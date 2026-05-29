H ανάρτηση – απάντηση του Ολυμπιακού μετά την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού (vid)

Λίγη ώρα μετά από την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που τα έβαλε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα για όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου του πρώτου ημιτελικού με την ΑΕΚ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε μία ανάρτηση όλο… νόημα με ένα βίντεο στα social media της ομάδας.

Πρόκειται για το video του Γιώργου Μπαρτζώκα, που τραγούδησε σύνθημα των ερυθρόλευκων στο γλέντι για την κατάκτηση της Euroleague στο Telecom Center Athens, τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5) στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Υπενθυμίζουμε τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Μπαρτζώκας χθες μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ:

«Προφανώς η Ρεάλ έπαιξε καταπληκτικά και ήταν άριστα προετοιμασμένη. Εμείς αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια, είναι να ασχολούμαστε μόνο με την ομάδα μας. Δεν έχουμε καταφύγει ποτέ σε μεθόδους να λέμε πόσες βολές σουτάρει κάποιος. Όταν ο Παναθηναϊκός το ’24 είχε τις περισσότερες κερδισμένες βολές και τις λιγότερες εκτελεσμένες εναντίον του, τότε δεν ήταν ένα θέμα. Φέτος που ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες κερδισμένες βολές, έγινε αντικείμενο προπαγάνδας.

Δεν έγινε αντικείμενο όταν η FIBA είπε συγγνώμη για το κόψιμο του Βράνκοβιτς στην Μπαρτσελόνα», πρόσθεσε. Ο Μπαρτζώκας στάθηκε και στη γενικότερη τάση, όπως είπε, να υποτιμάται η προσπάθεια του άλλου, αφήνοντας αιχμές για όσους λειτουργούν οργανωμένα σε αυτή την κατεύθυνση. «Γενικά η κοινωνία είναι τέτοια πολλές φορές, αντί να συγκεντρωνόμαστε στον εαυτό μας, πάντα κάνουμε την προσπάθεια να υποτιμήσουμε την προσπάθεια του άλλου. Το σέβομαι. Κάποιοι είναι και επαγγελματίες και το κάνουν, δηλαδή με βάση σχέδιο.

Η ομάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι τρεις φορές πρώτη στην κανονική διάρκεια, παίζει κάθε χρονιά στα Final Four, πέρασε με sweep στον τελικό και κέρδισε την περσινή πρωταθλήτρια με 20 πόντους και κέρδισε και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε, με τη Ρεάλ.

Η Ρεάλ είναι τεράστιος σύλλογος, επειδή και ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος σύλλογος, εμείς δεν θα καταφύγουμε ποτέ, όταν χάνουμε, δίνουμε το χέρι και φεύγουμε. Μπορεί να μας πειράζει προφανώς, γιατί δεν είμαστε εμείς οι νικητές, αλλά δεν θα καταφύγουμε ποτέ σε τέτοιες μεθόδους».