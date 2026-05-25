Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, καλή εβδομάδα να’ χουμε, αν και για την κυβέρνηση δεν το νομίζω, καθώς εισέρχεται σε νέα φάση πίεσης. Και αυτή τη φορά η πίεση έρχεται από τας Ευρώπας. Βλέπετε μας έρχεται η επιτροπή προϋπολογισμού της Ε.Ε. με πολλά ερωτήματα για τις επιδοτήσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι επιστολές

Θα είδατε φαντάζομαι τις δύο επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κας Κοβέσι προς την Κομισιόν, όπου σε απλά λόγια λέει ότι η Ελλάδα, ο κ. Φλωρίδης εν προκειμένω με τις τροπολογίες του βάζει εμπόδια στη σωστή διερεύνηση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα στη χώρα μας. Και εδώ δεν μιλάμε απλά για επιστολές, αλλά για ενεργοποίηση συγκεκριμένων μέτρων κατά της Ελλάδας που έχουν άμεση σχέση με τις κοινοτικές ενισχύσεις και χρήματα που μπορεί να κοπούν….

Λεφτά της Ε.Ε.

Εννοείται πως αυτό δεν αρέσει στους διάφορους «μπατριώτες» και «δεξιούς» που σιτίζονται από το κράτος Μητσοτάκη (βλέπε ΟΠΕΚΕΠΕ) και τα χώνουν στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, με διάφορες ανοησίες περί «εθνικής ανεξαρτησίας». Έχουν γούστο οι «βάστα Σόιμπλε». Είδατε πως τους τα φέρνει η ζωή; Εκεί που έπιναν νερό στο όνομα της Ε.Ε. και των θεσμών της, τώρα θυμήθηκαν να γίνουν όλοι… Μπουμπουλίνες και να αναθεματίζουν την Κοβέσι. Αυτό που λησμονούν ωστόσο είναι κάτι βασικό: πως εδώ δεν μιλάμε για λεφτά του μπαμπά τους, αλλά για πόρους της Ε.Ε. Και τους πόρους της Ε.Ε. -τους αρέσει δεν τους αρέσει- τους ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ ταιριάζει ταμάμ, το «σκάσε και κολύμπα».

Αύριο «κληρώνει»

Με τα χρώματα της «Μπάρτσα» και την μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ο κ. Αλέξης Τσίπρας αύριο – την Τρίτη το βράδυ – στις 8, από τον πεζόδρομο του Θησείου σε ανοικτή συγκέντρωση θα ανακοινώσει το νέο κόμμα και το όνομα του. Και οι δημοσκόποι δεν θα μετρήσουν πλέον την … σκιά του, αλλά μία υπαρκτή πολιτική δύναμη. Μετά από την Πέμπτη να περιμένετε και τις νέες δημοσκοπήσεις – που θα έχουν τα δύο νέα κόμματα στις μετρήσεις τους. Η εκτίμηση που υπάρχει σε σοβαρούς κυβερνητικούς κύκλους είναι πως ο κ. Τσίπρας έχει δυναμική κι αν κατορθώσει στις πρώτες εκλογές να πιάσει το 17%, στις δεύτερες εκλογές θα είναι πάνω από το 20%! Και τούτο διότι υπάρχει πολύς κόσμος που ψάχνει ένα … «εργαλείο» να διώξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και προϊόντος του χρόνου θα … «μαζεύει»! Οι δημοσκοπικές επιδόσεις στους επόμενους μήνες αναμένεται να το επιβεβαιώσουν….

Μια φορά κι έναν καιρό…

Δεν γνωρίζω αν το έχετε πάρει είδηση, αλλά έχουν … «σφίξει τα γάλατα», εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Και μπορεί να το παίζουν «άνετοι κι ωραίοι» αλλά η καρδούλα τους το ξέρει! Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Θυμάστε που ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης έβγαινε στα κανάλια και … «στεντόρεια τη φωνή» κραύγαζε ότι θα γίνουν όσες εκλογές χρειάζονται μέχρι να πάρει η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία. Και να τα σενάρια εκβιασμού στο ΠΑΣΟΚ, ότι αν δεν συνομολογήσει σε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στις επόμενες εκλογές θα καταβαραθρωθεί. Ε, όλα αυτά πλέον έχουν πάει περίπατο.

