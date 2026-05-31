Σημαντική είδηση:
31.05.2026 | 16:54
Λήξη συναγερμού στην Μάνδρα
Δημήτρης Βαρβούνης: Από τη Μύκονο στη Αλ Αχλί Βεγγάζης – Τι αναφέρει για την εμπειρία του
Μπάσκετ 31 Μαΐου 2026, 18:04

Ο προπονητής της Αλ Αχλί Βεγγάζης, Δημήτρης Βαρβούνης σε συνέντευξή του στην ΕΟΚ αναφέρεται στην επιλογή του να εργαστεί στην Αλ Αχλί και το πρωτάθλημα μπάσκετ της Λιβύης.

Για την ιδιαίτερη εμπειρία του να εργαστεί στο πρωτάθλημα μπάσκετ Λιβύης μίλησε ο προπονητής της Αλ Αχλί Βεγγάζης πλέον, ο οποίος «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio.

Θυμίζουμε ότι τη σεζόν που τελείωσε ο κ. Βαρβούνης ήταν συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου στη Μύκονο, η οποία αποτέλεσε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δημήτρη Βαρβούνη

Για τη μετάβαση από την Μύκονο στην Λιβύη: «Από την ηρεμία και τη θάλασσα της Μυκόνου, στην Αφρική. Η αλήθεια είναι ότι έγινε πολύ γρήγορα η μετάβαση. Εδώ ήταν προπονητής ο κόουτς Κατσικάρης, ο οποίος αποχώρησε προσωρινά και με προσκάλεσε να γίνω πρώτος προπονητής. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον για να έρθω είναι μια τρομερή διοργάνωση που συμμετέχει η ομάδα, τη Basketball Africa League του NBA».

Για το πώς βιώνει την παρουσία του στην Αλ Αχλί Βεγγάζης: «Στη Λιβύη έκατσα μόλις μιάμιση εβδομάδα. Οπότε δεν έζησα κάτι διαφορετικό απ’ ό,τι έζησα πέρυσι. Μετά γυρίσαμε στην Ελλάδα και κάναμε μια προετοιμασία στην Χαλκίδα για να φύγουμε στο NBA BAL εδώ στη Ρουάντα που βρισκόμαστε τώρα. Όσον αφορά το μπασκετικό κομμάτι, εδώ έχουν βρεθεί οι πρωταθλήτριες ομάδες της Αφρικής, που κατά τη διάρκεια της χρονιάς έπαιζαν σε μια διοργάνωση όπως είναι το EuroCup και καταλήξαμε στις πρώτες οκτώ ομάδες. Οι ομάδες αποτελούνται από πέντε ξένους και πέντε ντόπιους, οπότε το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό με παίκτες που έχουν παραστάσεις και από Ευρώπη και από ΝΒΑ όσον αφορά τους ξένους. Το επίπεδο των ντόπιων, από την άλλη, είναι λίγο πιο χαμηλό».

Για τη σεζόν με την Μύκονο και την πορεία της ομάδας: «Είναι η καλύτερη μπασκετική σεζόν που είχα ποτέ στη ζωή μου. Η Μύκονος ξεφεύγει λίγο από τα θεωρητικά πράγματα που συμβαίνουν σε μια ομάδα μεταξύ διοίκησης, παικτών και κόσμου. Είναι μια οικογένεια. Μια κλειστή κοινωνία, περιτριγυρισμένη από ανθρώπους, με όλη την έννοια της λέξης. Εύχομαι πραγματικά μέσα απ’ την καρδιά μου να παραμείνουν ίδιοι, αλλά και στον κόσμο να πω να παραμείνει το ίδιο αθωος, με την καλή έννοια, και να συνεχίσουν να απολαμβάνουν το θέαμα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι “χτυπήσαμε” το ταβάνι μας, να πω την αλήθεια. Στην αρχή λεγαμε να πάρουμε κάποια παιχνίδια, να καταφέρουμε να μείνουμε κατηγορία, αλλά το θετικό κλίμα βοήθησε να “χτίσουμε” αγώνα με τον αγώνα, μήνα με τον μήνα, όλο αυτο το οικοδόμημα που εν τέλει φτιάξαμε και να έχουμε αυτήν την πορεία που είχαμε».

