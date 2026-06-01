Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο
Πολιτική Γραμματεία 01 Ιουνίου 2026, 08:00

Πώς η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την αναμονή του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αναζωπυρώνει το σενάριο για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο.

Γιάννης Μπασκάκης
Μετά και την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το μέγαρο Μαξίμου καλείται να διαχειριστεί τις τεκτονικές αλλαγές που φαίνεται ότι διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό. Γεγονός που ήδη στο κυβερνητικό παρασκήνιο αναθερμαίνει το σενάριο για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο.

Στο Μαξίμου βλέπουν ότι η ΕΛΑΣ του Αλ. Τσίπρα καταγράφεται ήδη στη δεύτερη θέση στις πρώτες δημοσκοπήσεις που έρχονται στη δημοσιότητα, κάτι που, σύμφωνα με τις πληροφορίες του in, αποτυπωνόταν και στις κρυφές κυλιόμενες μετρήσεις που είχαν στα χέρια τους.

Με βάση αυτό το δεδομένο, κυβερνητικά στελέχη βλέπουν ήδη τον πρώην πρωθυπουργό ως βασικό τους αντίπαλο στην πορεία προς τις εκλογές και παρότι σε πρώτο επίπεδο θεωρούν ότι η επίσημη επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο θα λειτουργήσει συσπειρωτικά για το ακροατήριο της ΝΔ, σε δεύτερο επίπεδο φοβούνται ότι αν το κόμμα του ανέβει πολύ, τότε θα καταστεί ένας επικίνδυνος αντίπαλος.

Και παράλληλα στην κυβέρνηση βλέπουν και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να έχει δημοσκοπικές εισροές ψηφοφόρων απευθείας από τη ΝΔ (βλ. δημοσκόπηση Alco για τον Flash), παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα πηγές στην κυβέρνηση υποστήριζαν ότι η δημιουργία του κόμματος αυτού, αφορά μόνο τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ και ότι θα έχει εισροές εκτός ΝΔ.

Και βέβαια βλέπουν και τον πρώην πρωθυπουργό της «γαλάζιας» παράταξης, Αντώνη Σαμαρά, να ετοιμάζεται να προχωρήσει στο δικό του κόμμα, το οποίο φοβούνται ότι θα βάλει και την «ταφόπλακα» για την κυβέρνηση σε κάθε προσπάθειά της να πιάσει την, ούτως ή άλλως πολύ μακρινή σήμερα, αυτοδυναμία.

Η αναθέρμανση

Και μπορεί το Μαξίμου να αναμένεται και στο νέο πολιτικό σκηνικό να συνεχίσει να μιλάει για «Βαβέλ» και για πολυκερματισμό στο χώρο της αντιπολίτευσης και να προωθεί το κυβερνητικό αφήγημα περί απουσίας εναλλακτικής απέναντι στη ΝΔ, όμως κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι το αφήγημα αυτό δε μπορεί να πάει μακριά και όσο ο πολυκερματισμός στην αντιπολίτευση θα περιορίζεται τόσο αυτό θα εξασθενεί.

Εξ ου λοιπόν και έρχεται στο κυβερνητικό παρασκήνιο η αναθέρμανση του σεναρίου των εκλογών το Φθινόπωρο, το οποίο βέβαια ούτως ή άλλως παραμένει όλο αυτό το διάστημα στο τραπέζι του μεγάρου Μαξίμου.

Το σκεπτικό

Το σκεπτικό πίσω από την αναθέρμανση αυτή, είναι ο πρωθυπουργός με τις πρόωρες εκλογές να προλάβει την πλήρη οργανωτική συγκρότηση, ανάπτυξη και εδραίωση στο πολιτικό σκηνικό των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καρυστιανού και (του αναμενόμενου κόμματος) του Αντώνη Σαμαρά.

Και ταυτόχρονα επανέρχεται και το σύνολο των επιχειρημάτων όσων στην κυβέρνηση (ακόμα και στενών συνεργατών του πρωθυπουργού) σταθερά τάσσονται όλο αυτό το διάστημα, υπέρ των εκλογών το Φθινόπωρο.

Στα κεντρικά επιχειρήματα των εισηγήσεων για πρόωρες εκλογές παραμένει ο κυβερνητικός φόβος για τη φθορά που θα προκαλέσει στην κυβέρνηση ένας δύσκολος και βαρύς χειμώνας σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Οικονομίας, με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και τα βασικά αγαθά να δημιουργούν ένα εκρηκτικό υπόστρωμα στην κοινωνία, αλλά και η αναζωπύρωση των σκανδαλωδών υποθέσεων που κλυδωνίζουν το Μαξίμου, με εξελίξεις όπως η έλευση νέων δικογραφιών από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Αντεπιχειρήματα

Από την άλλη στο μέγαρο Μαξίμου ζυγίζουν ότι εάν γίνουν εκλογές το Φθινόπωρο, τότε το πακέτο παροχών της ΔΕΘ θα εξαγγελθεί μεν από τον πρωθυπουργό, αλλά δεν θα προλάβει να ψηφιστεί, να εφαρμοστεί και να γίνει ορατό «στην τσέπη» των πολιτών και ως εκ τούτου τα εκλογικά οφέλη στα οποία προσδοκά η κυβέρνηση θα είναι μικρότερα.

