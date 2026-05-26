26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 26 Μαΐου 2026, 15:00

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα

Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών στην ΕΕ αποταμιεύουν για λόγους προληπτικής εξασφάλισης, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελεί το κύριο κίνητρο για το ήμισυ εξ αυτών - Μόνη θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα, όπου η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Τα καθαρά ποσοστά αποταμίευσης των νοικοκυριών παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την Ελλάδα να αποτελεί τη μόνη χώρα όπου τα νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερα από όσα κερδίζουν. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα κύρια κίνητρα για την αποταμίευση στην ΕΕ είναι η προληπτική εξασφάλιση και η συνταξιοδότηση.

Οι άνθρωποι αποταμιεύουν για διάφορους λόγους, κάτι που τους βοηθά να δημιουργήσουν περιουσία και να προετοιμαστούν για απρόβλεπτα έξοδα. Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων αποταμιεύουν για λόγους προληπτικής εξασφάλισης, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελεί το κύριο κίνητρο για το ήμισυ εξ αυτών.

Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες, λοιπόν, οι άνθρωποι αποταμιεύουν περισσότερο; Και πόσο από το διαθέσιμο εισόδημά τους αποταμιεύουν στην πραγματικότητα οι Ευρωπαίοι;

Η καθαρή αποταμίευση των νοικοκυριών αντιπροσωπεύει το τμήμα του εισοδήματος των νοικοκυριών που δεν δαπανάται για τελική κατανάλωση.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα ποσοστά καθαρών αποταμιεύσεων των νοικοκυριών παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 2024 ή το 2025, κυμαίνονται από -9,3% στην Ελλάδα έως 14,7% στη Σουηδία και την Ουγγαρία, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 8,1%.

Ελλάδα: Εκεί που η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά της ξόδεψαν περισσότερα από το καθαρό διαθέσιμο εισόδημά τους, είτε αντλώντας από τις συσσωρευμένες αποταμιεύσεις τους είτε δανειζόμενα για να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες τους.

Παράλληλα με την Ουγγαρία και την Σουηδία, το ποσοστό καθαρών αποταμιεύσεων των νοικοκυριών υπερβαίνει το 10% στην Τσεχία (13,7%), την Γαλλία (12,8%), την Γερμανία (10,3%) και την Ολλανδία (10,2%).

Η Ισπανία (9,2 %) και η Ιρλανδία (9 %) παραμένουν επίσης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Οι μεγάλες οικονομίες με τα χαμηλότερα ποσοστά αποταμίευσης στην ΕΕ

Ενώ η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία παρουσιάζουν ποσοστά αποταμίευσης υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο (4,7%) και η Ιταλία (3,2%) καταγράφουν συγκριτικά χαμηλότερα ποσοστά.

Στη Λετονία, το ποσοστό είναι μηδενικό – πράγμα που σημαίνει ότι τα νοικοκυριά ξοδεύουν κάθε δεκάρα του εισοδήματός τους. Η Σλοβακία (2%), η Εσθονία (3%), η Πορτογαλία (3,4%) και η Λιθουανία (3,8%) βρίσκονται όλες κάτω από το 4%.

Δύο σκανδιναβικές χώρες βρίσκονται επίσης κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ: η Δανία (7,5%) και η Φινλανδία (4,4%).

Περίπλοκος ο υπολογισμός των ποσοστών αποταμίευσης

«Ο υπολογισμός των ποσοστών αποταμίευσης των νοικοκυριών είναι πολύ περίπλοκος, ενώ η σύγκριση μεταξύ χωρών είναι ακόμη πιο περίπλοκη», δήλωσε ο Μιχαήλ Χαλιάσος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γκαίτε της Φρανκφούρτης, στο Euronews Business, ο οποίος επισήμανε τις δυσκολίες που παρουσιάζει η μέτρηση τόσο του διαθέσιμου εισοδήματος όσο και της κατανάλωσης των νοικοκυριών.

