Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ

Ανοιχτό μέτωπο με τον συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Σιακαντάρη άνοιξε το ΠΑΣΟΚ, με θέμα τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και τις ιδεολογίες που θα υπηρετήσει το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής «ο κ. Σιακαντάρης, συντάκτης του πολιτικού μανιφέστου Τσίπρα, σε σημερινή του συνέντευξη άφησε να εννοηθεί πως πλέον δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες αλλά οι λύσεις στα προβλήματα. Σαν να μην παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτεινόμενες λύσεις».

«Είναι σημαντικό ο κ. Σιακαντάρης που σήμερα εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα αφού πρώτα ασχολήθηκε με την ιδεολογική διακήρυξη του -πάντα ΠΑΣΟΚ (!)- Ανδρέα Λοβέρδου, να μας εξηγήσει τι εννοεί καθώς οι σημερινές δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια άρθρου του μετά την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ όπου ασκούσε κριτική σημειώνοντας ότι αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγικοί αντίπαλοι» ανέφεραν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία;» ήταν το ερώτημα του ΠΑΣΟΚ προς τον στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα.

Η απάντηση Σιακαντάρη

Από την πλευρά του ο κ. Σιακαντάρης τόνισε ότι δεν θα έμπαινε στον κόπο να απαντήσει σε διαρροές ή non paper της Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο το έκανε, μιας και το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση.

«Δεν θα έμπαινα στον κόπο να αναρτήσω αυτό εδώ, αν δεν υπήρχε επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην οποία γράφεται ‘Ο Σιακαντάρης του Μανιφέστου του Τσίπρα σε σημερινή του συνέντευξη άφησε να εννοηθεί πως πλέον σημασία δεν έχουν οι ιδεολογίες αλλά οι λύσεις στα προβλήματα’.

»Και συνεχίζει η ανακοίνωση ‘σαν να μη παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτεινόμενες λύσεις’. Κατανοώ πως η βιασύνη στην πολιτική σε οδηγεί σε σφάλματα, αλλά όχι και μέχρι τέτοιου σημείου διαστρέβλωσης» σημείνωσε ο συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Επίσης, ο κ. Σιακαντάρης αναφέρει ότι πάγια θέση του, ακόμη και όταν ήταν επιστημονικός διευθυντής στο ΙΣΤΑΜΕ Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν πως η Δεξιά και η σοσιαλδημοκρατία είναι ιδεολογικοί και πολιτικοί αντίπαλοι και όχι στρατηγικοί, από την οποία συνάγουν πως προτείνεται η συγκυβέρνηση με τη Δεξιά.

«Τους πληροφορώ, επειδή πολλοί εξ αυτών μάλλον είναι όψιμοι σοσιαλδημοκράτες, πως πάγια θέση της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας ήταν πως γι’ αυτή στρατηγικός αντίπαλος είναι μόνο αυτοί που αμφισβητούν το πρωτείο της δημοκρατίας. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας. Ή δεν τους ενδιαφέρει πλέον στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ η αλήθεια μπροστά στον πανικό των πρώτων δημοσκοπήσεων;» συμπλήρωσε ο κ. Σιακαντάρης.

«Ναι ή όχι στη συγκυβέρνηση με ΝΔ»

«Ο κ. Σιακαντάρης απέφυγε στην ανάρτησή του να απαντήσει στο ερώτημα που θέσαμε σχετικά με το πώς βλέπει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα απλό «όχι». Γιατί δυσκολεύεται να το αρθρώσει;» επανέλαβε το ΠΑΣΟΚ, σε νέα του ανακοίνωση.

«Παραμένει πάντως συνεπής με τις θέσεις του ως θεωρητικός της υποψηφιότητας Ανδρέα Λοβέρδου, που όπως είδαμε κατέληξε στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Αρθρογραφούσε τότε σχετικά: «Μα δεν είναι πιο ‘δεξιές’ οι απόψεις του; Είναι. Αλλά όποιος γνωρίζει τη σοσιαλδημοκρατία και τους ηγέτες της, θα γνωρίζει πως αυτή πέτυχε, όποτε οι ηγέτες της κατόρθωσαν να συγκροτήσουν ένα ενιαίο ρεύμα με δεξιές, κεντρώες και αριστερές πολιτικές απόψεις και συνεργάτες που εστίαζαν στα κέντρα των κοινωνιών. Και επιτρέψτε με να πιστεύω πως ο ‘δεξιός’ Λοβέρδος θα το πετύχαινε καλύτερα αυτό». Ο δημοκρατικός κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του» καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη.