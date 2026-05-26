Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη

Ο φωτογράφος Eijiro Hamada γνώρισε για πρώτη φορά το χωριό Guryong (:구룡마을, Γκιουριόνγκ), μια παραγκούπολη στη Σεούλ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν είδε ερασιτεχνικό βίντεο που παρουσίαζε αυτόν τον άγνωστο, σπάνια ορατό θύλακα της παγκόσμιας μεγαλούπολης.

«Το χωριό που παρουσιάστηκε ήταν ένας λαβύρινθος από παράγκες και χωματόδρομους που συνυπάρχουν με τη φύση» λέει ο Hameda στο Dazed. Αποτελούμενο από πρόχειρες κατοικίες με ελάχιστες ανέσεις, που τροφοδοτούνται από ένα περίπλοκο πλέγμα καλωδίων που αντλούν ρεύμα από το δίκτυο, το χωριό Guryong είναι μια κρυφή και απειλούμενη κοινότητα.

Εδώ και 40 χρόνια

«Το Guryong Village δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη της Νότιας Κορέας. Δεν θα το βρείτε ούτε ψηφιακά στο Google Maps», λέει ο Hamada, ένας ιαπωνοαμερικανός φωτογράφος που ζει σήμερα στο Τόκιο.

«Κατοικείται από καταπατητές και βρίσκεται σε γη που ήταν ιδιωτική και στη συνέχεια μεταβιβάστηκε στην κυβέρνηση. Μερικοί κάτοικοι ζουν εκεί εδώ και 40 χρόνια, αρκετό καιρό για να έχουν μεγαλώσει εκεί ολόκληρες γενιές».

Ατελής κόσμος

Εντυπωσιασμένος από την αδικαιολόγητη σκληρότητα και την έλλειψη ενσυναίσθησης στο βίντεο που είδε, ο Hamada ένιωσε την ανάγκη να επισκεφθεί ο ίδιος το χωριό, όχι μόνο για να επαναφέρει τους κατοίκους στο επίκεντρο ως αφηγητές της δικής τους ιστορίας, αλλά και για να απαθανατίσει τον κόσμο τους, ο οποίος, όσο ατελής κι αν ήταν, απειλούνταν λόγω της αξίας του για τους κατασκευαστές που ήθελαν να κερδοσκοπήσουν από τη γη.

«Το βίντεο τόνιζε τη φρικτή φτώχεια της περιοχής, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι πραγματικοί άνθρωποι κατοικούσαν στα σπίτια και στους δρόμους γύρω του. Το βίντεο είχε ως μοναδικό σκοπό να προκαλέσει σοκ και να συγκεντρώσει προβολές» εξηγεί.

«Με αναστάτωσε αυτό που είδα, επειδή αυτοί οι άνθρωποι στερήθηκαν την ανθρωπιά τους από έναν εξωτερικό παρατηρητή, και αποφάσισα ότι, αν μου δινόταν η ευκαιρία, θα επισκεπτόμουν ο ίδιος αυτό το μέρος κάποια μέρα». Έτσι γεννήθηκε η φωτογραφική του σειρά, The Rookery.

Η ιστορία του χωριού

Στην πλούσια περιοχή Gangnam της Σεούλ, το σύμπλεγμα των αυτοσχέδιων κατοικιών που αποτελούν το χωριό Guryong βρίσκεται σε εντυπωσιακή εγγύτητα με την πολυτελή εμπορική ζώνη της πόλης και τη φουτουριστική αρχιτεκτονική της.

Η ιστορία της προέλευσής του και η συνεχιζόμενη παρουσία του υπενθυμίζουν πόσο άνισα η νεωτερικότητα αγγίζει το τοπίο (και τις ζωές μας), καθώς και τις βαθιές ανισότητες στις οποίες βασίζεται ο καπιταλισμός.

«Υπάρχουν διάφορες αναφορές για το πότε και πώς ξεκίνησε το χωριό, κάποιοι λένε ότι εμφανίστηκε μετά τον πόλεμο της Κορέας, ενώ άλλοι λένε ότι ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής αναταραχής της δεκαετίας του 1980», λέει ο Hamada στο Dazed.

