Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Για το… 63-0 και τη στέψη οι «ερυθρόλευκοι», για να μείνουν ζωντανοί οι «πράσινοι»

Την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη χρονιά με το απόλυτο νικών εντός συνόρων και να πανηγυρίσει τον 14ο συνεχόμενο τίτλο του στη Waterpolo League ανδρών μπροστά στο κοινό του, έχει το απόγευμα του Σαββάτου (30/5, 17:00) ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά τον Παναθηναϊκό, στον τρίτο τελικό των πλέι-οφ, έχοντας ήδη το προβάδισμα με 2-0 νίκες, ενώ χρειάζονται άλλη μία για να στεφθούν και φέτος πρωταθλητές Ελλάδας.

Η ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς επικράτησε σχετικά δύσκολα στο πρώτο ματς της σειράς (15-12, με τη διαφορά να δημιουργείται στο τελευταίο οκτάλεπτο), αλλά το βράδυ της Πέμπτης πέρασε επιβλητικά από το Σεράφειο, νικώντας με 20-14 και πλέον βρίσκεται «αγκαλιά» με το τρόπαιο. Το «τριφύλλι» θα προσπαθήσει να παρουσιάσει ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο, αλλά θα χρειαστεί μεγάλη βελτίωση στην άμυνα αν θέλει να «κοντράρει» στα ίσια τον «αιώνιο» αντίπαλο.

Αν οι «πράσινοι» καταφέρουν έστω να μειώσουν το σκορ στη σειρά των τελικών, θα είναι και μια ιστορική νίκη, αφού πέρα από το ότι θα σπάσει το φετινό εγχώριο αήττητο του Ολυμπιακού, αυτή θα είναι και η πρώτη τους επιτυχία επί των «ερυθρόλευκων» μετά από 62 συνεχόμενες ήττες, από τον Φεβρουάριο του 2001, ένα τέταρτο του αιώνα πίσω!

Ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος θα αρχίσει στις 5 μ.μ., με διαιτητές τους Σπύρο Αχλαδιώτη και Γιώργο Πολυχρονόπουλο, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το MEGA News.