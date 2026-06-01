Ολυμπιακός: Δεν προπονήθηκε ο Ντόρσεϊ – Τα δεδομένα για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν προπονήθηκε ούτε τη Δευτέρα (1/6), ενώ σε δύο μέρες ξεκινούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τους τελικούς της Stoiximan GBL με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Τετάρτη (3/6, 21:00) με το πρώτο ματς στο ΣΕΦ. Οι Πειραιώτες όμως έχουν ένα σημαντικό πρόβλημα να διαχειριστούν, καθώς προπονήθηκαν τη Δευτέρα (1/6) δίχως τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Ο Έλληνας ομογενής γκαρντ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τη τενοντίτιδα την οποία υπέστη στον πρώτο ημιτελικό των play offs κόντρα στην ΑΕΚ στο ΣΕΦ και παραμένει εκτός προπονήσεων, άρα και αμφίβολος για τον πρώτο τελικό σε περίπου 48 ώρες.
Στον… αέρα η συμμετοχή του Ντόρσεϊ στο Game 1
Πλέον, εν πολλοίς η συμμετοχή του στο Game 1 με τους «πράσινους» θα εξαρτηθεί από το αν θα προπονηθεί την Τρίτη (2/6).
Εφόσον, ο Ντόρσεϊ επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς στο αυριανό πρόγραμμα, θα είναι σε θέση να ενισχύσει τους πρωταθλητές Ευρώπης στην προσπάθειά τους για κατάκτηση και του ελληνικού πρωταθλήματος.
