπαϊκή πορεία, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του Conference League, όπου η Ράγιο αναδείχθηκε φιναλίστ, προσφέροντας ανεπανάληπτες στιγμές στους φιλάθλους της.

Η συνεισφορά του δεν περιορίζεται μόνο στα αποτελέσματα. Ο Πέρεθ κατάφερε να δημιουργήσει μια ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ταυτότητα, βασισμένη στην τακτική πειθαρχία, την ένταση και την αναλυτική προετοιμασία. Οι παίκτες του μιλούν συχνά για τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα βίντεο που χρησιμοποιούσε, προκειμένου να προετοιμάσει την ομάδα για κάθε πιθανό σενάριο ενός αγώνα. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό, να εξελίσσει ποδοσφαιριστές και να δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό σύνολο με περιορισμένους οικονομικούς πόρους αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της επιτυχίας του.

Η μετακίνησή του στη Βιγιαρεάλ μόνο έκπληξη δεν προκάλεσε στους γνώστες του ισπανικού ποδοσφαίρου. Οι επιδόσεις του είχαν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων συλλόγων, όμως το «Κίτρινο Υποβρύχιο» ήταν εκείνο που κινήθηκε αποφασιστικά και εξασφάλισε τις υπηρεσίες ενός από τους πλέον ανερχόμενους προπονητές της χώρας.

Η περίπτωση του Πέρεθ θυμίζει έντονα εκείνη του ανθρώπου που θεωρείται μέντοράς του, του Αντόνι Ιραόλα. Ο Βάσκος τεχνικός ήταν εκείνος που έβαλε τα θεμέλια της σύγχρονης αγωνιστικής φιλοσοφίας της Ράγιο. Ανέλαβε την ομάδα στη Segunda División, την οδήγησε στην άνοδο μέσω μιας δραματικής διαδικασίας playoffs και στη συνέχεια την καθιέρωσε στη μεγάλη κατηγορία, φτάνοντας πολύ κοντά στην ευρωπαϊκή έξοδο. Η δουλειά του αναγνωρίστηκε διεθνώς και του άνοιξε τον δρόμο για την Premier League, όπου συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία με την Μπόρνμουθ, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους πιο περιζήτητους προπονητές της Ευρώπης.

Πριν από τον Ιραόλα, η Ράγιο είχε ήδη αναδείξει έναν ακόμη σπουδαίο προπονητή, τον Μίτσελ. Ο παλαίμαχος άσος του συλλόγου δημιούργησε ένα μοναδικό επίτευγμα κατακτώντας τρεις ανόδους με διαφορετικές ομάδες και τελικά καθιερώθηκε στην ελίτ του ισπανικού ποδοσφαίρου οδηγώντας την Τζιρόνα μέχρι το Champions League. Η παρουσία του στη Βαγιέκας αποτέλεσε το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε η μεταγενέστερη επιτυχία της καριέρας του.

Ανάλογη ήταν και η περίπτωση του Πάκο Χέμεθ. Ο χαρισματικός τεχνικός εισήγαγε ένα τολμηρό και άκρως επιθετικό ποδοσφαιρικό μοντέλο στη Ράγιο, μετατρέποντας μια ομάδα με περιορισμένες δυνατότητες σε ένα από τα πιο ελκυστικά σύνολα της Ισπανίας. Οι επιτυχίες του εκείνη την περίοδο τον έφεραν ακόμη και στο επίκεντρο συζητήσεων για την εθνική ομάδα της Ισπανίας, ενώ η μετέπειτα καριέρα του επιβεβαίωσε την αναγνώριση που απέκτησε χάρη στη δουλειά του στη Μαδρίτη.

Η λίστα των σημαντικών προπονητών που πέρασαν από τον πάγκο της Ράγιο είναι εντυπωσιακή. Ο Χοσέ Αντόνιο Καμάτσο έκανε εκεί τα πρώτα του προπονητικά βήματα πριν φτάσει στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Ισπανίας. Το ίδιο συνέβη αργότερα και με τον Χουλέν Λοπετέγκι, ο οποίος επίσης έφτασε μέχρι τον πάγκο των «Φούριας Ρόχας» και αργότερα ανέλαβε κορυφαίους συλλόγους της χώρας.

Σημαντικό αποτύπωμα άφησαν επίσης ο Χουάντε Ράμος και ο Γκρεγκόριο Μανθάνο.

Ο πρώτος συνέδεσε το όνομά του με ευρωπαϊκές επιτυχίες και αργότερα έφτασε μέχρι τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο δεύτερος κατέγραψε σπουδαία πορεία που τον οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Πεπ Μελ, μετά την επιτυχημένη θητεία του στη Ράγιο, κατάφερε να καθιερωθεί ως μία από τις πιο σταθερές παρουσίες στους ισπανικούς πάγκους, γνωρίζοντας ιδιαίτερη επιτυχία με τη Μπέτις.

Η παράδοση αυτή ξεκινά ακόμη παλαιότερα, από την εποχή του θρυλικού «Ματαχιγάντες», όταν ο Έκτορ Νούνιεθ χρησιμοποίησε τη Ράγιο ως αφετηρία για να μετακομίσει πρώτα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και στη συνέχεια στη Βαλένθια. Από τότε μέχρι σήμερα, το Βαγιέκας έχει καθιερωθεί ως τόπος όπου οι προπονητές όχι μόνο εργάζονται, αλλά και εξελίσσονται, αποκτώντας τη φήμη και την εμπειρία που τους ανοίγουν τις πόρτες των μεγάλων συλλόγων.

Η αποχώρηση του Ινίγο Πέρεθ δημιουργεί πλέον ένα μεγάλο κενό για τη Ράγιο. Η διοίκηση, με επικεφαλής τον πρόεδρο Ραούλ Μαρτίν Πρέσα και τον αθλητικό διευθυντή Νταβίντ Κομπένιο, έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του διαδόχου του. Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκονται ο Καρλές Μαρτίνεθ, ο Μπενιάτ Σαν Χοσέ και ο Χαγκόμπα Αρασάτε, με βασική προτεραιότητα τη διατήρηση της αγωνιστικής φιλοσοφίας που καθιέρωσε ο Πέρεθ.

Στο Βαγιέκας γνωρίζουν ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τα πρόσωπα αλλά και από τη συνέχεια του μοντέλου που έχει δημιουργηθεί. Ωστόσο, η παρακαταθήκη του Ινίγο Πέρεθ είναι ήδη τεράστια. Για πολλούς φιλάθλους θεωρείται ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, καθώς κατάφερε να συνδυάσει αποτελέσματα, θέαμα και ευρωπαϊκές διακρίσεις σε βαθμό που λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν πριν από λίγα χρόνια.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ράγιο Βαγιεκάνο επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον άτυπο τίτλο της ως η μεγαλύτερη «σχολή» προπονητών του ισπανικού ποδοσφαίρου. Και ο Ινίγο Πέρεθ αποτελεί το νεότερο, αλλά πιθανότατα όχι το τελευταίο, μεγάλο όνομα που χρησιμοποίησε τη Βαγιέκας ως εφαλτήριο για να φτάσει στην κορυφή.