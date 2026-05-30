Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Για το… 63-0 και τη στέψη οι «ερυθρόλευκοι», για να μείνουν ζωντανοί οι «πράσινοι»
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (30/5, 17:00 - MEGA NEWS) στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος πόλο των ανδρών.
- Υπέκυψε στα τραύματά του ο 67χρονος που είχε βρεθεί μαχαιρωμένος στον Εύοσμο
- «Ήρθε κατευθείαν πάνω μου» - Τι λέει η κτηνοτρόφος που δέχθηκε επίθεση από λύκο
- Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
- Γονικές παροχές και κληρονομιές - Τέλος η ταλαιπωρία σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη χρονιά με το απόλυτο νικών εντός συνόρων και να πανηγυρίσει τον 14ο συνεχόμενο τίτλο του στη Waterpolo League ανδρών μπροστά στο κοινό του, έχει το απόγευμα του Σαββάτου (30/5, 17:00) ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά τον Παναθηναϊκό, στον τρίτο τελικό των πλέι-οφ, έχοντας ήδη το προβάδισμα με 2-0 νίκες, ενώ χρειάζονται άλλη μία για να στεφθούν και φέτος πρωταθλητές Ελλάδας.
Η ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς επικράτησε σχετικά δύσκολα στο πρώτο ματς της σειράς (15-12, με τη διαφορά να δημιουργείται στο τελευταίο οκτάλεπτο), αλλά το βράδυ της Πέμπτης πέρασε επιβλητικά από το Σεράφειο, νικώντας με 20-14 και πλέον βρίσκεται «αγκαλιά» με το τρόπαιο. Το «τριφύλλι» θα προσπαθήσει να παρουσιάσει ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο, αλλά θα χρειαστεί μεγάλη βελτίωση στην άμυνα αν θέλει να «κοντράρει» στα ίσια τον «αιώνιο» αντίπαλο.
Αν οι «πράσινοι» καταφέρουν έστω να μειώσουν το σκορ στη σειρά των τελικών, θα είναι και μια ιστορική νίκη, αφού πέρα από το ότι θα σπάσει το φετινό εγχώριο αήττητο του Ολυμπιακού, αυτή θα είναι και η πρώτη τους επιτυχία επί των «ερυθρόλευκων» μετά από 62 συνεχόμενες ήττες, από τον Φεβρουάριο του 2001, ένα τέταρτο του αιώνα πίσω!
Ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος θα αρχίσει στις 5 μ.μ., με διαιτητές τους Σπύρο Αχλαδιώτη και Γιώργο Πολυχρονόπουλο, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το MEGA News.
- Μάικ Τζέιμς: «Για εσάς είναι μεγάλη ομάδα η Ζαλγκίρις; Εγώ δεν τη θεωρώ μεγάλη»
- Μάριος Οικονόμου: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση – Εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός
- Ισπανικά ΜΜΕ: «Δεν πάει… μόνος του στον Ολυμπιακό ο Μοντέρο»
- Άρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν: Η σύγκρουση δύο διαφορετικών οικονομικών μοντέλων
- Τελικός Champions League: Όλοι δείχνουν Παρί, ο Τζόλης στηρίζει Άρσεναλ
- Μπεσίκτας: Ο Νίκολιτς στο προσκήνιο για τον πάγκο
- Επεισόδια στη Βουδαπέστη πριν τον τελικό (vid)
- Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις