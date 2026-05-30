Μπεσίκτας: Ο Νίκολιτς στο προσκήνιο για τον πάγκο

Η αναζήτηση προπονητή συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στη Μπεσίκτας, καθώς η διοίκηση του τουρκικού συλλόγου επιδιώκει να κλείσει το συντομότερο δυνατό το ζήτημα της τεχνικής ηγεσίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Παρά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα με αρκετούς προπονητές από την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, οι «ασπρόμαυροι» δεν έχουν ακόμη καταλήξει στον εκλεκτό που θα αναλάβει να οδηγήσει την ομάδα στην επιστροφή της στις επιτυχίες.

Ένα από τα ονόματα που απασχόλησαν έντονα τη διοίκηση ήταν εκείνο του Φιλίπε Λουίς. Οι επαφές με τον Βραζιλιάνο τεχνικό προχώρησαν σε σημαντικό βαθμό, ωστόσο η υπόθεση δεν είχε θετική κατάληξη για τη Μπεσίκτας, καθώς ο νεαρός προπονητής κατέληξε σε συμφωνία με τη Μονακό, βγάζοντας έτσι από τη λίστα μία από τις βασικές επιλογές των Τούρκων.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι άνθρωποι του συλλόγου ενεργοποίησαν άμεσα εναλλακτικά πλάνα και σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρώτη χρονιά στην ΑΕΚ, καταφέρνοντας να οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και να επιβεβαιώσει τη φήμη του ως ενός προπονητή που μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικά σύνολα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Μπεσίκτας έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση στον έμπειρο προπονητή, επιχειρώντας να τον πείσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία. Από την πλευρά της, η ΑΕΚ δεν δείχνει διατεθειμένη να χάσει τον άνθρωπο που την επανέφερε στην κορυφή και φέρεται να έχει προτείνει νέο συμβόλαιο με βελτιωμένους όρους προκειμένου να εξασφαλίσει την παραμονή του.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απόφαση του ίδιου του Νίκολιτς, ο οποίος καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές προοπτικές. Από τη μία βρίσκεται η δυνατότητα να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε στην Αθήνα, χτίζοντας πάνω στην επιτυχημένη πρώτη του σεζόν. Από την άλλη, η πρόκληση της Μπεσίκτας αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό εγχείρημα, καθώς πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Τουρκίας με υψηλές φιλοδοξίες και απαιτήσεις.

Η πορεία του Σέρβου τεχνικού τα τελευταία χρόνια δικαιολογεί το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει. Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται θητείες σε συλλόγους όπως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Λοκομοτίβ Μόσχας, η Σαμπάμπ Αλ Αχλί, η Παρτιζάν, η Βιντεότον, η Ολίμπια Λιουμπλιάνας και η Βοϊβοντίνα, έχοντας αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες σε διαφορετικά πρωταθλήματα και ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα.

Παράλληλα, η Μπεσίκτας δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην περίπτωση του Νίκολιτς. Στη λίστα των υποψηφίων εξακολουθούν να βρίσκονται και άλλοι προπονητές με ιδιαίτερα αξιόλογο προφίλ. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Κάρλος Βισένς, ο οποίος έχει παρουσιάσει εξαιρετικό έργο στην Μπράγκα, καθώς και ο Κάσπερ Χιούλμαντ, που μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Λεβερκούζεν εξετάζει τις επόμενες επιλογές στην καριέρα του.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για τη Μπεσίκτας, καθώς η διοίκηση επιθυμεί να κλείσει το θέμα του προπονητή πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Η υπόθεση Νίκολιτς συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, καθώς οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο τουρκικός σύλλογος βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις του καλοκαιριού, η οποία θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ομάδας τη νέα αγωνιστική περίοδο.