Αποκλεισμένοι

«Ωστόσο, όσοι έχω μιλήσει προσωπικά τοποθετούν τις απαρχές του Guryong στα χρόνια που προηγήθηκαν της προετοιμασίας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988».

Οι εργάτες οικοδομών κατέφθαναν στην περιοχή για να εργαστούν σε εργοτάξια σε διάφορους χώρους. Οι μισθοί ήταν χαμηλοί και η στέγαση ακριβή. «Οι εργάτες δεν είχαν πού να μείνουν, οπότε έστησαν σκηνές και ζούσαν σε άθλιες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση.

»Άλλοι έφθασαν στο χωριό για να μείνουν, αφού εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και της χρεοκοπίας της δεκαετίας του ’80. Ο ακριβής πληθυσμός είναι άγνωστος και έχει κυμανθεί με την πάροδο του χρόνου, αλλά λέγεται ότι κάποτε ζούσαν εκεί έως και 8.000 άνθρωποι».

Ένας αυτόνομος μικρόκοσμος

Εξερευνώντας το χωριό Guryong ο Hamada παρατήρησε πώς η κοινότητα έχει οργανωθεί ως ένας αυτόνομος μικρόκοσμος.

«Κάθε μία από τις οκτώ συνοικίες φαίνεται να έχει τις δικές της χρήσεις και σχέσεις. Για παράδειγμα, η δεύτερη συνοικία είναι η περιοχή των εστιατορίων. Με την πάροδο των χρόνων, υπήρχαν επίσης άλλες εγκαταστάσεις, όπως ταχυδρομείο, νηπιαγωγείο, λουτρά, παραδοσιακό φαρμακείο και εκκλησίες, καθώς και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπως ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και νερό σε ορισμένες τοποθεσίες» λέει.

Ηλικιωμένοι και παιδιά

«Είδα περιοχές όπου η γη χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια τροφίμων και την εκτροφή ζώων. Υπάρχουν ακόμη και δημόσιες τουαλέτες, αυτοσχέδια φωτιστικά δρόμου και κοινοτικά κέντρα των περιοχών.

»Στην ακμή της, αυτή ήταν μια πλήρως λειτουργική κοινότητα εκτός δικτύου μέσα σε μια μητρόπολη. Οι περισσότεροι κάτοικοι που ζουν εκεί τώρα είναι ηλικιωμένοι, αλλά υπάρχουν ακόμα οικογένειες με μικρά παιδιά ή νεαρούς ενήλικες».

Κατά τις πολυάριθμες επισκέψεις του για να καταγράψει το χωριό, αντιμετώπισε μια σειρά προβλημάτων που απαιτούσαν τη μέγιστη ευαισθησία του ως δημιουργού εικόνων. «Υπάρχουν πολλές δυσκολίες όταν πρόκειται για τη λήψη φωτογραφιών στο Guryong» αναφέρει.

«Δεδομένου ότι οι κάτοικοι ζουν παράνομα στο χωριό ως καταπατητές, δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα διαμονής, εκτός αν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη διεύθυνση εκτός της κοινότητας»

Με συνοδεία μεταφραστή

«Η έκταση της περιοχής και τα στενά σοκάκια που μοιάζουν με λαβύρινθο καθιστούν σχεδόν αδύνατη την περιήγηση με κάποια σιγουριά ως προς την κατεύθυνση. Η γλώσσα αποδείχθηκε επίσης εμπόδιο με τους κατοίκους και σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε να συνοδεύομαι από μεταφραστή».

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα ήταν να διαβεβαιώσω τους κατοίκους για τις προθέσεις μου. «Το να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των χωρικών είναι μια διαδικασία που απαιτεί συχνές επισκέψεις, ώστε να συνηθίσουν να βλέπουν εσένα και τον εξοπλισμό σου, και να συνομιλείς με όσους είναι πρόθυμοι να μιλήσουν, σεβόμενος παράλληλα την ιδιωτικότητά τους και την επιθυμία τους για μοναξιά.

