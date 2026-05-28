Θερμή υποδοχή του Πίτερς από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού (vid)

Για μια ακόμα φορά τα τελευταία 24ωρα, ο Αλεκ Πίτερς γνώρισε καθολική αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού, που κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να τον κρατήσει στο… ΣΕΦ.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο φαληρικό στάδιο, για το ματς με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL, μόλις μπήκε στο ματς στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, τον αποθέωσαν με τρομερή θέρμη.

Υπενθυμίζεται πως το συμβόλαιο του Αμερικανού ολοκληρώνεται το καλοκαίρι με τον Ολυμπιακό να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να τον κρατήσει στο Λιμάνι.