Υπάρχει μέγας κίνδυνος

Αλλαξε η γραμμή – θα γίνει, λένε, μία εκλογική αναμέτρηση και ότι βγάλει. Που οφείλεται η νέα γραμμή; Στον φόβο ότι μπορεί πολλοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, δυσαρεστημένοι όντες, να στείλουν μήνυμα δυσαρέσκειας στην πρώτη Κυριακή και ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία να βρεθεί πχ στο 24%! Και δεν είναι μόνο ότι θα χάσει το bonus του πρώτου κόμματος, αλλά θα πυροδοτηθούν και εξελίξεις – ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας … ήδη κόβει βόλτες και «μετράει κεφάλια»! Ετσι το πράγμα ξεχειλώνει και δεν μαζεύεται με τίποτα. Μπροστά, λοιπόν, σ΄ αυτό τον κίνδυνο, την «γύρισαν την πλάκα». Και το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου «παίζει» πως δεν θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές – άσχετα αν κι ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας γνωρίζει ότι το πιθανότερο είναι να υπάρξουν δεύτερες, αλλά ακόμη και τρίτες εκλογές….

Θα το κάνουν;

Εν τω μεταξύ συνέβησαν τα όσα συνέβησαν σχετικά με το … «μπάζωμα του σκανδάλου των υποκλοπών – στη Βουλή και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Όλα αυτά βέβαια έγιναν για να μην εκτεθούν ο θείος κι ο ανεψιός. Η πλευρά του Ντίλιαν παραμένει εκτεθειμένη και γεμάτη υποσχέσεις – πως το θέμα θα τακτοποιηθεί και διάφορα τέτοια. Η φήμη που κυκλοφορεί είναι πως στη διάρκεια του καλοκαιριού – ξέρετε που είναι … «παχιές οι μύγες» – το Μέγαρο Μαξίμου σκοπεύει να περάσει από τη Βουλή μία ρύθμιση που θα «καθαρίζει» τον Ντίλιαν και τη σύζυγο του. Ετσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος που υπάρχει για το εφετείο της 11ης Δεκεμβρίου. Λέτε η φήμη να επιβεβαιωθεί; Θα μου πείτε τόσα έχουν δει τα μάτια μας, γιατί να μην γίνει κι αυτό;

Όχι σε πρόταση μομφής

Στη διάρκεια των προηγουμένων ημερών κυκλοφόρησε μία πληροφορία πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, σκοπεύει να καταθέσει πρόταση μομφής σε βάρος της κυβέρνησης στη Βουλή. Και τούτο για να φανεί ποιος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στην κεντροαριστερά απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ρώτησα σχετικά και μου είπαν ότι δεν πρόκειται να κατατεθεί πρόταση μομφής, διότι όπως αποφασίστηκε σε συνεδρίαση της κλειστής ομάδας των συνεργατών του κ. Ανδρουλάκη, με την συμμετοχή του ιδίου, προκρίθηκε η άποψη ότι δεν πρέπει να γίνουν κινήσεις αντιπερισπασμού απέναντι στον κ. Τσίπρα. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να μην φανεί ως εκδήλωση ηττοπάθειας και πανικού. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο άλλος λόγος είναι αν συμφωνούν πχ οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς – δεν νομίζω ότι συμφωνεί η πλειοψηφία των βουλευτών τους. Ετσι, λοιπόν, η ιδέα που υπήρχε παρήλθε – «εμείς συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμα μας», μου είπαν χαρακτηριστικά. Οκ!

Κόντρα στο «πραξικόπημα»

Όπως θα έχετε δει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος έχει ετοιμάσει ένα «μπαμπάτσικο» νομοσχέδιο για τη τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που ξεχωρίζει είναι οι διατάξεις που ορίζουν πως ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή, ανεξαρτήτως ποσοστού. Όπως αντιλαμβάνεστε, επιχειρούν να γλιτώσουν από την συσπείρωση των συνδυασμών που θα βρεθούν στην δεύτερη, τρίτη ή και παρακάτω θέση και να χάσουν. Όπως π.χ. συνέβη στο Δήμο της Αθήνας – μία ήττα που ακόμη δεν την έχουν χωνέψει. Και νομίζουν ότι έτσι θα το καθαρίσουν το «ματσάκι» των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών. Μου λένε ότι αυτό από το οποίο πλέον θα κινδυνέψουν είναι να προκαλέσουν συνεργασίες ευρύτερες από την πρώτη Κυριακή – διότι διαφορετικά θα πρόκειται για χαμένη ψήφο! Και μην σας φανεί καθόλου περίεργο το ΠΑΣΟΚ και η αριστερά να κατεβάσουν κοινούς συνδυασμούς σ΄ όλη τη χώρα. Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη και σ΄ αυτή τη βάση – «εκλογικό πραξικόπημα στην τοπική αυτοδιοίκηση» – πρόκειται την Τετάρτη να συνεδριάσει ο Τομέας Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ σε κεντρικό ξενοδοχείο, με την συμμετοχή περίπου 500 στελεχών απ΄ όλη την Αττική και την συμμετοχή του κ. Ανδρουλάκη. Η συνεδρίαση μάλιστα θα είναι κλειστή!