sports
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
sports

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
H ανάρτηση – απάντηση του Ολυμπιακού μετά την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού (vid)
Μπάσκετ 29 Μαΐου 2026, 22:14

H ανάρτηση – απάντηση του Ολυμπιακού μετά την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού (vid)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, λίγο μετά την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Λίγη ώρα μετά από την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που τα έβαλε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα για όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου του πρώτου ημιτελικού με την ΑΕΚ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε μία ανάρτηση όλο… νόημα με ένα βίντεο στα social media της ομάδας.

Πρόκειται για το video του Γιώργου Μπαρτζώκα, που τραγούδησε σύνθημα των ερυθρόλευκων στο γλέντι για την κατάκτηση της Euroleague στο Telecom Center Athens, τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5) στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Υπενθυμίζουμε τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Μπαρτζώκας χθες μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ:

«Προφανώς η Ρεάλ έπαιξε καταπληκτικά και ήταν άριστα προετοιμασμένη. Εμείς αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια, είναι να ασχολούμαστε μόνο με την ομάδα μας. Δεν έχουμε καταφύγει ποτέ σε μεθόδους να λέμε πόσες βολές σουτάρει κάποιος. Όταν ο Παναθηναϊκός το ’24 είχε τις περισσότερες κερδισμένες βολές και τις λιγότερες εκτελεσμένες εναντίον του, τότε δεν ήταν ένα θέμα. Φέτος που ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες κερδισμένες βολές, έγινε αντικείμενο προπαγάνδας.

Δεν έγινε αντικείμενο όταν η FIBA είπε συγγνώμη για το κόψιμο του Βράνκοβιτς στην Μπαρτσελόνα», πρόσθεσε. Ο Μπαρτζώκας στάθηκε και στη γενικότερη τάση, όπως είπε, να υποτιμάται η προσπάθεια του άλλου, αφήνοντας αιχμές για όσους λειτουργούν οργανωμένα σε αυτή την κατεύθυνση. «Γενικά η κοινωνία είναι τέτοια πολλές φορές, αντί να συγκεντρωνόμαστε στον εαυτό μας, πάντα κάνουμε την προσπάθεια να υποτιμήσουμε την προσπάθεια του άλλου. Το σέβομαι. Κάποιοι είναι και επαγγελματίες και το κάνουν, δηλαδή με βάση σχέδιο.

Η ομάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι τρεις φορές πρώτη στην κανονική διάρκεια, παίζει κάθε χρονιά στα Final Four, πέρασε με sweep στον τελικό και κέρδισε την περσινή πρωταθλήτρια με 20 πόντους και κέρδισε και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε, με τη Ρεάλ.

Η Ρεάλ είναι τεράστιος σύλλογος, επειδή και ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος σύλλογος, εμείς δεν θα καταφύγουμε ποτέ, όταν χάνουμε, δίνουμε το χέρι και φεύγουμε. Μπορεί να μας πειράζει προφανώς, γιατί δεν είμαστε εμείς οι νικητές, αλλά δεν θα καταφύγουμε ποτέ σε τέτοιες μεθόδους».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Wall Street
Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Κόσμος
ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream sports
Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)

Η... σιγουριά της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, ενεργοποίησε τα... AI τρολ της Ατλέτικο και το αποτέλεσμα ήταν άκρως σαρκαστικό και πρωτοφανές στην ιστορία των διαψεύσεων.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ
On Field 29.05.26

Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ

Οι ορισμοί των Σιδηρόπουλου, Παπαδόπουλου σε φιλικούς αγώνες Εθνικών ομάδων δείχνουν ότι δεν υπολογίζουν τις ΕΠΟ και ΚΕΔ στο εξωτερικό. Ο Παπαδόπουλος κρεμάει τη σφυρίχτρα του

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μίλτος Πασχαλίδης: Καλό είναι να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Σειφ Σπεις 29.05.26

Μίλτος Πασχαλίδης: Καλό είναι να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης Μίλτος Πασχαλίδης μιλά για την πολιτική, την έμπνευση, τον Μίκη και τον Μάνο, τις κόρες του, τη ραπ αλλά και για τη σκυτάλη που κάποια στιγμή θα παραδώσει στην επόμενη γενιά καλλιτεχνών. Δεν «μασάει» τα λόγια του, υποστηρίζει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση «ασυδοσίας», βρίσκει τον Τσίπρα ειλικρινή, ενώ σχολιάζει και το νέο κόμμα Καρυστιανού.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών
ΚΚΕ 29.05.26

Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών

Κρίσιμο επίσης είναι, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού»

Σύνταξη
Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα
Τι συμβαίνει; 29.05.26

Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα

Ο Μάντοξ Τζολί-Πιτ, το μεγαλύτερο παιδί των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολίνα, έχει υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του από την ταυτότητα του.

Σύνταξη
Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»
Οργισμένη αντίδραση 29.05.26

Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»

Η Βραζιλία δια στόματος Λούλα αναμένει πως οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον των βραζιλιάνικων συμμοριών στο έδαφός της και καταδικάζει την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)

Η... σιγουριά της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, ενεργοποίησε τα... AI τρολ της Ατλέτικο και το αποτέλεσμα ήταν άκρως σαρκαστικό και πρωτοφανές στην ιστορία των διαψεύσεων.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη
«Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας» 29.05.26

Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη

Πίσω από την εικόνα του «ατρόμητου ηγέτη», ο Βλαντίμιρ Πούτιν δίνει τη μεγαλύτερη μάχη του. Αυτή με τον θάνατο και τη θνητότητα ενός γερασμένου Κρεμλίνου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
Άνεμος αλλαγής 29.05.26

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί
Ελλάδα 29.05.26

Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί

Σύμφωνα με την Αστυνομία δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ήταν ένας κρατούμενος που, ήταν και ο μοναδικός που βρισκόταν στον χώρο του Μεταγωγών του Δικαστικού Μεγάρου στα Ιωάννινα

Σύνταξη
Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies