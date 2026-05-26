Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο
Πολιτική Γραμματεία 26 Μαΐου 2026, 17:19

Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

Σκληρή απάντηση στον πρωθυπουργό, που αμφισβήτησε την θεσμικότητα του ΠΑΣΟΚ επειδή δεν υπερψήφισε την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην ΤτΕ, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλώντας τον να αφήσει τους «φθηνούς συνδικαλισμούς» και να απαντήσει στα κρίσιμα που αφορούν στην κοινωνία.

«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός», σημειώνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να τονίσει χαρακτηριστικά πως «σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει πως το ΠΑΣΟΚ δεν μιλά «γενικά και αόριστα για θητείες, τις καθιερώσαμε πρώτα απ’ όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα», όπως υπογραμμίζει, ενώ καλεί τον κ. Μητσοτάκη να αφήσει «τους φθηνούς συνδικαλισμούς» και να αποντήσει «για αυτά που αφορούν την ελληνική κοινωνία», θέτοντας τρία σημαντικά ερωτήματα:

  • «Γιατί ακόμη και σήμερα με εσάς πρωθυπουργό χιλιάδες δανειολήπτες παραμένουν όμηροι των  funds και των servicers λόγω των ‘κόκκινων’ δανείων;
  • »Γιατί έχουμε χρεώσεις και προμήθειες που επιβαρύνουν δυσανάλογα το κόστος ζωής;
  • »Γιατί η διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων-καταθέσεων παραμένει μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη»;

«Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να καταλήξει χαρακτηριστικά: «Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκανε το «5 στα 5» με βοήθειες από Allwyn και Metlen

Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη

Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Σε ακόμα πιο δεινή θέση το Μαξίμου μετά τις μεθοδεύσεις του για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η διαπιστωτική δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής και νυν Προέδρου της Δημοκρατίας το 2022, καταδεικνύει το δεσμευτικό κοινοβουλευτικό προηγούμενο για την απαιτούμενη πλειοψηφία και ρίχνει στο κενό το σόφισμα Βορίδη για την αύξηση στους 151 βουλευτές.

Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών
«Ο πρωθυπουργός που έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους, που συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο ΠΑΣΟΚ και στον Ανδρουλάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής – «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα για να εξετάσει την υπόθεση με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες
Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη
«Εντύπωση προκαλεί ότι η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης' στη χώρα, ενώ η αποχώρησή της από τα Δυτικά της Κρήτης παρουσιάζεται ως μια καθημερινή κίνηση χωρίς βαρύτητα», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Καρυστιανού: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο – «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»
Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μαζί με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο

Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ

Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
Στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της ΚΟ θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»
Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας»

Αποστολάκη: Ζητά παρέμβαση του Αρείου Πάγου για επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για τους δανειολήπτες
Η Μιλένα Αποστολάκη τονίζει ότι η καθυστέρηση καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό κενό εφαρμογής, με άμεσες συνέπειες για χιλιάδες δανειολήπτες

Μαρινάκης: Ζητάει και τα ρέστα για το «μπάζωμα» των υποκλοπών – «Η αντιπολίτευση δεν σέβεται το κοινοβούλιο»
Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση για την επιλογή της ΝΔ να ζητήσει πλειοψηφία 151 βουλευτών για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές

Ανδρουλάκης: Η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα – Αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ
«Η κυβέρνηση της ΝΔ χειρίζεται κρίσιμα σημεία της κοινωνίας με ένα επικοινωνιακό πέπλο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός είναι (σχεδόν) έτοιμος για την επόμενη σεζόν και απλά μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην υπόθεση Πίτερς. Η ομοιογένεια και το «δέσιμο» των παικτών δείχνουν τον δρόμο…

Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Με την ταινία Mandalorian and Grogu να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο box office, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος φοράει τη στολή του κυνηγού επικηρυγμένων - εκτός του Πέδρο Πασκάλ;

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα – Τον αποχαιρετούν πρώην συμπαίκτες του (pics)
Στο Μοναστηράκι Δράμας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) η κηδεία Παρασκευά Άντζα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 49 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με την ALS – Δείτε φωτογραφίες.

«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
Το Σάββατο 23 Μαΐου, όσοι βρέθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έζησαν μια βραδιά συγκίνησης, ενώ παράλληλα τίμησαν τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας

Ζάκυνθος: Ρίσκαρε τη ζωή του για μια… selfie o 22χρονος τουρίστας που έπεσε στον γκρεμό στην παραλία του Ναυαγίου
Οι τοπικές αρχές στη Ζάκυνθο κάνουν έκκληση στους επισκέπτες να υπακούν στις οδηγίες και στην σήμανση που υπάρχουν στο σημείο και να μην περνούν έξω από τα κάγκελα

Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φως – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ
Σε μια απροσδόκητα low-profile τελετή για τα δεδομένα της δυναστεία Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε τη socialite Μπετίνα Άντερσον αλλά ο πρόεδρος δεν ήταν εκεί. Γιατί;

Κρήτη: Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης
H γυναίκα που όλοι λένε ότι είναι μητέρα της 3χρονης δεν ξέρει κανένας ποια είναι και για αυτό δεν προχωράει η αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα αφού θα δικαστεί με στοιχεία από το ΑΜΚΑ μιας άλλης που χρησιμοποιούσε ενώ η ίδια λέει πως τα άλλα τρία παιδιά δεν είναι δικά της

Ιρλανδία: Θέλει να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Η Ιρλανδία, από τους σκληρούς επικριτές του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, υποσχέθηκε για πρώτη φορά να επιβάλει κυρώσεις στους ισραηλινούς οικισμούς τον Οκτώβριο του 2024

«Θεραπείες» μεταστροφής: Βασανιστήρια με ψευδοεπιστημονικό μανδύα – Πώς η Ελλάδα τις επιτρέπει από το παράθυρο
Οι «θεραπείες» μεταστροφής, που αποσκοπούν να αλλάξουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου, θεωρούνται βασανιστήρια. Η ΕΕ δεσμεύθηκε να τις απαγορεύσει. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν
Το νέο βιβλίο «A Century of Hitchcock» αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια σχετικά με τη σκηνή της επίθεσης του σμήνους γλάρων και κοράκων, που τρομοκράτησε την ηθοποιό Τίπι Χέντρεν.

Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή δήλωσαν οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων
Το μεσημέρι της Τρίτης, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα προσήλθαν στο γραφείο του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, ο οποίος διενεργεί την έρευνα για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης, ζητώντας τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του Κώστα Αχ. Καραμανλή

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών στην ΕΕ αποταμιεύουν για λόγους προληπτικής εξασφάλισης, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελεί το κύριο κίνητρο για το ήμισυ εξ αυτών - Μόνη θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα, όπου η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

