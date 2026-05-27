Τι απάντησε ο Μάικ Τζέιμς σε οπαδό του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα του… Λαρεντζάκη (pic)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Μάικ Τζέιμς απάντησε σε σχόλιο οπαδού του Ολυμπιακού στο X με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, σε μία διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με την κατάκτηση της Euroleague από τους Ερυθρόλευκους.

Συγκεκριμένα, ένας χρήστης σχολίασε προς τον Τζέιμς: «Πώς νιώθεις που δεν θα ζήσεις ποτέ αυτό το συναίσθημα; Τίτλοι EuroLeague: Λαρεντζάκης 1, Μάικ Τζέιμς 0».

Ο γκαρντ της Μονακό επέλεξε να απαντήσει αναφέροντας: «Γιατί την ημέρα που θα έπρεπε να πανηγυρίζεις και να περνάς υπέροχα, σκέφτεσαι εμένα; lol».

Το σχόλιο και η απάντηση του Τζέιμς

«Why on the day you should be celebrating and having a great day, you thinking about me? lol» Mike James responded to an Olympiacos fan who said he would never know the feeling of winning a EuroLeague title. 👀#OlympiacosBC pic.twitter.com/6b9L2YVv7n — Basketball Sphere (@BSphere_) May 26, 2026

Φυσικά, η απάντηση του Τζέιμς προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media, με τον Αμερικανό να αποδεικνύει ότι είναι ιδιαίτερα ενεργός στα κοινωνικά δίκτυα.