Όνειρο απατηλό για τους Έλληνες η αποταμίευση για σύνταξη

Ένα σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων παρότι θα ήθελε, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αποταμιεύει για τη σύνταξή του. Την ίδια ώρα παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς σημειώνουν ότι οι υπάρχοντες μηχανισμοί δεν επαρκούν να καλύψουν κρίσιμους τομείς όπως οι συντάξεις και η υγεία.

Ειδικότερα, το 59% των Ελλήνων δεν αποταμιεύει για τη σύνταξη (έναντι 41% στην ΕΕ), αν και το 76% εμφανίζεται θετικά διακείμενο, σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα κοινής γνώμης με θέμα τη συνταξιοδοτική αποταμίευση που διενήργησε για τέταρτη φορά η ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων, Insurance Europe.

Η έλλειψη οικονομικής δυνατότητας

Ενδιαφέρον εύρημα (και αναμενόμενο) είναι ότι το 44% θα ήθελε να αποταμιεύει αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, το 15% δηλώνει ότι σκοπεύει να αρχίσει στον εγγύς μέλλον, ενώ το 17% ενδιαφέρεται αλλά αισθάνεται ότι δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες.

Από όσους δήλωσαν ότι αποταμιεύουν το 29% ξεκίνησε μετά από συζήτηση με διαμεσολαβητή, το 30% μετά από συζήτηση με φίλο ή μέσω social media (έναντι 21% ΕΕ), ενώ το 19% εντάχθηκε σε ομαδικό πρόγραμμα που του παρείχε ο εργοδότης.

Επιπλέον, η ασφάλεια της αποταμίευσης και η φερεγγυότητα και αξιοπιστία του παρόχου συνεχίζουν να αναδεικνύονται ως εξαιρετικά σημαντικές κατά την αναζήτηση αποταμιευτικού προϊόντος.

Το 49% των Ελλήνων δηλώνει ότι προτιμά καταβολή με τη μορφή σύνταξης και το 27% εφάπαξ καταβολή του ποσού που έχει συγκεντρωθεί. Ωστόσο, όταν κλήθηκαν να απαντήσουν για το εάν προτιμούν να λάβουν ένα εφάπαξ ποσό 50.000 ευρώ κατά τη συνταξιοδότηση ή 2.500 ευρώ κάθε χρόνο για το υπόλοιπο της ζωής τους, το 62% απάντησε υπέρ του εφάπαξ και το 38% υπέρ του ετήσιου ποσού.

Το συνταξιοδοτικό κενό

Εν τω μεταξύ στη συνταξιοδοτική αποταμίευση αναφέρθηκε σε πρόσφατη εκδήλωση της ΕΑΕΕ ο πρόεδρός της Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου. Ο κ. Σαρρηγεωργίου, δίνοντας έμφαση στο δημογραφικό και στο ασφαλιστικό, επεσήμανε ότι η σταδιακή αποχώρηση των «baby boomers» από την αγορά εργασίας αλλά και το αυξανόμενο κόστος της υγείας δημιουργεί πιέσεις που τα δημόσια οικονομικά δεν μπορούν πλέον να απορροφήσουν.

Οι περισσότεροι πολίτες δεν διαθέτουν επαρκείς αποταμιεύσεις για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης μετά τη σύνταξη

Μάλιστα σημείωσε πως το συνταξιοδοτικό κενό λειτουργεί ως αθόρυβη απειλή, αφού οι περισσότεροι πολίτες δεν διαθέτουν επαρκείς αποταμιεύσεις για να διασφαλίσουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης μετά τη συνταξιοδότηση ή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Ενώ ο μέσος Ευρωπαίος φτάνει στη σύνταξη έχοντας αποταμιεύσεις που αντιστοιχούν σε έξι έως επτά μήνες του τελευταίου του μισθού, ο Έλληνας, που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο κράτος, διαθέτει αποθέματα που επαρκούν μόλις για λίγες ημέρες, μία διαφορά που σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΑΕΕ, αποτυπώνει με σαφήνεια το μέγεθος του προβλήματος.

