Όνειρο απατηλό για τους Έλληνες η αποταμίευση για σύνταξη
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Ιανουαρίου 2026 | 09:37

Όνειρο απατηλό για τους Έλληνες η αποταμίευση για σύνταξη

Οι περισσότεροι πολίτες δεν διαθέτουν επαρκείς αποταμιεύσεις για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης μετά τη σύνταξη - Το συνταξιοδοτικό κενό

Μαρία Σιδέρη
A
A
Spotlight

Ένα σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων παρότι θα ήθελε, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αποταμιεύει για τη σύνταξή του. Την ίδια ώρα παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς σημειώνουν ότι οι υπάρχοντες μηχανισμοί δεν επαρκούν να καλύψουν κρίσιμους τομείς όπως οι συντάξεις και η υγεία.

Ειδικότερα, το 59% των Ελλήνων δεν αποταμιεύει για τη σύνταξη (έναντι 41% στην ΕΕ), αν και το 76% εμφανίζεται θετικά διακείμενο, σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα κοινής γνώμης με θέμα τη συνταξιοδοτική αποταμίευση που διενήργησε για τέταρτη φορά η ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων, Insurance Europe.

Η έλλειψη οικονομικής δυνατότητας

Ενδιαφέρον εύρημα (και αναμενόμενο) είναι ότι το 44% θα ήθελε να αποταμιεύει αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, το 15% δηλώνει ότι σκοπεύει να αρχίσει στον εγγύς μέλλον, ενώ το 17% ενδιαφέρεται αλλά αισθάνεται ότι δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες.

Από όσους δήλωσαν ότι αποταμιεύουν το 29% ξεκίνησε μετά από συζήτηση με διαμεσολαβητή, το 30% μετά από συζήτηση με φίλο ή μέσω social media (έναντι 21% ΕΕ), ενώ το 19% εντάχθηκε σε ομαδικό πρόγραμμα που του παρείχε ο εργοδότης.

Το 44% των Ελλήνων θα ήθελε να αποταμιεύει για τη σύνταξή του αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα

Επιπλέον, η ασφάλεια της αποταμίευσης και η φερεγγυότητα και αξιοπιστία του παρόχου συνεχίζουν να αναδεικνύονται ως εξαιρετικά σημαντικές κατά την αναζήτηση αποταμιευτικού προϊόντος.

Το 49% των Ελλήνων δηλώνει ότι προτιμά καταβολή με τη μορφή σύνταξης και το 27% εφάπαξ καταβολή του ποσού που έχει συγκεντρωθεί. Ωστόσο, όταν κλήθηκαν να απαντήσουν για το εάν προτιμούν να λάβουν ένα εφάπαξ ποσό 50.000 ευρώ κατά τη συνταξιοδότηση ή 2.500 ευρώ κάθε χρόνο για το υπόλοιπο της ζωής τους, το 62% απάντησε υπέρ του εφάπαξ και το 38% υπέρ του ετήσιου ποσού.

Το συνταξιοδοτικό κενό

Εν τω μεταξύ στη συνταξιοδοτική αποταμίευση αναφέρθηκε σε πρόσφατη εκδήλωση της ΕΑΕΕ ο πρόεδρός της Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου. Ο κ. Σαρρηγεωργίου, δίνοντας έμφαση στο δημογραφικό και στο ασφαλιστικό, επεσήμανε ότι η σταδιακή αποχώρηση των «baby boomers» από την αγορά εργασίας αλλά και το αυξανόμενο κόστος της υγείας δημιουργεί πιέσεις που τα δημόσια οικονομικά δεν μπορούν πλέον να απορροφήσουν.

