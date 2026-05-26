Τρίτη 26 Μαϊου 2026
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 26 Μαΐου 2026, 22:07

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Κάποτε, το να λάβεις ειδοποίηση ότι τα προσωπικά σου δεδομένα διέρρευσαν ήταν σπάνιο. Σήμερα έχει γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Μόνο στις ΗΠΑ, πέρυσι αναφέρθηκαν 3.322 περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων, και ως αποτέλεσμα 280 εκατομμύρια θύματα έλαβαν σχετικό ενημερωτικό email. Στην Ευρώπη, τα καθημερινά περιστατικά αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση το 2025, φτάνοντας κατά μέσο όρο τις 443 παραβιάσεις ημερησίως.

Επειδή ειδοποιήσεις τέτοιου είδους μέσω emails έχουν γίνει συχνές, οι απατεώνες ξέρουν ότι ο κόσμος δεν θα εκπλαγεί όταν τις λάβει και άρα δεν θα τις θεωρήσει απαραίτητα ύποπτες. Έτσι, όταν στείλουν οι εγκληματίες ένα ψεύτικο μήνυμα, είναι πιο πιθανό κάποιος να το θεωρήσει γνήσιο και να κάνει ό,τι λέει.

«Για να είμαστε σαφείς: οι πραγματικές παραβιάσεις δεδομένων συμβαίνουν καθημερινά και μια γνήσια ειδοποίηση δεν πρέπει να αγνοηθεί, γιατί μπορεί όντως να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Το σημαντικό είναι να μην λειτουργούμε μηχανικά, αλλά να ελέγχουμε προσεκτικά αν το μήνυμα είναι αληθινό ή ψεύτικο» εξηγεί ο Phil Muncaster από την παγκόσμια εταιρία κυβερνοασφάλειας ESET.

Για αυτό, ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να εξοικειωθούμε με τις απάτες που σχετίζονται με παραβιάσεις δεδομένων και να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι την επόμενη φορά που θα εμφανιστεί μια τέτοια ειδοποίηση στο email μας.

Πώς μοιάζουν οι απάτες με ψεύτικες ειδοποιήσεις για παραβιάσεις δεδομένων;

Υπάρχουν δύο βασικές τακτικές που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις:

• Οι απατεώνες περιμένουν να συμβεί μια πραγματική παραβίαση δεδομένων και εκμεταλλεύονται τη δημοσιότητα γύρω από το περιστατικό για να στείλουν ψεύτικες ειδοποιήσεις. Σε αυτό το σενάριο, τα θύματα είναι πιο πιθανό να πιστέψουν την απάτη, καθώς ενδέχεται να περιμένουν πράγματι να λάβουν κάποια επίσημη ενημέρωση.

• Οι απατεώνες επινοούν μια ανύπαρκτη παραβίαση και δημιουργούν μια ψεύτικη ειδοποίηση που περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το υποτιθέμενο περιστατικό. Συχνά, το μήνυμα εμφανίζεται σαν να έχει σταλεί από μια γνωστή και αξιόπιστη εταιρεία, ώστε να φαίνεται σχετικό και αξιόπιστο για τον παραλήπτη. Ωστόσο, οι απατεώνες μπορεί επίσης να προσποιηθούν ότι εκπροσωπούν το τμήμα πληροφορικής του οργανισμού ή της εταιρείας όπου εργάζεται το θύμα.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι απατεώνες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο εργαλεία ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing kits) και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να αυτοματοποιήσουν και να βελτιώσουν τη δημιουργία ψεύτικων ειδοποιήσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη δημιουργία παραπλανητικών μηνυμάτων που μοιάζουν αυθεντικά, καθώς μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του παραλήπτη και να αντιγράφει τη διατύπωση, το ύφος και τον τόνο πραγματικών ειδοποιήσεων. Επιπλέον, συχνά χρησιμοποιούνται σχετικά λογότυπα και στοιχεία εταιρικής ταυτότητας, ώστε να ενισχύεται ακόμη περισσότερο η αξιοπιστία του μηνύματος.

Όλα αυτά μπορούν να δημιουργηθούν μέσα σε λίγα λεπτά, γεγονός που επιτρέπει την ταχεία αποστολή ψεύτικων ειδοποιήσεων μέσω email σε μεγάλη κλίμακα αμέσως μετά από ένα περιστατικό.

