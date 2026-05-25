Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό

Confidential

Eμπιστευτικά
 25 Μαΐου 2026, 08:00

Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό

Έχει μπλέξει άσχημα το Μαξίμου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από κοντά τώρα και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ε.Ε. που έρχεται για ελέγχους. Μόνο άνετοι δεν είναι στο επιτελείο Μητσοτάκη. Πρεμιέρα Τσίπρα αύριο...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, καλή εβδομάδα να’ χουμε, αν και για την κυβέρνηση δεν το νομίζω, καθώς εισέρχεται σε νέα φάση πίεσης. Και αυτή τη φορά η πίεση έρχεται από τας Ευρώπας. Βλέπετε μας έρχεται η επιτροπή προϋπολογισμού της Ε.Ε. με πολλά ερωτήματα για τις επιδοτήσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι επιστολές

Θα είδατε φαντάζομαι τις δύο επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κας Κοβέσι προς την Κομισιόν, όπου σε απλά λόγια λέει ότι η Ελλάδα, ο κ. Φλωρίδης εν προκειμένω με τις τροπολογίες του βάζει εμπόδια στη σωστή διερεύνηση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα στη χώρα μας. Και εδώ δεν μιλάμε απλά για επιστολές, αλλά για ενεργοποίηση συγκεκριμένων μέτρων κατά της Ελλάδας που έχουν άμεση σχέση με τις κοινοτικές ενισχύσεις και χρήματα που μπορεί να κοπούν….

Λεφτά της Ε.Ε.

Εννοείται πως αυτό δεν αρέσει στους διάφορους «μπατριώτες» και «δεξιούς» που σιτίζονται από το κράτος Μητσοτάκη (βλέπε ΟΠΕΚΕΠΕ) και τα χώνουν στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, με διάφορες ανοησίες περί «εθνικής ανεξαρτησίας». Έχουν γούστο οι «βάστα Σόιμπλε». Είδατε πως τους τα φέρνει η ζωή; Εκεί που έπιναν νερό στο όνομα της Ε.Ε. και των θεσμών της, τώρα θυμήθηκαν να γίνουν όλοι… Μπουμπουλίνες και να αναθεματίζουν την Κοβέσι. Αυτό που λησμονούν ωστόσο είναι κάτι βασικό: πως εδώ δεν μιλάμε για λεφτά του μπαμπά τους, αλλά για πόρους της Ε.Ε. Και τους πόρους της Ε.Ε. -τους αρέσει δεν τους αρέσει- τους ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ ταιριάζει ταμάμ, το «σκάσε και κολύμπα».

Αύριο «κληρώνει»

Με τα χρώματα της «Μπάρτσα» και την μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ο κ. Αλέξης Τσίπρας αύριο – την Τρίτη το βράδυ – στις 8, από τον πεζόδρομο του Θησείου σε ανοικτή συγκέντρωση θα ανακοινώσει το νέο κόμμα και το όνομα του. Και οι δημοσκόποι δεν θα μετρήσουν πλέον την … σκιά του, αλλά μία υπαρκτή πολιτική δύναμη. Μετά από την Πέμπτη να περιμένετε και τις νέες δημοσκοπήσεις – που θα έχουν τα δύο νέα κόμματα στις μετρήσεις τους. Η εκτίμηση που υπάρχει σε σοβαρούς κυβερνητικούς κύκλους είναι πως ο κ. Τσίπρας έχει δυναμική κι αν κατορθώσει στις πρώτες εκλογές να πιάσει το 17%, στις δεύτερες εκλογές θα είναι πάνω από το 20%! Και τούτο διότι υπάρχει πολύς κόσμος που ψάχνει ένα … «εργαλείο» να διώξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και προϊόντος του χρόνου θα … «μαζεύει»! Οι δημοσκοπικές επιδόσεις στους επόμενους μήνες αναμένεται να το επιβεβαιώσουν….

Μια φορά κι έναν καιρό…

Δεν γνωρίζω αν το έχετε πάρει είδηση, αλλά έχουν … «σφίξει τα γάλατα», εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Και μπορεί να το παίζουν «άνετοι κι ωραίοι» αλλά η καρδούλα τους το ξέρει! Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Θυμάστε που ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης έβγαινε στα κανάλια και … «στεντόρεια τη φωνή» κραύγαζε ότι θα γίνουν όσες εκλογές χρειάζονται μέχρι να πάρει η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία. Και να τα σενάρια εκβιασμού στο ΠΑΣΟΚ, ότι αν δεν συνομολογήσει σε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στις επόμενες εκλογές θα καταβαραθρωθεί. Ε, όλα αυτά πλέον έχουν πάει περίπατο.

