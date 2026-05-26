Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο
«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον ΠτΔ, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης
Σκληρή απάντηση στον πρωθυπουργό, που αμφισβήτησε την θεσμικότητα του ΠΑΣΟΚ επειδή δεν υπερψήφισε την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην ΤτΕ, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλώντας τον να αφήσει τους «φθηνούς συνδικαλισμούς» και να απαντήσει στα κρίσιμα που αφορούν στην κοινωνία.
«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός», σημειώνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να τονίσει χαρακτηριστικά πως «σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση».
Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει πως το ΠΑΣΟΚ δεν μιλά «γενικά και αόριστα για θητείες, τις καθιερώσαμε πρώτα απ’ όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα», όπως υπογραμμίζει, ενώ καλεί τον κ. Μητσοτάκη να αφήσει «τους φθηνούς συνδικαλισμούς» και να αποντήσει «για αυτά που αφορούν την ελληνική κοινωνία», θέτοντας τρία σημαντικά ερωτήματα:
- «Γιατί ακόμη και σήμερα με εσάς πρωθυπουργό χιλιάδες δανειολήπτες παραμένουν όμηροι των funds και των servicers λόγω των ‘κόκκινων’ δανείων;
- »Γιατί έχουμε χρεώσεις και προμήθειες που επιβαρύνουν δυσανάλογα το κόστος ζωής;
- »Γιατί η διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων-καταθέσεων παραμένει μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη»;
«Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να καταλήξει χαρακτηριστικά: «Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο».