Ο τελικός στόχος των απατεώνων είναι να σας παραπλανήσουν ώστε να κάνετε κλικ σε έναν κακόβουλο σύνδεσμο ή να ανοίξετε ένα επικίνδυνο συνημμένο αρχείο, το οποίο ενδέχεται να εγκαταστήσει κακόβουλο λογισμικό που κλέβει πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορεί να επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα, καθώς και στους κωδικούς σας.

Αυτά είναι τα προειδοποιητικά σημάδια

Οι ψεύτικες ειδοποιήσεις για παραβιάσεις δεδομένων μπορούν συχνά να εντοπιστούν εύκολα, αρκεί να γνωρίζετε τι πρέπει να προσέξετε. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα προειδοποιητικά σημάδια:

• Απαίτηση για άμεση δράση: Οι απατεώνες χρησιμοποιούν συχνά τεχνικές κοινωνικής μηχανικής για να σας παρασύρουν να αποκαλύψετε προσωπικά στοιχεία ή να κάνετε κλικ σε έναν κακόβουλο σύνδεσμο. Συνήθως δημιουργούν ένα αίσθημα επείγοντος, ισχυριζόμενοι ότι τα δεδομένα σας κινδυνεύουν εάν δεν ενημερώσετε άμεσα τον κωδικό πρόσβασής σας ή δεν επιβεβαιώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

• Ύποπτη διεύθυνση αποστολέα email: Οι απατεώνες συχνά προσπαθούν να πλαστογραφήσουν τη διεύθυνση email του αποστολέα ώστε να φαίνεται ότι προέρχεται από έναν αξιόπιστο οργανισμό. Για αυτόν τον λόγο, ελέγξτε προσεκτικά για τυπογραφικά λάθη στο όνομα ή στη διεύθυνση email, μια κοινή τεχνική γνωστή ως typosquatting. Επίσης, τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω από το εμφανιζόμενο όνομα, καθώς μπορεί να κρύβει έναν άσχετο ή ύποπτο τομέα αποστολής.

• Κακή ορθογραφία και γραμματική: Αν και αυτό το σημάδι γίνεται λιγότερο εμφανές καθώς περισσότεροι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) για να βελτιώσουν τις εκστρατείες phishing, εξακολουθεί να αποτελεί ένα χρήσιμο πρώτο έλεγχο που πρέπει να κάνετε.

• Ύποπτοι σύνδεσμοι και συνημμένα αρχεία: Πολλά από αυτά τα μηνύματα περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing), οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να κλέψουν προσωπικά, οικονομικά ή στοιχεία σύνδεσης. Επίσης, ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνημμένα αρχεία που παρουσιάζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις, αλλά στην πραγματικότητα εγκαθιστούν κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή σας.

• Έλλειψη συγκεκριμένων πληροφοριών: Εάν λάβετε μια νόμιμη ειδοποίηση από εταιρεία που έχει υποστεί παραβίαση δεδομένων, αυτή συνήθως θα περιλαμβάνει ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία, όπως μέρος του αριθμού λογαριασμού ή το όνομα χρήστη. Αντίθετα, οι απατεώνες συνήθως δεν διαθέτουν αυτές τις πληροφορίες, με αποτέλεσμα τα μηνύματά τους να είναι γενικά, ασαφή και χωρίς συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Μείνετε ασφαλείς

Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματά σας. Πάρτε μια στιγμή για να ηρεμήσετε και να αξιολογήσετε την κατάσταση ψύχραιμα, τονίζει ο Muncaster από την ESET.

Εάν λάβετε μια τέτοια ειδοποίηση, επαληθεύστε πάντοτε την εγκυρότητά της απευθείας με την πηγή, όχι απαντώντας στον αποστολέα ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ίδια την ειδοποίηση. Συνδεθείτε στον επίσημο λογαριασμό σας ή επικοινωνήστε με την εταιρεία μέσω των επίσημων στοιχείων επικοινωνίας, ώστε να επιβεβαιώσετε αν η παραβίαση είναι πραγματική.