Υπάρχει μέγας κίνδυνος

Αλλαξε η γραμμή – θα γίνει, λένε, μία εκλογική αναμέτρηση και ότι βγάλει. Που οφείλεται η νέα γραμμή; Στον φόβο ότι μπορεί πολλοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, δυσαρεστημένοι όντες, να στείλουν μήνυμα δυσαρέσκειας στην πρώτη Κυριακή και ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία να βρεθεί πχ στο 24%! Και δεν είναι μόνο ότι θα χάσει το bonus του πρώτου κόμματος, αλλά θα πυροδοτηθούν και εξελίξεις – ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας … ήδη κόβει βόλτες και «μετράει κεφάλια»! Ετσι το πράγμα ξεχειλώνει και δεν μαζεύεται με τίποτα. Μπροστά, λοιπόν, σ΄ αυτό τον κίνδυνο, την «γύρισαν την πλάκα». Και το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου «παίζει» πως δεν θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές – άσχετα αν κι ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας γνωρίζει ότι το πιθανότερο είναι να υπάρξουν δεύτερες, αλλά ακόμη και τρίτες εκλογές….

Θα το κάνουν;

Εν τω μεταξύ συνέβησαν τα όσα συνέβησαν σχετικά με το … «μπάζωμα του σκανδάλου των υποκλοπών – στη Βουλή και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Όλα αυτά βέβαια έγιναν για να μην εκτεθούν ο θείος κι ο ανεψιός. Η πλευρά του Ντίλιαν παραμένει εκτεθειμένη και γεμάτη υποσχέσεις – πως το θέμα θα τακτοποιηθεί και διάφορα τέτοια. Η φήμη που κυκλοφορεί είναι πως στη διάρκεια του καλοκαιριού – ξέρετε που είναι … «παχιές οι μύγες» – το Μέγαρο Μαξίμου σκοπεύει να περάσει από τη Βουλή μία ρύθμιση που θα «καθαρίζει» τον Ντίλιαν και τη σύζυγο του. Ετσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος που υπάρχει για το εφετείο της 11ης Δεκεμβρίου. Λέτε η φήμη να επιβεβαιωθεί; Θα μου πείτε τόσα έχουν δει τα μάτια μας, γιατί να μην γίνει κι αυτό;

Όχι σε πρόταση μομφής

Στη διάρκεια των προηγουμένων ημερών κυκλοφόρησε μία πληροφορία πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, σκοπεύει να καταθέσει πρόταση μομφής σε βάρος της κυβέρνησης στη Βουλή. Και τούτο για να φανεί ποιος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στην κεντροαριστερά απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ρώτησα σχετικά και μου είπαν ότι δεν πρόκειται να κατατεθεί πρόταση μομφής, διότι όπως αποφασίστηκε σε συνεδρίαση της κλειστής ομάδας των συνεργατών του κ. Ανδρουλάκη, με την συμμετοχή του ιδίου, προκρίθηκε η άποψη ότι δεν πρέπει να γίνουν κινήσεις αντιπερισπασμού απέναντι στον κ. Τσίπρα. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να μην φανεί ως εκδήλωση ηττοπάθειας και πανικού. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο άλλος λόγος είναι αν συμφωνούν πχ οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς – δεν νομίζω ότι συμφωνεί η πλειοψηφία των βουλευτών τους. Ετσι, λοιπόν, η ιδέα που υπήρχε παρήλθε – «εμείς συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμα μας», μου είπαν χαρακτηριστικά. Οκ!

Κόντρα στο «πραξικόπημα»

Όπως θα έχετε δει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος έχει ετοιμάσει ένα «μπαμπάτσικο» νομοσχέδιο για τη τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που ξεχωρίζει είναι οι διατάξεις που ορίζουν πως ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή, ανεξαρτήτως ποσοστού. Όπως αντιλαμβάνεστε, επιχειρούν να γλιτώσουν από την συσπείρωση των συνδυασμών που θα βρεθούν στην δεύτερη, τρίτη ή και παρακάτω θέση και να χάσουν. Όπως π.χ. συνέβη στο Δήμο της Αθήνας – μία ήττα που ακόμη δεν την έχουν χωνέψει. Και νομίζουν ότι έτσι θα το καθαρίσουν το «ματσάκι» των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών. Μου λένε ότι αυτό από το οποίο πλέον θα κινδυνέψουν είναι να προκαλέσουν συνεργασίες ευρύτερες από την πρώτη Κυριακή – διότι διαφορετικά θα πρόκειται για χαμένη ψήφο! Και μην σας φανεί καθόλου περίεργο το ΠΑΣΟΚ και η αριστερά να κατεβάσουν κοινούς συνδυασμούς σ΄ όλη τη χώρα. Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη και σ΄ αυτή τη βάση – «εκλογικό πραξικόπημα στην τοπική αυτοδιοίκηση» – πρόκειται την Τετάρτη να συνεδριάσει ο Τομέας Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ σε κεντρικό ξενοδοχείο, με την συμμετοχή περίπου 500 στελεχών απ΄ όλη την Αττική και την συμμετοχή του κ. Ανδρουλάκη. Η συνεδρίαση μάλιστα θα είναι κλειστή!