Οι περισσότεροι πολίτες δεν διαθέτουν επαρκείς αποταμιεύσεις για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης μετά τη σύνταξη

Μάλιστα σημείωσε πως το συνταξιοδοτικό κενό λειτουργεί ως αθόρυβη απειλή, αφού οι περισσότεροι πολίτες δεν διαθέτουν επαρκείς αποταμιεύσεις για να διασφαλίσουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης μετά τη συνταξιοδότηση ή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Ενώ ο μέσος Ευρωπαίος φτάνει στη σύνταξη έχοντας αποταμιεύσεις που αντιστοιχούν σε έξι έως επτά μήνες του τελευταίου του μισθού, ο Έλληνας, που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο κράτος, διαθέτει αποθέματα που επαρκούν μόλις για λίγες ημέρες, μία διαφορά που σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΑΕΕ, αποτυπώνει με σαφήνεια το μέγεθος του προβλήματος.

Πηγή: ot.gr

Xρηματιστήριο Αθηνών
Funds: Η Ελλάδα επιστρέψει δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών, άλλα όχι χωρίς κόστος 

Funds: Η Ελλάδα επιστρέψει δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών, άλλα όχι χωρίς κόστος 

Ελληνική οικονομία: Τα κρατικά ταμεία γέμισαν, οι τσέπες άδειασαν

Ελληνική οικονομία: Τα κρατικά ταμεία γέμισαν, οι τσέπες άδειασαν

Σύνταξη
ΕΝΦΙΑ: Πώς θα πετύχετε έκπτωση 20% στον φετινό λογαριασμό – Οι δικαιούχοι
19+1 ερωταπαντήσεις 16.01.26

Πώς θα πετύχετε έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ - Οι δικαιούχοι

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον ΕΝΦΙΑ μέσα από έναν οδηγό 20 ερωταπαντήσεων - Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου η προθεσμία - Η προϋπόθεση της ασφάλισης των κατοικιών για φυσικές καταστροφές το 2025

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Δημόσιο: Πάνω από 16.500 θέσεις ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ – Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό
Προσλήψεις 16.01.26

Πάνω από 16.500 θέσεις εργασίας ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ - Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό

Σημαντικός αριθμός προσλήψεων στο Δημόσιο αφορά τον κρίσιμο τομέα της υγείας και την ΥΠΑ - Μόνιμα εξεταστικά κέντρα και διευρυμένο μητρώο θεμάτων φέρνει ο 3ος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ το 2027

Εύη Σαλτού
Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος – Πόσοι φόροι και εισφορές αναλογούν σε κάθε οικογένεια
Στοιχεία 2009 - 2025 16.01.26

Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος - Δείτε πόσοι φόροι και εισφορές αναλογούν σε κάθε οικογένεια

Η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην ΕΕ - Διάγγραμα από το 2009 - 2025 με τις ημέρες που εργαζόμαστε για να πληρώνονται οι φόροι στο κράτος

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Συντάξεις: Πώς είναι να είσαι συνταξιούχος στο Λουξεμβούργο και πώς στην Ελλάδα – Τόσο κοντά, τόσο μακριά…
Χαοτικές διαφορές 16.01.26

Πώς είναι να είσαι συνταξιούχος στο Λουξεμβούργο και πώς στην Ελλάδα - Τόσο κοντά, τόσο μακριά…

Η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ Ελλάδας και Λουξεμβούργου, αεροπορικώς, είναι γύρω στα 2.000 χλμ, με την πτήση να διαρκεί μόνο λίγες ώρες. Η απόσταση όμως που μας χωρίζει, συγκρίνοντας τις συντάξεις, είναι… χαοτική. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η μέγγενη της ακρίβειας πιέζει ασφυκτικά το διαθέσιμο εισόδημα – Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των τροφίμων
Έχει ριζώσει 15.01.26

Η μέγγενη της ακρίβειας πιέζει ασφυκτικά το διαθέσιμο εισόδημα – Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των τροφίμων

Η ακτινογραφία του πληθωρισμού των τροφίμων και το νέο μοντέλο επιβίωσης του καταναλωτή - Η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί από «καταιγίδα» σε «κλιματική αλλαγή»: ήρθε για να μείνει

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες
Οικονομικές Ειδήσεις 15.01.26

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες

Η Chevron αναμένεται το 2026 να διενεργήσει τις πρώτες σεισμικές έρευνες στα θαλάσσια blocks - Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σύνταξη
Τράπεζες: Γιατί βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους
Επιτόκια και μπόνους 15.01.26

