Ο τελικός του Champions League «μέσα» από τα ρεκόρ – Ιστορίες από τις όχθες του Δούναβη

Η Παρί Σεν Ζερμέν παρέμεινε στον «θρόνο» της πρωταθλήτριας Ευρώπης καθώς η γαλλική ομάδα νίκησε στα πέναλτι την Άρσεναλ 4-3 και οι Παριζιάνοι είχαν κάθε λόγο να «πλέουν σε πελάγη ευτυχίας» μετά την κατάκτηση του τροπαίου για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Έγιναν πολλά στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης το βράδυ του Σαββάτου και βεβαίως παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια διαφορετική «ματιά» στον τελικό ανάμεσα στην Παρί και την Άρσεναλ.

Μια ανάλυση από μια διαφορετική οπτική γωνία, από την οποία μπορούν να βγουν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα για την εικόνα που παρουσίασαν οι δύο ομάδες, αλλά και τις ιστορίες που έγραψαν Παριζιάνοι και Λονδρέζοι στην «μάχη» του Δούναβη.

Τα παρακάτω στοιχεία συνθέτουν ένα «κάδρο» για τον χθεσινό τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με στοιχεία που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ας δούμε λοιπόν 15 γεγονότα που… προέκυψαν από τον μεγάλο τελικό του Champions League στην Βουδαπέστη.

1.Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε επέλεξε για το βασικό σχήμα της ομάδας του, δέκα παίκτες που ξεκίνησαν και στον περσινό τελικό του Champions League, απέναντι στην Ίντερ. Η μόνη διαφορά ήταν στα γκολπόστ, καθώς πέρυσι είχε αγωνιστεί ο Ντοναρούμα ενώ χθες βράδυ έπαιξε ο Σαφόνοφ. Ο Ιταλός πορτιέρε άλλωστε παίζει πλέον στην Μάντσεστερ Σίτι.

Είναι η δεύτερη ομάδα που το κάνει στην ιστορία του Champions League, καθώς είχε προηγηθεί η Ρεάλ Μαδρίτης το 2017 και το 2018.

2.Με το γκολ του Ντεμπελέ, η Παρί ισοφάρισε το ρεκόρ των περισσότερων γκολ από μια ομάδα σε μια σεζόν της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αυτό ήταν το 45ο γκολ της γαλλικής ομάδας, όσα είχε πετύχει και η Μπαρτσελόνα στο Champions League της σεζόν 1999-2000.

3.Η πρωταθλήτρια Ευρώπης είχε κατοχή μπάλας 75,3%, το μεγαλύτερο που έχουμε δει σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

4.Ήταν ο πρώτος τελικός που πήγε στην παράταση και στα πέναλτι τα δέκα τελευταία χρόνια.

5.Η Άρσεναλ έγινε η πρώτη αγγλική ομάδα που χάνει τελικό Champions League ή γενικότερα ευρωπαϊκού Κυπέλλου στα πέναλτι από μια μη αγγλική ομάδα.

Η Τσέλσι είχε ηττηθεί σε τελικό Champions League στα πέναλτι το 2008 αλλά είχε χάσει από αγγλική ομάδα και πιο συγκεκριμένα την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

6.Ο Λουίς Ενρίκε έγινε ο πρώτος προπονητής που κερδίζει δύο σερί τελικούς Champions League, μετά τον Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Γάλλος προπονητής μετράει μάλιστα τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις, οδηγώντας την Ρεάλ Μαδρίτης σε τρία σερί Champions League (2016,2017 και 2018). Ήδη ο Λουίς Ενρίκε σκέφτεται αυτό το ρεκόρ.

7.Ο Ισπανός τεχνικός έχει πλέον δύο Champions League ως προπονητής και «κυνηγά» την τρίτη κούπα για να πιάσει τους Μπομπ Πέισλι, Πεπ Γκουαρντιόλα και Ζινεντίν Ζιντάν. Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας φιγουράρει ο Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος μετράει πέντε κατακτήσεις.

8.Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δύο σερί χρονιές το πρωτάθλημα στην χώρα της αλλά και τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Αυτό το έχουν πετύχει μόλις δύο ομάδες στο παρελθόν. Η Ρεάλ Μαδρίτης (1956-57 και 1957-58) και ο Άγιαξ (1971-72 και 1972-73).

9.Ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν, Ματβέι Σαφόνοφ δεν έκανε καμία απόκρουση στην κανονική διάρκεια, την παράταση αλλά ούτε και στην διαδικασία των πέναλτι στον τελικό.

10.Η Άρσεναλ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο φετινό Champions League μόλις για 42 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Είναι ένα ρεκόρ για την ομάδα του Λονδίνου.

11.Η Άρσεναλ δημιούργησε μόλις 0.01 Xg από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου μέχρι το τέλος της παράτασης.

12.Ο Κάι Χάβερτς έγινε ο τρίτος παίκτης που σκοράρει σε τελικούς Champions League με δύο διαφορετικές ομάδες (Άρσεναλ και Τσέλσι). Οι άλλοι δύο είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μαδρίτης) και ο Μάριο Μάντζουκιτς (Μπάγερν και Γιουβέντους).

13.Ο Μάιλς Λιούις Σκέλι έγινε ο δεύτερος πιο νεαρός Άγγλος παίκτης που ξεκινά σε τελικό Champions League, σε ηλικία 19 ετών και 246 ημερών. Ο νεαρότερος είναι ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ ο οποίος ήταν βασικός με την Λίβερπουλ στον τελικό του 2018. Ήταν 19 ετών και 231 ημερών.

14.Η Άρσεναλ ολοκλήρωσε την φετινή σεζόν παίζοντας 63 παιχνίδια, τα περισσότερα που έχει δώσει τα τελευταία 46 χρόνια. Την αγωνιστική περίοδο 1979-1980 είχε δώσει 70 αγώνες.

15.Η Άρσεναλ παραμένει ο σύλλογος με τα περισσότερα παιχνίδια στο Champions League χωρίς να έχει κατακτήσει το τρόπαιο. Ο χθεσινός τελικός ήταν ο 266ος αγώνας των «κανονιέρηδων».