»Ζητώ πάντα την άδεια των κατοίκων όταν φωτογραφίζω τα πορτρέτα τους. Πολλοί ηλικιωμένοι στην περιοχή ζουν μόνοι και είναι περισσότερο από ευτυχείς να μοιραστούν λίγο από το χρόνο τους κατά τη διάρκεια των επισκέψεών μου. Έχω ακούσει πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες ζωής πίνοντας καφέ και τσάι σε όλες τις εποχές του χρόνου.

Μπλεξίματα με τον νόμο

»Θυμάμαι να φέρνω αναμνηστικά από τη χώρα μου όταν επισκέπτομαι, και προσπαθώ ακόμη και να ταΐζω τα κατοικίδια που έχουν χάσει τους ιδιοκτήτες τους λόγω ασθένειας ή μετεγκατάστασης. Τα ζώα με θυμούνται εξίσου καλά με τους ανθρώπους!».

Η διαφύλαξη της ανωνυμίας των χωρικών αποτελεί επίσης θέμα ανησυχίας. Το γεγονός ότι ζουν εκτός του συστήματος τους εκθέτει σε πιθανή διάκριση, ακόμα και σε πιθανή ποινικοποίηση.

«Δεδομένου ότι οι κάτοικοι ζουν παράνομα στο χωριό ως καταπατητές, δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα διαμονής, εκτός αν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη διεύθυνση εκτός της κοινότητας», λέει.

«Χωρίς επίσημη διεύθυνση, είναι δύσκολο να ανοίξει κανείς τραπεζικό λογαριασμό, να εγγραφεί στο σχολείο ή να έχει πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες για τους λιγότερο τυχερούς».

Ο ξένος

Παρότι δεν είναι κάτοικος της περιοχής, ο Hamada προσέγγισε τη δημιουργία του The Rookery με την ακεραιότητα και την ευαισθησία που ένιωθε ότι έλειπαν από το αρχικό ντοκιμαντέρ που είδε για πρώτη φορά σχετικά με την περιοχή.

«Η κορεατική και η ιαπωνική κουλτούρα δεν διαφέρουν και πολύ όσον αφορά τον σεβασμό προς τους ηλικιωμένους και τους ανάπηρους», εξηγεί.

«Το γεγονός ότι δεν είμαι Κορεάτης και δεν ζω στο χωριό με χαρακτηρίζει ως ξένο. Το να αφηγείσαι μια ιστορία δεν είναι πιο δύσκολο επειδή είσαι ξένος, αλλά πρέπει να αναγνωρίσεις ότι ορισμένες ιστορίες μπορούν να ειπωθούν, ενώ άλλες πρέπει να παραμείνουν μυστικά μεταξύ ανθρώπων που είχαν την τύχη να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις».

Τσιμέντο να γίνει

Τελικά, η ιστορία του χωριού Guryong είναι σημαντική επειδή, μόλις κατεδαφιστεί, θα σβηστούν πάνω από τέσσερις δεκαετίες της ιστορίας ενός λαού που δεν έχει καταγραφεί. Με το έργο του, «The Rookery», ο Hamada επιθυμεί να διαφυλάξει τη μνήμη αυτής της κοινότητας.

«Ο τρόπος που ζούσαν, τα πράγματα που εκτιμούσαν, τα δεινά που υπέμειναν και η αδελφικότητά τους θα εξαφανιστούν για πάντα, και η επόμενη γενιά δεν θα καταλάβει τι έχει καλυφθεί από το τσιμέντο», λέει στο Dazed.

«Το χωριό θα αντικατασταθεί από λαμπερά, ψηλά κτίρια και υποδομές υψηλών προδιαγραφών. Το Guryong αποτελεί μέρος της ιστορίας της οικονομικής κρίσης και της πολιτικής αναταραχής που μαστίζει τη Νότια Κορέα από τη δεκαετία του 1980. Ήταν ένα καταφύγιο στα ανεπτυγμένα προάστια της Σεούλ που προϋπήρχε της ύπαρξης του Gangnam των πλουσίων και διάσημων της σημερινής εποχής».

*Το έργο «The Rookery» του Eijiro Hamada έλαβε το πρώτο βραβείο KYOTOGRAPHIE x Dazed στο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας KYOTOGRAPHIE 2026.

*Με στοιχεία από dazeddigital.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons