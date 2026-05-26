«Ιρανοί χάκερ» πίσω από κυβερνοεπίθεση στις συγκοινωνίες του Λος Άντζελες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η κυβερνοεπίθεση που αναστάτωσε το σύστημα μεταφορών του Λος Άντζελες τον Μάρτιο ήταν έργο ιρανών χάκερ, ανακοίνωσαν ισραηλινοί ερευνητές κυβερνοασφάλειας, εν μέσω πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Οι εισβολείς υπέκλεψαν από τη Μητροπολιτική Αρχή Μεταφορών της κομητείας του Λος Άντζελες τουλάχιστον 700 gigabyte δεδομένων, όπως email, εφεδρικά αντίγραφα και άλλα αρχεία, ανέφερε η Gambit Security, εταιρεία κυβερνοασφάλειας στο Τελ Αβίβ. Οι ερευνητές της, είπε, εντόπισε κλεμμένα αρχεία που αναρτήθηκαν κατά λάθος στο Διαδίκτυο.

Στην έκθεση που δημοσίευσε την Τρίτη, η εταιρεία ανέφερε ότι μια σειρά από ψηφιακά ίχνη συνέδεσαν τον διακομιστή όπου ανακαλύφθηκαν τα δεδομένα με μια προηγούμενη καμπάνια κυβερνοεπιθέσεων, την οποία απέδωσαν στην Τεχεράνη ισραηλινοί ερευνητές και αξιωματούχοι.

Η αρχή μεταφορών του Λος Άντζελες δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters. Σε ανακοίνωσή της τον περασμένο μήνα ανέφερε ότι η επίθεση παρέμενε υπό διερεύνηση.

Την ευθύνη για την ψηφιακή εισβολή είχε αναλάβει η φιλοϊρανική ομάδα «Αμπαμπίλ του Μινάμπ». Το όνομα παραπέμπει στον πρόσφατο ισραηλινό βομβαρδισμό ενός σχολείου θηλέων στην ιρανική πόλη του Μινάμπ που είχε σκοτώσει να σκοτωθούν 175 κορίτσια και καθηγητές.

Η Gambit, στης οποίας τους ιδρυτές περιλαμβάνονται βετεράνοι της Μονάδας 8200, το ισραηλινό αντίστοιχο της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA) ανέφερε ότι έχει ενημερώσει τις αρχές για τα ευρήματα.

Η επίθεση έγινε αντιληπτή στις 16 Μαρτίου. Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, η ομάδα Αμαμπίλ εμφανίστηκε στο Διαδίκτυο και ανέβασε δίκτυο που φέρεται να δείχνει τους χάκερ της να εισβάλουν στην αρχή μεταφορών.

Αξιωματούχοι της υπηρεσίας ανέφεραν ότι η κυβερνοεπίθεση δεν επηρέασε τα δρομολόγια τρένων ή λεωφορείων, ωστόσο τοπικά μέσα ανέφεραν ότι ορισμένες οθόνες αφίξεων σταμάτησαν να λειτουργούν και οι επιβάτες δεν μπορούσαν να επαναφορτίσουν τα ηλεκτρονικά εισιτήριά τους.

Η ομάδα Αμπαμπίλ είχε επίσης αναλάβει την ευθύνη για κυβερνοεπιθέσεις στο σύστημα μεταφορών Rri-Rail της Νότιας Φλόριντα και στην σαουδαραβική εταιρεία υποδομών Unimac.

Σε ιρανούς χάκερ αποδίδεται επίσης η μεγάλη κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία ιατρικών συσκευών Stryker, καθώς και η διαρροή προσωπικών email του διευθυντή του FBI Κας Πατέλ.

Όπως ανέφερε αυτό τον μήνα το CNN, ιρανοί χάκερ θεωρούνται ύποπτοι για παρέμβαση στις αντλίες σε αμερικανικά πρατήρια καυσίμων.