Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού της Ευρωβουλής (CONT) θα βρεθεί από σήμερα έως την Πέμπτη 28 Μαΐου στην Αθήνα για να λάβει γνώση της υπόθεσης με τις απάτες του ΟΠΕΚΕΠΕ και των μέτρων που έχουν ληφθεί για να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά στο μέλλον.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο Τσέχος ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Τομάς Ζντεχόφσκυ, και συμμετέχουν οι: Μόνικα Χοχλμέγερ (ΕΛΚ, Γερμανία), η Λουτσία Ανουντσιάτα (Σ&Δ, Ιταλία) και ο Ράσμους Νόρντκβιστ (Πράσινοι/ΕΕΑ, Δανία). Επίσης, συνοδεύουν την αντιπροσωπεία και τέσσερις Έλληνες ευρωβουλευτές: ο Γιώργος Αυτιάς (ΕΛΚ), ο Γιάννης Μανιάτης (Σ&Δ), ο Εμμανουήλ Φράγκος (ΕΣκΜ) και ο Κώστας Αρβανίτης (Αριστερά).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανώτερους υπαλλήλους αρμόδιους για τις αγροτικές πληρωμές, τη δημόσια διοίκηση και τον έλεγχο, καθώς και με εκπροσώπους του αγροτικού κλάδου, δημοσιογράφους και άλλους φορείς. Στις 28 Μαΐου, στις 12:00, θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

«Κόπηκαν» κρίσιμοι μάρτυρες

Ωστόσο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς «The Left», Κώστας Αρβανίτης, καταγγέλλει ότι από τις συναντήσεις θα αποκλειστούν κρίσιμα πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση από πρώτο χέρι, καθώς επικράτησαν τελικά οι επιλογές του ΕΛΚ και της ΝΔ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ο αποκλεισμός του κτηνοτρόφου Δημήτρη Μόσχου, ενός από τους ανθρώπους που είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες για το σκάνδαλο, καθώς και άλλων καταγγελλόντων που είχε προτείνει η Left, όπως ο Δημήτρης Μπίκας, πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ακόμη πιο αλγεινή εντύπωση προκαλεί η αδυναμία του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή να προσέλθει αλλά και ο αποκλεισμός του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, και μετέπειτα συμβούλου του πρωθυπουργού, γεγονός που δείχνει ότι η ίδια η κυβέρνηση δεν εμπιστεύεται πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος.

Αντίθετα, συνεχίζει ο κ. Αρβανίτης, στη λίστα παραμένουν κυρίως επιχειρησιακοί παράγοντες της κυβέρνησης, περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα ουσιαστικής διερεύνησης πολιτικών ευθυνών. Η παρουσία της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην αποστολή επετεύχθη μόνο μετά από επιμονή και παρέμβαση της LEFT, με τη στήριξη και άλλων πολιτικών ομάδων.

Σημειώνει, τέλος, ότι τέτοιες πρακτικές δεν έχουν προηγούμενο σε αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακόμη και σε αποστολές για το κράτος δικαίου στην Πολωνία και την Ουγγαρία, δεν είχε υπάρξει τέτοια προσπάθεια συγκάλυψης και ελέγχου των διαδικασιών με στόχο την προστασία της κυβέρνησης.

Τι θα συζητήσουν με την ελληνική κυβέρνηση

Αναφερόμενος στην επίσκεψη, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας Τομάς Ζντεχόφσκυ δήλωσε ότι: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έρχεται στην Ελλάδα για να συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση την έρευνα για την απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς και τα συγκεκριμένα βήματα που σχεδιάζει η Ελλάδα για να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε ανοιχτά και σοβαρά την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας και να έχουμε μια σαφή συζήτηση για την ευθύνη, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη του κοινού στη χρήση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων.»

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν επίσης στη μελλοντική δομή του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και στον τρόπο καλύτερης προστασίας των ευρωπαϊκών κονδυλίων από κατάχρηση.

Η επιστολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η επίσκεψη των ευρωβουλευτών λαμβάνει χώρα σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει τις επιφυλάξεις της για τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε η κυβέρνηση στον Ποινικό Κώδικα, με την τροπολογία Φλωρίδη.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χαρακτήρισε τις αλλαγές αυτές ενδεχόμενη παραβίαση του κράτους δικαίου και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα βάσει του Κανονισμού Αιρεσιμότητας του 2020. Δηλαδή, του ίδιου ευρωπαϊκού νόμου που οδήγησε στη δέσμευση ευρωπαϊκών κεφαλαίων προς την Ουγγαρία.

Παράλληλα, η EPPO επισήμανε πως οι εξελίξεις αυτές «εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες» ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας βάσει των Ευρωπαϊκών Συνθηκών.