Το εισόδημα είναι επιρρεπές σε ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις ή και σε μη δήλωση, συχνά λόγω φόβου απέναντι στις φορολογικές αρχές ή ανησυχιών σχετικά με το απόρρητο.

Η κατανάλωση, από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολο να αποτυπωθεί στις έρευνες, καθώς υπόκειται σε προβλήματα μνήμης, ενώ οι μέθοδοι αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων μέτρησης μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Ο Χαλιάσος τόνισε ότι η Ελλάδα κατέγραφε το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών με κατανάλωση υψηλότερη από το εισόδημα στην ΕΕ στο αποκορύφωμα της κρίσης του δημόσιου χρέους το 2015, και το δεύτερο υψηλότερο (μετά τη Ρουμανία) ακόμη και γύρω στο 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, όταν οι δυνατότητες κατανάλωσης μειώθηκαν δραματικά.

Το ποσοστό αποταμίευσης της Ελλάδας ήταν ως επί το πλείστον θετικό στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αν και έπεσε για λίγο κάτω από το μηδέν μερικές φορές.

Η κατάσταση άλλαξε ριζικά από το 2010, καθώς η κρίση χρέους ώθησε το ποσοστό αποταμίευσης σε βαθιά αρνητικά επίπεδα, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο του (-16,5%) το 2013. Ποτέ δεν ανέκαμψε πραγματικά.

Αφού πλησίασε ξανά το μηδέν το 2021, η Ελλάδα έπεσε και πάλι στο -12,2% το 2022 και έκτοτε παραμένει γύρω στο -9%, καθώς η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάνει άπιαστο όνειο για τους Έλληνες την αποταμίευση.

Ο μέσος όρος της ΕΕ παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός κατά την ίδια περίοδο, με μια απότομη άνοδο στο 12,4% το 2020, καθώς τα μέτρα περιορισμού λόγω της πανδημίας μείωσαν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες της ΕΕ το 2024 όπου το μέσο επίπεδο του προσαρμοσμένου ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών ανά κάτοικο ήταν κατά περισσότερο από 20,0% χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, σύμφωνα με την Eurostat.

Ο Μιχαήλ Χαλιάσος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν χώρες της ΕΕ που να χαρακτηρίζονται διαρκώς από υψηλά ή χαμηλά ποσοστά αποταμίευσης, αλλά ότι αυτά εξαρτώνται από τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι χώρες ανταποκρίνονται στις διάφορες κρίσεις.

«Βασικοί καθοριστικοί παράγοντες του ποσοστού αποταμίευσης είναι η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού και η ανταπόκριση των διαφορετικών ηλικιακών και επαγγελματικών ομάδων των νοικοκυριών στις επακόλουθες κρίσεις», εξήγησε.

Γιατί αποταμιεύουν οι Ευρωπαίοι;

Οι οικονομολόγοι Charles Yuji Horioka και Luigi Ventura διαπίστωσαν ότι η γενναιοδωρία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης φαίνεται να επηρεάζει τη σημασία των ατομικών κινήτρων αποταμίευσης.

Οι άνθρωποι τείνουν να αποταμιεύουν λιγότερα για τη συνταξιοδότηση σε χώρες με γενναιόδωρες δημόσιες συντάξεις και λιγότερα για απρόβλεπτα έξοδα σε χώρες με ισχυρά δημόσια συστήματα υγείας.

«Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα κίνητρα της συνταξιοδότησης και της προληπτικής αποταμίευσης είναι τα κυρίαρχα για την αποταμίευση στην Ευρώπη, εν μέρει επειδή τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι πλήρως επαρκή», ανέφεραν στην έκθεσή τους για το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών (NBER) που δημοσιεύθηκε το 2025.

ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων

Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Μέτρα στήριξης: Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για την ενίσχυση των 150 ευρώ

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ
Η πίεση αυξάνεται με τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 50%, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Οι συντάξεις σε μία Ευρώπη που γερνάει – Έχουν χάσει οι νέοι Ευρωπαίοι την πίστη τους στο συνταξιοδοτικό σύστημα;
Η εμπιστοσύνη στα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης μειώνεται μεταξύ των νεότερων γενεών, παρότι οι εισφορές συνεχίζονται. Πώς συγκρίνονται οι χώρες της ΕΕ όσον αφορά τη γνώμη για τις συντάξεις;

Ευρώπη: Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη.

Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους.

ΕΕ: Λιγότερα παιδιά και έφηβοι παρά την πληθυσμιακή αύξηση – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα
Μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη παραμένει το δημογραφικό - Οι πληθυσμιακές μεταβολές στην ΕΕ από το 2005 και η εικόνα της Ελλάδας - Τα στοιχεία της Eurostat με βάση το φύλο και την ηλικία

Ιρλανδία: Θέλει να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Η Ιρλανδία, από τους σκληρούς επικριτές του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, υποσχέθηκε για πρώτη φορά να επιβάλει κυρώσεις στους ισραηλινούς οικισμούς τον Οκτώβριο του 2024

«Θεραπείες» μεταστροφής: Βασανιστήρια με ψευδοεπιστημονικό μανδύα – Πώς η Ελλάδα τις επιτρέπει από το παράθυρο
Οι «θεραπείες» μεταστροφής, που αποσκοπούν να αλλάξουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου, θεωρούνται βασανιστήρια. Η ΕΕ δεσμεύθηκε να τις απαγορεύσει. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν
Το νέο βιβλίο «A Century of Hitchcock» αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια σχετικά με τη σκηνή της επίθεσης του σμήνους γλάρων και κοράκων, που τρομοκράτησε την ηθοποιό Τίπι Χέντρεν.

Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή δήλωσαν οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων
Το μεσημέρι της Τρίτης, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα προσήλθαν στο γραφείο του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, ο οποίος διενεργεί την έρευνα για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης, ζητώντας τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του Κώστα Αχ. Καραμανλή

Ιράν: Ζητά την αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από παγωμένα κεφάλαια για να προχωρήσει σε συμφωνία
Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση του μισού ποσού πριν την υπογραφή της συμφωνίας και του υπολοίπου μετά τις 60 ημέρες όταν και θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για μόνιμο τερματισμό του πολέμου

Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026
Σε ακόμα πιο δεινή θέση το Μαξίμου μετά τις μεθοδεύσεις του για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η διαπιστωτική δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής και νυν Προέδρου της Δημοκρατίας το 2022, καταδεικνύει το δεσμευτικό κοινοβουλευτικό προηγούμενο για την απαιτούμενη πλειοψηφία και ρίχνει στο κενό το σόφισμα Βορίδη για την αύξηση στους 151 βουλευτές.

Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών
«Ο πρωθυπουργός που έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους, που συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο ΠΑΣΟΚ και στον Ανδρουλάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής – «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα για να εξετάσει την υπόθεση με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί

Κιλκίς: Υπόθεση deepfake εικόνας με θύμα 15χρονη – Δικογραφία σε βάρος δύο συνομήλικών της
Η ανήλικη κατέθεσε στις Αρχές του Κιλκίας ότι συνομήλικός της χρησιμοποίησε φωτογραφία της και, μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ψεύτικη, επεξεργασμένη εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή

Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία
Ο «Μπαρτζωκισμός» ζει, βασιλεύει και οδηγεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό εκ του ασφαλούς. Και όλα όσα ζούσαν στο μυαλό του προπονητή του, τώρα είναι στην... μπασκετική εξουσία.

Φιόγκοι, τολμηρές εμφανίσεις και παραβάσεις των κανόνων – Η τελετή λήξης στο κόκκινο χαλί των Καννών
Καθώς η La Croisette των Καννών έκλεισε για άλλη μια χρονιά, ας ρίξουμε μια ματιά στις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της τελευταίας εβδομάδας.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