Γιατί οι τράπεζες βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους

Η διατήρηση λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης αποτελεί βασική σύνδεση με τον πελάτη σε μια τράπεζα, στον οποίο προωθούνται εν συνεχεία άλλα τραπεζικά προϊόντα όπως δάνεια, ασφαλιστικά πακέτα και άλλα

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Γάζα: Το Ισραήλ μετακινεί την Κίτρινη Γραμμή πιο βαθιά στη Λωρίδα τη στιγμή που οι ΗΠΑ ανακοινώνουν τη δεύτερη φάση εκεχειρίας
Δείτε χάρτη 16.01.26

Το Ισραήλ μετακινεί την Κίτρινη Γραμμή πιο βαθιά στη Γάζα, τη στιγμή που οι ΗΠΑ ανακοινώνουν τη δεύτερη φάση εκεχειρίας

Το Ισραήλ σκότωσε δέκα Παλαιστίνιους στη Γάζα την Πέμπτη την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την ίδρυση του «Συμβουλίου Ειρήνης» χωρίς να αναφέρει ακόμα ποιοι θα συμμετάσχουν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ανοιχτοί δρόμοι, παραμονή των μπλόκων και στάση αναμονής αγροτών εν όψει της συνάντησης με Μητσοτάκη
Προετοιμασία 16.01.26

«Μπλόκα» με ανοιχτούς δρόμους - Σε στάση αναμονής οι αγρότες πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου

Σε ένδειξη καλής θέλησης δεν θα πραγματοποιηθεί από τους αγρότες συλλαλητήριο στην Αθήνα, ωστόσο όπως τονίζουν οι αγρότες «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν»

Σύνταξη
Μια συναρπαστική παρέλαση σεξ, καπνού και μουντής σιωπής – H Ναν Γκόλντιν βλέπει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι
1980 16.01.26

Μια συναρπαστική παρέλαση σεξ, καπνού και μουντής σιωπής – H Ναν Γκόλντιν βλέπει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι

Πλέον, μετά από περισσότερα από 40 χρόνια, το έργο της Ναν Γκόλντιν «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» καταγράφει έναν χαμένο κόσμο, ο οποίος όμως μοιάζει τόσο παρών όσο και όταν τον αντικρίσαμε πρώτη φορά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
NBA: Υπό διάλυση οι Μπακς, νέα βαριά ήττα από τους Σπερς
Μπάσκετ 16.01.26

NBA: Υπό διάλυση οι Μπακς, νέα βαριά ήττα από τους Σπερς

Σε ένα ματς που η διαφορά έφτασε έως και τους 39 πόντους, τελικά οι Μιλγουόκι Μπακς είναι και... χαρούμενοι που έχασαν μόλις με 18 (119-101) από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τα «Ελάφια» να συνεχίζουν τις πολύ κακές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Κίνα – Καναδάς: Οι πιέσεις από τον Τραμπ τους έφεραν πιο κοντά – Κάρνεϊ: «Νέα στρατηγική εταιρική σχέση»
Συνάντηση στο Πεκίνο 16.01.26

Οι πιέσεις από τον Τραμπ έφεραν πιο κοντά Κίνα και Καναδά - Κάρνεϊ: «Νέα στρατηγική εταιρική σχέση»

Οι σχέσεις ανάμεσα σε Κίνα και Καναδά εισήλθαν σε τροχιά ραγδαίας επιδείνωσης το 2018 - Ωστόσο, η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και η πολιτική που ακολουθεί, τα άλλα όλα

Σύνταξη
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
Missing Alert 16.01.26

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων

Ο Αλί Αμπντουλάχ έχει ύψος 1.50 μέτρων, έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη είναι άγνωστο τι φορούσε

Σύνταξη
ΕΝΦΙΑ: Πώς θα πετύχετε έκπτωση 20% στον φετινό λογαριασμό – Οι δικαιούχοι
19+1 ερωταπαντήσεις 16.01.26

Πώς θα πετύχετε έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ - Οι δικαιούχοι