Στα αντεπιχειρήματα για τις πρόωρες εκλογές είναι και ότι η κυβέρνηση αναμένει να δει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα διαχειριστεί τους επόμενους μήνες την ενεργειακή κρίση και τι δημοσιονομική ευχέρεια θα δώσει αυτό στην Ελλάδα για επιπλέον παροχές.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι (παρά τις επαναλαμβανόμενες πρωθυπουργικές δηλώσεις για εξάντληση της τετραετίας) το σενάριο του Φθινοπώρου, και δη του Οκτωβρίου, έχει βρει μόνιμη θέση στο τραπέζι του Μαξίμου και εσχάτως έχει ξανά αναζωπυρωθεί.

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ζητά εξηγήσεις 31.05.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι τα επεισόδια και ο τραυματισμός του Έλληνα ομογενή αυξάνουν την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και να γνωστοποιεί τα ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά
Με τρόπο διπλωματικό, αλλά ξεκάθαρο ο Χάρης Δούκας επιμένει στη διαφοροποίηση της «γραμμής» Ανδρουλάκη κυρίως σε ότι αφορά τη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και εναντίον της ΝΔ, οτιδήποτε άλλο «είναι δώρο στο Μητσοτάκη» τονίζει. «Σαν ΠΑΣΟΚ ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση, το ποιος θα είναι ο αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος».

Νίκος Κλόκας
Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα
Τα στελέχη του κόμματος όπως και το πρόγραμμα θα ανακοινώνονται σιγά σιγά γιατί υπάρχει κλίμα ανθρωποφαγίας λέει η Μαρία Καρυστιανού, σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη. Με αρκετές αναφορές στην κόρη της Μάρθη, αντιστρέφει την κατηγορία Μητσοτάκη περί αυτόκλητων σωτήρων, ενώ κατηγορεί τον Τσίπρα για λογοκλοπή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»
Το in παρουσιάζει κομμάτια της έκθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έγινε κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το παρασκήνιο και τα ελλιπή στοιχεία που διατέθηκαν από το σύστημα που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πως εργαλειοποιεί την έκθεση η κυβέρνηση θέλοντας να πετάξει τις ευθύνες από πάνω της.

Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος
Την ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτοξεύοντας πυρά για την «απαξίωση των δημόσιων πανεπιστημίων» και για την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

Μητσοτάκης: Επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας με επιδόματα ψίχουλα – «Τέλος Ιουνίου τα 150 ευρώ για κάθε παιδί»
Την ώρα που η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένει σε μέτρα «κοροϊδία» και επιδόματα που δεν λύνουν το πρόβλημα, με στόχο την επικοινωνιακή διαχείριση της δυσαρέσκειας των πολιτών

ΠΑΣΟΚ: Ο «διμέτωπος» του Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η κριτική στις δημοσκοπήσεις και τα «καρφιά» για το Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ
Το πόρισμα Τυχεροπούλου για τη ζημιά από την παρέμβαση κυβερνητικών βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι προκαλεί νέους τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να σπεύδει να δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα νέα ποσά.

Τσουκαλάς: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων – Η κυβέρνηση επιμένει σε λάθος λύσεις
«Τα χαμηλής ισχύος μέτρα που πήρε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα , υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ, δεν έλυσαν το πρόβλημα. Αντιθέτως αυτό επιδεινώθηκε: οι τιμές αγοράς και ενοικίασης αυξάνονται συνεχώς», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Μαραντζίδης: Η άθλια συκοφαντία κρύβει τη δικαιολογία ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, άρα δικαιούμαστε να τον παρακολουθούμε
«Αθλιο και παντελώς ανυπόστατο» χαρακτηρίζει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento ο Νίκος Μαραντζίδης. Διερωτάται δε με νόημα και με τον Τσίπρα να έχει δεσμευθεί για πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, αν πίσω από «τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας».

«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ
Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

Έφη Αλεβίζου
«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία
Με τη «Διακήρυξη της Ρόδου» το ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών ζητά έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και ισχυρή περιφερειακή συνεργασία.

Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκίνησαν τις πανελλαδικές την Παρασκευή με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού

Καλαμάτα: Ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ενώ μέσα στο διαμέρισμα ήταν τα ανήλικα παιδιά τους
Ο 41χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Διάσωση 35 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου
Οι 35 μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και πρόκειται να μεταφερθούν με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής.

Πέρα από τη ζυγαριά: Πώς θα βρείτε το ιδανικό βάρος του κατοικίδιού σας χωρίς μετρήσεις
Η παχυσαρκία απειλεί τα κατοικίδια. Δείτε πώς το Body Condition Score σάς βοηθά να βρείτε το ιδανικό βάρος για τον σκύλο ή τη γάτα σας.

Τζούλη Τούντα
Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!
Η εταιρική γκιλοτίνα των «Ροσονέρι» κάνει τη μεγάλη Μίλαν να ασθμαίνει σε όλα τα επίπεδα, καθώς μετά την καρατόμηση όλης της ποδοσφαιρικής ηγεσίας, την απόφαση του Ιμπραΐμοβιτς να κάνει τον... σχολιαστή στο Μουντιάλ, τα απανωτά «όχι» προπονητών και την ασφυκτική προθεσμία της FIGC για να γίνουν όλα έως τις 16 Ιουνίου, τα πράγματα περιπλέκονται.

Νικόλαος Κώτσης
Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ
Στην κριτική που δέχεται στο εσωτερικό αποδίδει τώρα ο Τραμπ την καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν - Το μήνυμα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους

Για να πας μακριά, πρέπει να στοχεύεις ψηλά
Δεν είναι αλαζονεία να διεκδικεί ένας νέος αξιόπιστος σχηματισμός να πάει ψηλά στις εκλογές. Για την ακρίβεια είναι αυτό που πρέπει να κάνει

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

