Μάριος Οικονόμου: Εντολή από τις Αρχές για νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του
Οι αρχές των Ιωαννίνων έχουν ζητήσει διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του Μάριου Οικονόμου, μετά το τροχαίο που του κόστισε τη ζωή.
Ο θάνατος του Μάριου Οικονόμου σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο της χώρας, με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή να φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών…
Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 23 Μαΐου είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα και έκτοτε έδινε μάχη για τη ζωή του, ωστόσο δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το epiruspost.gr, οι αρχές στα Γιάννενα προχωρούν άμεσα στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον Μάριο Οικονόμου.
Συγκεκριμένα δόθηκε εντολή από τις αρχές για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στη σορό του. Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί, πιθανότατα την Τρίτη (2/6), προκειμένου να αποτυπωθούν με τον πλέον επίσημο και επιστημονικό τρόπο τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο 33χρονος κατά τη σύγκρουση έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα».
Παράλληλα η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει και επιπλέον αυτόπτες μάρτυρες που ήταν παρόντες στο δυστύχημα προκειμένου να βγάλουν πιο ασφαλή συμπεράσματα για τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.
Τέλος το εν λόγω δημοσίευμα σημειώνει πως τόσο το αυτοκίνητο όσο και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου έχουν μεταφερθεί σε ειδικό χώρο της Αστυνομίας ώστε να είναι στην διάθεση πραγματογνωμόνων.