Για τον τρόπο που λειτουργούσε η ομάδα της Μυκόνου: «Είχαμε ένα μέλος της διοίκησης κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τον Γιάννη Κέφη, που ό,τι και να γινόταν, το οποίο να είναι έξω από αυτό που θέλει να πρεσβεύει η Μύκονος, τότε πήγαινε κατευθείαν να το διορθώσει και να βρει την λύση. Μακάρι όλες οι ομάδες να αντιλαμβανόντουσαν το μπάσκετ με αυτόν τον τρόπο, όπως η Μύκονος, σαν μια γιορτή, να πάμε να δούμε το θέαμα, να περάσουμε ωραία και να γυρίσουμε στο σπίτι μας».

Για το αν η Μύκονος θα ήταν έτοιμη να ανταπεξέλθει και σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση: «Αυτό που σκεφτόμουν πάνω σε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια της σεζόν και βλέποντας την πορεία της ομάδας, ήταν “και πότε μια ομάδα είναι έτοιμη να αγωνιστεί στην Ευρώπη;”. Όταν έχεις αγωνιστικές και διοικητικές βάσεις και εφόσον είναι μια ομάδα οικονομικά υγιής για να κάνει κάτι τέτοιο, τότε γιατί να μην το κάνει; Δε χρειάζεται να περάσουν 2-3 χρόνια της ομάδας στην GBL για ν’ αγωνιστεί στην Ευρώπη. Νομίζω ότι η διοίκηση είναι έτοιμη να κάνει κάτι τέτοιο όσον αφορά τη δυναμική της».

Για το τι του έμεινε από τη φετινή σεζόν με τη Μύκονο: «Το πιο σημαντικό ήταν η διοίκηση. Η ηρεμία στην οποία μάς κρατούσε, είτε χάναμε είτε κερδίζαμε, ήταν πολύ σημαντική. Ακόμα και στο κομμάτι το οικονομικό, που είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα τα μέλη της να νιώθουν την οικονομική ασφάλεια, ακόμα και εκεί ήταν άψογη. Το δεύτερο που θα κρατήσω είναι η πρώτη νίκη που κάναμε στη σεζόν με τον Ηρακλή. Όχι επειδή ήταν ο Ηρακλής, απλά η νίκη αυτή ήταν η στιγμή που καταλάβαμε ότι “πατάμε” σε γερές βάσεις και ότι η προετοιμασία πήγε καλά. Εκεί ξεκίνησε νομίζω η πίστη ότι θα πάμε καλά».

Για το ότι έχει εργαστεί σε αρκετές χώρες και έχει δει και ζήσει διαφορετικές κουλτούρες: «Όταν ήμουν 22 χρονών πήγα στην Τυνησία και συνεργάστηκα με τον κόουτς Κουκουλεκίδη. Εκει μου είχε πει μια πολύ ωραία πρόταση που την κρατάω, “η δουλειά μας είναι ένα… τσάμπα εισιτήριο για να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο”. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, το να γνωρίζουμε τον κόσμο. Μαζεύω πάρα πολλές εικόνες και εμπειρίες. Ακόμα και στο μπασκετικό κομμάτι, που είναι διαφορετικό το επίπεδο από αυτό που ξέρουμε στην Ευρώπη, αλλά, όπως λέω πάντα, είναι ένα άθλημα με δώδεκα παίκτες στο ρόστερ, τρεις διαιτητές και μια στρογγυλή μπάλα. Ανεξαρτήτως που παίζεται και ποιο είναι το επίπεδο.».

Για τον τελικό της Ευρωλίγκας και την κατάκτηση του Ολυμπιακού: «Νομίζω κανένας μπασκετικός δεν περίμενε να είναι τόσο κλειστό το παιχνίδι. Ήταν, όμως, ένα τελικός όπως έπρεπε. Είδαμε να παλεύουν οι παίκτες στο 100%, να βουτούν για μπάλες και να είναι όλοι θετικοί ανεξαρτήτως πόσο έπαιξαν. Στο τέλος έγινε το δίκαιο και ο Ολυμπιακός πήρε το τρόπαιο που το δικαιούταν. Νομίζω όλες αυτές οι αποτυχίες τον έφτιαξαν και τον έφεραν σε αυτήν τη θέση και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο για το πώς μπορείς μέσα απ’ τις αποτυχίες να βγεις δυνατότερος».

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Το μήνυμα που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον τελικό του Champions League: «Τι υπέροχη στιγμή για το άθλημα μας» (pic, vid)
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε ένα σπουδαίο μήνυμα μέσα από τα social media για την τρομερή στιγμή στο φινάλε του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Μαρκίνιος και Γκάμπριελ.

Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League – 780 συλλήψεις
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Γαλλία, μετά τα τραγικά επεισόδια που έγιναν με αφορμή την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, υπήρξε ένας νεκρός 17χρονος οπαδός!