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον ΕΝΦΙΑ μέσα από έναν οδηγό 20 ερωταπαντήσεων - Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου η προθεσμία - Η προϋπόθεση της ασφάλισης των κατοικιών για φυσικές καταστροφές το 2025

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Αγία Παρασκευή: Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι
Τραγική κατάληξη 16.01.26

Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι την περασμένη Δευτέρα

Ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαύτης είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 12 Ιανουαρίου και για τον εντοπισμό του είχε εκδοθεί Missing Alert - Τη σορό του εντόπισε η ομάδα Anubis που συμμετείχε στις έρευνες

Σύνταξη
Όρμπαν: Ακροδεξιοί ηγέτες τον προμοτάρουν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία – Το κοινό βίντεο
Ποιοι συμμετέχουν 16.01.26

Ακροδεξιοί ηγέτες προμοτάρουν τον Όρμπαν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία - Το κοινό βίντεο

Μια ντουζίνα ακροδεξιοί ηγέτες δείχνουν την υποστήριξή τους στον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος υστερεί στις δημοσκοπήσεις εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης κλείνει την πόρτα στον Μητσοτάκη, μιλά για την Καρυστιανού και απαντά στον Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ο Ανδρουλάκης κλείνει την πόρτα στον Μητσοτάκη, μιλά για την Καρυστιανού και απαντά στον Δούκα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κλιμακώνει τη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία, κλείνοντας κάθε συζήτηση συνεννόησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει τη στάση του απέναντι στο υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και απαντά στις αιχμές του Χάρη Δούκα ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΗΠΑ: Ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή παρά τους χαμηλότερους τόνους με Ιράν
Τι λένε αμερικάνικα ΜΜΕ 16.01.26

Ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή οι ΗΠΑ παρά τους χαμηλότερους τόνους με Ιράν

Τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, πιθανόν το USS Abraham Lincoln, με την ομάδα κρούσης του, κατευθύνεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς τη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Από του Ζωγράφου μέχρι τη Βάρη οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο η σχέση με τους γονείς της
Ελλάδα 16.01.26

Από του Ζωγράφου μέχρι τη Βάρη οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο η σχέση με τους γονείς της

Οι αστυνομικοί αναζητούν την 16χρονη στου Ζωγράφου, την ώρα που υπάρχουν μαρτυρίες και από άλλες περιοχές - Ερευνόνται και οι αναφορές για «ψυχολογική βία» από τους γονείς της

Σύνταξη
Κολομβία: Το ELN καλεί σε ενότητα των ένοπλων οργανώσεων και σε ετοιμότητα για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ
Κόσμος 16.01.26

Το ELN στην Κολομβία καλεί σε ενότητα των ένοπλων οργανώσεων - «Να αντιμετωπίσουμε πιθανή επίθεση των ΗΠΑ»

Η Κολομβία έχει μπει στο στόχαστρο του Τραμπ - Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα το ELN ζητά από τις υπόλοιπες ένοπλες οργανώσεις να ενωθούν κατά των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης
Culture Live 16.01.26

«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης

Καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους, τα μουσεία δοκιμάζονται. Πτώση επισκεψιμότητας, ακυρωμένες επιχορηγήσεις και πολιτικές πιέσεις μετατρέπουν την Ιστορία σε πεδίο σύγκρουσης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημόσιο: Πάνω από 16.500 θέσεις ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ – Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό
Προσλήψεις 16.01.26

Πάνω από 16.500 θέσεις εργασίας ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ - Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό

Σημαντικός αριθμός προσλήψεων στο Δημόσιο αφορά τον κρίσιμο τομέα της υγείας και την ΥΠΑ - Μόνιμα εξεταστικά κέντρα και διευρυμένο μητρώο θεμάτων φέρνει ο 3ος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ το 2027

Εύη Σαλτού
Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο
Fizz 16.01.26

Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο

Ο λόγος του κατά την διάρκεια της βράβευσής του στα Critics Choice Awards πριν από λίγες ημέρες έβαλε τέλος στις φήμες περί χωρισμού. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ είναι πιο πολύ μαζί από ποτέ.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

