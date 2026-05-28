Αταμάν: «’Ημασταν εκτός ρυθμού και ρισκάραμε»

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να πάει το ματς στην παράταση για να κάνει το 1-0 στην ημιτελική σειρά με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ και ο Εργκίν Αταμάν εξήγησε τον λόγο.

Ο Τούρκος τεχνικός στις δηλώσεις του τόνισε πως η ομάδα του ήταν εκτός ρυθμού επειδή είχε να παίξει δώδεκα μέρες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν:

«Δεν ήταν πολύ εύκολο για εμάς επειδή για 12 ημέρες ήμασταν χωρίς παιχνίδια, μετά την αναμέτρηση με τη Μύκονο. Οπότε βγήκαμε εκτός αγωνιστικού ρυθμού και αίσθησης. Είναι καλό ότι κερδίσαμε, ίσως ρισκάραμε σε αυτό το παιχνίδι.

Πιστεύω πως μετά από αυτό το παιχνίδι θα βρούμε τον ρυθμό μας. Τώρα κάναμε το 1-0 και θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε τη σειρά στη Θεσσαλονίκη».