Ο Λουίς Ενρίκε, ο Κιλιάν Εμπαπέ και μία δήλωση που άλλαξε τη φιλοσοφία της Παρί (vids)
Ο Λουίς Ενρίκε έγραψε ιστορία ξανά με την Παρί Σεν Ζερμέν, κατέκτησε δεύτερο σερί Champions League και δικαιώθηκε απόλυτα με τον Κιλιάν Εμπαπέ – Η αλλαγή φιλοσοφίας και η δήλωση που άλλαξε τα πάντα.

Ο Λούκα Ντόντσιτς επενδύει στην Ευρώπη: Νέα μπασκετική δύναμη γεννιέται στη Ρώμη
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, Λούκα Ντόντσιτς επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην εξαγορά ιταλικού συλλόγου που μεταφέρεται στη Ρώμη, με φιλόδοξο στόχο την ένταξη στη μελλοντική διοργάνωση του NBA στην Ευρώπη

Ο Πιτ Ντέιβιντσον επαινεί τις υποκριτικές ικανότητες της πρώην του, Κιμ Καρντάσιαν
Oι θαυμαστές και οι κριτικοί δεν φαίνεται να εκτιμούν ιδιαιτέρως τις υποκριτικές ικανότητες της Κιμ Καρντάσιαν, ωστόσο ο Πιτ Ντέιβιντσον την θεωρεί εξαιρετική ηθοποιό.

«Catnomics»: πώς η εμμονή της Ιαπωνίας με τις γάτες έγινε μια βιομηχανία αξίας δισεκατομμυρίων
Ανάμεσα στους γνωστούς ιδιοκτήτες γατών στην Ιαπωνία συγκαταλέγονται ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτειρα, ενώ η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι έχει δηλώσει ότι προτιμά τις γάτες από τους σκύλους.

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας, με στόχο την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Έμπολα: Η εξάπλωση του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι βαθιά ανησυχητική, λένε οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί «τόσα πολλά κρούσματα» Έμπολα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Δρ Άλαν Γκονζάλες

Όταν μπορούν να διαβάσουν το σώμα σου: Πόσο πρέπει να φοβόμαστε την βιομετρική τεχνολογία
Από την ανάλυση του τρόπου βάδισης μέχρι την κλοπή δακτυλικών αποτυπωμάτων, πόσο πρέπει να ανησυχούμε για τις τελευταίες εξελίξεις στη βιομετρική τεχνολογία;

Πάτρα: Συνελήφθη 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα και σιδερογροθιές – Επιχείρησε να διαφύγει
Το προφίλ του 40χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν δημόσια προσβάσιμο. Στη φωτογραφία προφίλ του διακρίνονταν όπλα, φυσίγγια, σιδερογροθιές και πολλά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ

Ο Μπρους Ντερν μοιράζεται μια ιστορία με την Μέριλιν Μονρόε
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ο Μπρους Ντερν θυμήθηκε μια ξεχωριστή συνάντηση με την Μέριλιν Μονρόε στη βροχερή Νέα Υόρκη.

Ποια χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή τοξικότητα στην Ευρώπη; – Τι ισχύει στην Ελλάδα;
Το 2025, σχεδόν το ήμισυ των χρηστών του διαδικτύου σε 20 χώρες στην Ευρώπη έλαβαν μηνύματα στο διαδίκτυο τα οποία θεώρησαν εχθρικά και εξευτελιστικά προς συγκεκριμένες ομάδες ή άτομα - Ποια social είναι τα πιο τοξικά;

Ο πόλεμος ως ανόητη επιλογή – Η νέα τεχνολογία επιτρέπει στους Δαβίδ να αμυνθούν έναντι των Γολιάθ
Η νέα, έξυπνη τεχνολογία επιτρέπει σε μικρές χώρες να αναπτύξουν εύκολα, φθηνό και αποτελεσματικό εξοπλισμό. Ο πόλεμος την εποχή των δορυφόρων και των drones γίνεται ασύμφορος γι’ αυτούς που τον ξεκινούν.

Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα
Τα στελέχη του κόμματος όπως και το πρόγραμμα θα ανακοινώνονται σιγά σιγά γιατί υπάρχει κλίμα ανθρωποφαγίας λέει η Μαρία Καρυστιανού, σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη. Με αρκετές αναφορές στην κόρη της Μάρθη, αντιστρέφει την κατηγορία Μητσοτάκη περί αυτόκλητων σωτήρων, ενώ κατηγορεί τον Τσίπρα για λογοκλοπή

Επεισόδια στην Αλβανία: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες – Διαμαρτύρονται για έργα σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη
Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