Λειτουργίες προστασίας ταυτότητας που συχνά περιλαμβάνονται σε αξιόπιστο λογισμικό ασφαλείας, καθώς και υπηρεσίες όπως το Have I Been Pwned, μπορούν να αποτελέσουν έναν επιπλέον τρόπο ελέγχου για το αν τα προσωπικά σας στοιχεία έχουν παραβιαστεί.

Μειώστε ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο χρησιμοποιώντας ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης, αποθηκευμένους σε έναν διαχειριστή κωδικών πρόσβασης, σε συνδυασμό με έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA). Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν οι χάκερ αποκτήσουν τα διαπιστευτήριά σας, δεν θα μπορούν εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς σας.

Τέλος, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ισχυρή προστασία email από έναν αξιόπιστο πάροχο. Ιδανικά, αυτή θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό προσπαθειών ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) και κακόβουλου λογισμικού.

Τι να κάνετε αν πέσατε ήδη θύμα απάτης

Αν πιστεύετε ότι έχετε ήδη πέσει θύμα απάτης, είναι σημαντικό να ενεργήσετε άμεσα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

• Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που μπορεί να έχουν εκτεθεί, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό σε πολλές ιστοσελίδες ή εφαρμογές. Ένας διαχειριστής κωδικών πρόσβασης μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς για κάθε λογαριασμό.

• Ενεργοποιήστε τον Έλεγχο Ταυτότητας Πολλαπλών Παραγόντων (MFA) σε όλους τους σημαντικούς λογαριασμούς σας. Έτσι, ακόμη και αν κάποιος αποκτήσει τον κωδικό σας, δεν θα μπορεί εύκολα να αποκτήσει πρόσβαση.

• Κάντε σάρωση για κακόβουλο λογισμικό χρησιμοποιώντας αξιόπιστο λογισμικό ασφαλείας.

• Αν έχετε κοινοποιήσει τραπεζικά ή άλλα οικονομικά στοιχεία, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας. Εξετάστε το ενδεχόμενο προσωρινής δέσμευσης ή αντικατάστασης των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας.

• Παρακολουθείτε στενά τις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.

• Αναφέρετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.

Καθώς οι ειδοποιήσεις για παραβιάσεις δεδομένων γίνονται ολοένα και συχνότερες, υπάρχει ο κίνδυνος να αντιδράσουμε μηχανικά και να θεωρήσουμε αληθινή κάθε ειδοποίηση που καταλήγει στο inbox μας. Όμως, πρέπει να αξιολογούμε προσεκτικά τέτοιου είδους μηνύματα. Γιατί έτσι προστατευόμαστε από πιθανές απάτες και ταυτόχρονα μπορούμε να αναγνωρίσουμε έγκαιρα τις πραγματικά σημαντικές και αυθεντικές ειδοποιήσεις ασφαλείας.

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
«Κλιματικά UFO» 26.05.26

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα - «Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C»

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Επιστήμες 25.05.26

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;

Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
Αναγνώριση προσώπων 24.05.26

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;

H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Όλα τα λεφτά για την ΑΙ 24.05.26

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση
Δημοσκόπηση 26.05.26

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση

Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των Γερμανών, με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους να ακολουθούν.

Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου
Ελλάδα 26.05.26

Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου

Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς από αμέλεια

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

ΕΛΑΣ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

ΕΛΑΣ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛΑΣ, λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά. Η επιλογή του ονόματος συνεπής με το στόχο του εγχειρήματος: εστιάζουμε σε όσα μας ενώνουν και εμπνέουν για κοινούς αγώνες και υψηλό όραμα.

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
On Field 26.05.26

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον

Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 26.05.26

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες

Νέες βόμβες από τον Κώστα Καραμανλή για υποκλοπές, «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες και «προσπάθεια συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» με «ανώνυμες πένες του διαδικτύου». Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά και κριτική σε Ε.Ε., ΗΠΑ και Δύση.

Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
Ελλάδα 26.05.26

Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πέντε ημέρες εκτεταμένων ερευνών.

Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Η ΕΛ.Α.Σ. «αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο»
Τσίπρας από Θησείο 26.05.26 Upd: 21:43

Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία - Η ΕΛ.Α.Σ. «αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο»

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ), το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε στο Θησείο. Με μπλε και κόκκινα πανιά το ταξίδι ξεκίνησε με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

