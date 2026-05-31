Ο τελικός του Champions League «μέσα» από τα ρεκόρ – Ιστορίες από τις όχθες του Δούναβη
On Field 31 Μαΐου 2026, 17:20

Δείτε ενδιαφέροντα στοιχεία από την «μάχη» της Παρί με την Άρσεναλ, που βρήκε νικητές τους Παριζιάνους στην διαδικασία των πέναλτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Παρί Σεν Ζερμέν παρέμεινε στον «θρόνο» της πρωταθλήτριας Ευρώπης καθώς η γαλλική ομάδα νίκησε στα πέναλτι την Άρσεναλ 4-3 και οι Παριζιάνοι είχαν κάθε λόγο να «πλέουν σε πελάγη ευτυχίας» μετά την κατάκτηση του τροπαίου για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Έγιναν πολλά στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης το βράδυ του Σαββάτου και βεβαίως παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια διαφορετική «ματιά» στον τελικό ανάμεσα στην Παρί και την Άρσεναλ.

Μια ανάλυση από μια διαφορετική οπτική γωνία, από την οποία μπορούν να βγουν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα για την εικόνα που παρουσίασαν οι δύο ομάδες, αλλά και τις ιστορίες που έγραψαν Παριζιάνοι και Λονδρέζοι στην «μάχη» του Δούναβη.

Τα παρακάτω στοιχεία συνθέτουν ένα «κάδρο» για τον χθεσινό τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με στοιχεία που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ας δούμε λοιπόν 15 γεγονότα που… προέκυψαν από τον μεγάλο τελικό του Champions League στην Βουδαπέστη.

1.Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε επέλεξε για το βασικό σχήμα της ομάδας του, δέκα παίκτες που ξεκίνησαν και στον περσινό τελικό του Champions League, απέναντι στην Ίντερ. Η μόνη διαφορά ήταν στα γκολπόστ, καθώς πέρυσι είχε αγωνιστεί ο Ντοναρούμα ενώ χθες βράδυ έπαιξε ο Σαφόνοφ. Ο Ιταλός πορτιέρε άλλωστε παίζει πλέον στην Μάντσεστερ Σίτι.

Είναι η δεύτερη ομάδα που το κάνει στην ιστορία του Champions League, καθώς είχε προηγηθεί η Ρεάλ Μαδρίτης το 2017 και το 2018.

2.Με το γκολ του Ντεμπελέ, η Παρί ισοφάρισε το ρεκόρ των περισσότερων γκολ από μια ομάδα σε μια σεζόν της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αυτό ήταν το 45ο γκολ της γαλλικής ομάδας, όσα είχε πετύχει και η Μπαρτσελόνα στο Champions League της σεζόν 1999-2000.

3.Η πρωταθλήτρια Ευρώπης είχε κατοχή μπάλας 75,3%, το μεγαλύτερο που έχουμε δει σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

4.Ήταν ο πρώτος τελικός που πήγε στην παράταση και στα πέναλτι τα δέκα τελευταία χρόνια.

5.Η Άρσεναλ έγινε η πρώτη αγγλική ομάδα που χάνει τελικό Champions League ή γενικότερα ευρωπαϊκού Κυπέλλου στα πέναλτι από μια μη αγγλική ομάδα.

Η Τσέλσι είχε ηττηθεί σε τελικό Champions League στα πέναλτι το 2008 αλλά είχε χάσει από αγγλική ομάδα και πιο συγκεκριμένα την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

6.Ο Λουίς Ενρίκε έγινε ο πρώτος προπονητής που κερδίζει δύο σερί τελικούς Champions League, μετά τον Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Γάλλος προπονητής μετράει μάλιστα τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις, οδηγώντας την Ρεάλ Μαδρίτης σε τρία σερί Champions League (2016,2017 και 2018). Ήδη ο Λουίς Ενρίκε σκέφτεται αυτό το ρεκόρ.

7.Ο Ισπανός τεχνικός έχει πλέον δύο Champions League ως προπονητής και «κυνηγά» την τρίτη κούπα για να πιάσει τους Μπομπ Πέισλι, Πεπ Γκουαρντιόλα και Ζινεντίν Ζιντάν. Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας φιγουράρει ο Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος μετράει πέντε κατακτήσεις.

8.Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δύο σερί χρονιές το πρωτάθλημα στην χώρα της αλλά και τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Αυτό το έχουν πετύχει μόλις δύο ομάδες στο παρελθόν. Η Ρεάλ Μαδρίτης (1956-57 και 1957-58) και ο Άγιαξ (1971-72 και 1972-73).

9.Ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν, Ματβέι Σαφόνοφ δεν έκανε καμία απόκρουση στην κανονική διάρκεια, την παράταση αλλά ούτε και στην διαδικασία των πέναλτι στον τελικό.

10.Η Άρσεναλ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο φετινό Champions League μόλις για 42 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Είναι ένα ρεκόρ για την ομάδα του Λονδίνου.

11.Η Άρσεναλ δημιούργησε μόλις 0.01 Xg από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου μέχρι το τέλος της παράτασης.

12.Ο Κάι Χάβερτς έγινε ο τρίτος παίκτης που σκοράρει σε τελικούς Champions League με δύο διαφορετικές ομάδες (Άρσεναλ και Τσέλσι). Οι άλλοι δύο είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μαδρίτης) και ο Μάριο Μάντζουκιτς (Μπάγερν και Γιουβέντους).

13.Ο Μάιλς Λιούις Σκέλι έγινε ο δεύτερος πιο νεαρός Άγγλος παίκτης που ξεκινά σε τελικό Champions League, σε ηλικία 19 ετών και 246 ημερών. Ο νεαρότερος είναι ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ ο οποίος ήταν βασικός με την Λίβερπουλ στον τελικό του 2018. Ήταν 19 ετών και 231 ημερών.

14.Η Άρσεναλ ολοκλήρωσε την φετινή σεζόν παίζοντας 63 παιχνίδια, τα περισσότερα που έχει δώσει τα τελευταία 46 χρόνια. Την αγωνιστική περίοδο 1979-1980 είχε δώσει 70 αγώνες.

15.Η Άρσεναλ παραμένει ο σύλλογος με τα περισσότερα παιχνίδια στο Champions League χωρίς να έχει κατακτήσει το τρόπαιο. Ο χθεσινός τελικός ήταν ο 266ος αγώνας των «κανονιέρηδων».

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

inWellness
inTown
Το μήνυμα που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον τελικό του Champions League: «Τι υπέροχη στιγμή για το άθλημα μας» (pic, vid)
Champions League 31.05.26

Το μήνυμα που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον τελικό του Champions League: «Τι υπέροχη στιγμή για το άθλημα μας» (pic, vid)

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε ένα σπουδαίο μήνυμα μέσα από τα social media για την τρομερή στιγμή στο φινάλε του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Μαρκίνιος και Γκάμπριελ.

Σύνταξη
Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League – 780 συλλήψεις
Champions League 31.05.26

Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League – 780 συλλήψεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Γαλλία, μετά τα τραγικά επεισόδια που έγιναν με αφορμή την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, υπήρξε ένας νεκρός 17χρονος οπαδός!

Σύνταξη
Ο Λουίς Ενρίκε, ο Κιλιάν Εμπαπέ και μία δήλωση που άλλαξε τη φιλοσοφία της Παρί (vids)
Champions League 31.05.26

Ο Λουίς Ενρίκε, ο Κιλιάν Εμπαπέ και μία δήλωση που άλλαξε τη φιλοσοφία της Παρί (vids)

Ο Λουίς Ενρίκε έγραψε ιστορία ξανά με την Παρί Σεν Ζερμέν, κατέκτησε δεύτερο σερί Champions League και δικαιώθηκε απόλυτα με τον Κιλιάν Εμπαπέ – Η αλλαγή φιλοσοφίας και η δήλωση που άλλαξε τα πάντα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Σενάρια για Κονατέ και Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 31.05.26

Σενάρια για Κονατέ και Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Ιμπραΐμα Κονατέ εμφανίζεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο, με τη φημολογία γύρω από το μέλλον του να αναζωπυρώνεται και αρκετούς στη Γαλλία να θεωρούν πως αποτελεί ιδανική επιλογή για την άμυνα της Παρί Σεν Ζερμέν

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό του Champions League – Σοβαρά επεισόδια με 416 προσαγωγές και ολονύχτιες συγκρούσεις (vids)
Champions League 31.05.26

Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό του Champions League – Σοβαρά επεισόδια με 416 προσαγωγές και ολονύχτιες συγκρούσεις (vids)

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας εκ των οποίων σοβαρά στα βίαια επεισόδια στο Παρίσι μετά το τέλος του τελικού του Champions League.

Σύνταξη
Βίοι αντίθετοι: Οι παίκτες της Παρί γλεντούσαν και οι παίκτες της Άρσεναλ ήταν απαρηγόρητοι (vids)
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Βίοι αντίθετοι: Οι παίκτες της Παρί γλεντούσαν και οι παίκτες της Άρσεναλ ήταν απαρηγόρητοι (vids)

Από την μια πλευρά το ξέσπασμα του Λουίς Ενρίκε και οι αγκαλιές των παικτών της Παρί Σεν Ζερμέν, από την άλλη σε άλλο σημείο του γηπεδού οι παίκτες Άρσεναλ ήταν συντετριμμένοι

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 4-3 πεν. (1-1 κ.α.): Ακλόνητοι στην κορυφή της Ευρώπης οι Παριζιάνοι! (vids)
Champions League 30.05.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 4-3 πεν. (1-1 κ.α.): Ακλόνητοι στην κορυφή της Ευρώπης οι Παριζιάνοι! (vids)

Μετά το Μόναχο πέρσι, η Παρί Σεν Ζερμέν κατακτά για δεύτερη σερί χρονιά το Champions League, επικρατώντας της Άρσεναλ στα πέναλτι με 4-3 (1-1 ο κ.α.) στον τελικό της Βουδαπέστης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δημήτρης Βαρβούνης: Από τη Μύκονο στη Αλ Αχλί Βεγγάζης – Τι αναφέρει για την εμπειρία του
Μπάσκετ 31.05.26

Δημήτρης Βαρβούνης: Από τη Μύκονο στη Αλ Αχλί Βεγγάζης – Τι αναφέρει για την εμπειρία του

Ο προπονητής της Αλ Αχλί Βεγγάζης, Δημήτρης Βαρβούνης σε συνέντευξή του στην ΕΟΚ αναφέρεται στην επιλογή του να εργαστεί στην Αλ Αχλί και το πρωτάθλημα μπάσκετ της Λιβύης.

Σύνταξη
Ο Πιτ Ντέιβιντσον επαινεί τις υποκριτικές ικανότητες της πρώην του, Κιμ Καρντάσιαν
Υποστηρικτικός 31.05.26

Ο Πιτ Ντέιβιντσον επαινεί τις υποκριτικές ικανότητες της πρώην του, Κιμ Καρντάσιαν

Oι θαυμαστές και οι κριτικοί δεν φαίνεται να εκτιμούν ιδιαιτέρως τις υποκριτικές ικανότητες της Κιμ Καρντάσιαν, ωστόσο ο Πιτ Ντέιβιντσον την θεωρεί εξαιρετική ηθοποιό.

Σύνταξη
«Catnomics»: πώς η εμμονή της Ιαπωνίας με τις γάτες έγινε μια βιομηχανία αξίας δισεκατομμυρίων
Κόσμος 31.05.26

«Catnomics»: πώς η εμμονή της Ιαπωνίας με τις γάτες έγινε μια βιομηχανία αξίας δισεκατομμυρίων

Ανάμεσα στους γνωστούς ιδιοκτήτες γατών στην Ιαπωνία συγκαταλέγονται ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτειρα, ενώ η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι έχει δηλώσει ότι προτιμά τις γάτες από τους σκύλους.

Σύνταξη
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Του ΕΣΠΑ 31.05.26

Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων του προγράμματος «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας, με στόχο την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Σύνταξη
Έμπολα: Η εξάπλωση του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι βαθιά ανησυχητική, λένε οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
«Σαρώνει» η επιδημία 31.05.26

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Η εξάπλωση του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι βαθιά ανησυχητική

Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί «τόσα πολλά κρούσματα» Έμπολα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Δρ Άλαν Γκονζάλες

Σύνταξη
Όταν μπορούν να διαβάσουν το σώμα σου: Πόσο πρέπει να φοβόμαστε την βιομετρική τεχνολογία
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 31.05.26

Όταν μπορούν να διαβάσουν το σώμα σου: Πόσο πρέπει να φοβόμαστε την βιομετρική τεχνολογία

Από την ανάλυση του τρόπου βάδισης μέχρι την κλοπή δακτυλικών αποτυπωμάτων, πόσο πρέπει να ανησυχούμε για τις τελευταίες εξελίξεις στη βιομετρική τεχνολογία;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πάτρα: Συνελήφθη 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα και σιδερογροθιές – Επιχείρησε να διαφύγει
Πάτρα 31.05.26

Συνελήφθη 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα και σιδερογροθιές - Επιχείρησε να διαφύγει

Το προφίλ του 40χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν δημόσια προσβάσιμο. Στη φωτογραφία προφίλ του διακρίνονταν όπλα, φυσίγγια, σιδερογροθιές και πολλά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ

Σύνταξη
Ο Μπρους Ντερν μοιράζεται μια ιστορία με την Μέριλιν Μονρόε
Ποια είναι; 31.05.26

H ημέρα που ο Μπρους Ντερν συνόδευσε την Μέριλιν Μονρόε στο σπίτι της, ενώ έβρεχε και τα ταξί απουσίαζαν

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ο Μπρους Ντερν θυμήθηκε μια ξεχωριστή συνάντηση με την Μέριλιν Μονρόε στη βροχερή Νέα Υόρκη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή τοξικότητα στην Ευρώπη; – Τι ισχύει στην Ελλάδα;
Κόσμος 31.05.26

Ποια χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή τοξικότητα στην Ευρώπη; – Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Το 2025, σχεδόν το ήμισυ των χρηστών του διαδικτύου σε 20 χώρες στην Ευρώπη έλαβαν μηνύματα στο διαδίκτυο τα οποία θεώρησαν εχθρικά και εξευτελιστικά προς συγκεκριμένες ομάδες ή άτομα - Ποια social είναι τα πιο τοξικά;

Σύνταξη
Ο πόλεμος ως ανόητη επιλογή – Η νέα τεχνολογία επιτρέπει στους Δαβίδ να αμυνθούν έναντι των Γολιάθ
The Economist 31.05.26

Ο πόλεμος ως ανόητη επιλογή – Η νέα τεχνολογία επιτρέπει στους Δαβίδ να αμυνθούν έναντι των Γολιάθ

Η νέα, έξυπνη τεχνολογία επιτρέπει σε μικρές χώρες να αναπτύξουν εύκολα, φθηνό και αποτελεσματικό εξοπλισμό. Ο πόλεμος την εποχή των δορυφόρων και των drones γίνεται ασύμφορος γι’ αυτούς που τον ξεκινούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα
«Ξεκάθαρη κοροϊδία» 31.05.26

Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Τα στελέχη του κόμματος όπως και το πρόγραμμα θα ανακοινώνονται σιγά σιγά γιατί υπάρχει κλίμα ανθρωποφαγίας λέει η Μαρία Καρυστιανού, σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη. Με αρκετές αναφορές στην κόρη της Μάρθη, αντιστρέφει την κατηγορία Μητσοτάκη περί αυτόκλητων σωτήρων, ενώ κατηγορεί τον Τσίπρα για λογοκλοπή

Σύνταξη
Επεισόδια στην Αλβανία: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες – Διαμαρτύρονται για έργα σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη
Κόσμος 31.05.26

Επεισόδια στην Αλβανία: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες – Διαμαρτύρονται για έργα σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