Santander: Έτος ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026

Σπόροι chia: Το superfood που όλοι τρώμε λάθος;

«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»

Με Βορίδη η κυβέρνηση «θάβει» ξανά τις υποκλοπές, η ΝΔ συνεχίζει τις θεσμικές εκτροπές
Η κυβέρνηση αναμένεται να θάψει και πάλι το θέμα των υποκλοπών για να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση. Ανακοίνωσε το νέο κίνημα η Μαρία Καρυστιανού, ποιο είναι το πλαίσιο που το περιβάλλει.

Σε ομηρία το κράτος Δικαίου και η κοινή λογική, η Καρυστιανού στέλνει μήνυμα με περιστέρι και η Αριστερά περιμένει ο Τσίπρας τι θα φέρει
Χωρίς ασπίδα προστασίας στην ασυδοσία της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ εξετάζει πρόταση δυσπιστίας, και στην Αριστερά αντιμετωπίζουν εκ νέου περίπτωση δυστοκίας.

Μαθήματα συγκάλυψης, ποιο Σύνταγμα είναι αυτό που δεν επιτρέπει τη λογοδοσία στον κυρίαρχο λαό;
Την έκανε με... ελαφρά πηδηματάκια ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου και αρνείται να παραστεί ενώπιον των εκπροσώπων του λαού στο ναό της Δημοκρατίας. Τι σχεδιάζει η ΝΔ για την εξεταστική και ποια η στάση της αντιπολίτευσης.

Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»
Τα απόνερα του συνεδρίου της ΝΔ, οι σύνεδροι και η προσπάθεια του ανιψιού να έχει ρόλο. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ώρα της αλήθειας στη Βουλή.

Ο Μητσοτάκης μιλούσε για ενότητα κι από κάτω έβραζε η πραγματικότητα – Τα καρφιά και η επόμενη μέρα
Το συνέδριο της ΝΔ ολοκληρώθηκε σε χειροκροτήματα που δεν μπορούν να κρύψουν ούτε τα σενάρια διαδοχής αλλά ούτε και τη δυσαρέσκεια πολλών για τις επιδόσεις του κόμματος. Πρεμιέρα και για το κίνημα Καρυστιανού.

Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές
Ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου. Ποιους φοβούνται στο Μαξίμου και γιατί οι υποκλοπές έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα -αν κι επί της ουσίας δεν έφυγαν ποτέ.

Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ
«Στο χιλιοστό» θα μειωθεί στο τέλος η διαφορά, που ήδη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό χωρίς ο Τσίπρας να έχει ανακοινώσει κόμμα, με τις φαεινές των ντοκιμαντερ. Στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός και στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι πάλι μένουνε εκτός

Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός
Παραμένουν τα ερωτήματα για τον ρόλο Δημητριάδη στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Μαξίμου από την άλλη επιχειρεί να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο, ενόψει της κάλπης.

Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Αποστολάκη: Ζητά παρέμβαση του Αρείου Πάγου για επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για τους δανειολήπτες
Η Μιλένα Αποστολάκη τονίζει ότι η καθυστέρηση καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό κενό εφαρμογής, με άμεσες συνέπειες για χιλιάδες δανειολήπτες

Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ έφυγε 8 εκατομμύρια ευρώ πλουσιότερος
Ο απολογισμός του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό έχει θετικά και αρνητικά σημεία. Αλλά το σίγουρο είναι πως ο τραπεζικός λογαριασμός του Ισπανού προπονητή γέμισε στην Αθήνα.

Μαρινάκης: Ζητάει και τα ρέστα για το «μπάζωμα» των υποκλοπών – «Η αντιπολίτευση δεν σέβεται το κοινοβούλιο»
Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση για την επιλογή της ΝΔ να ζητήσει πλειοψηφία 151 βουλευτών για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές

Καμπανάκι από ΠΟΕΔΗΝ: Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα νοσοκομεία των νησιών
«Πολλές μονάδες λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας, με κλειστές κλίνες ΜΕΘ, ελλείψεις βασικών ιατρικών ειδικοτήτων και χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό στους εργαζόμενους» τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ επικαλούμενη στοιχεία έρευνας

Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ριζ Αχμέντ αποκάλυψε ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες προσπάθησαν τρεις διαφορετικές φορές να τον στρατολογήσουν ως πληροφοριοδότη

Ανδρουλάκης: Η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα – Αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ
«Η κυβέρνηση της ΝΔ χειρίζεται κρίσιμα σημεία της κοινωνίας με ένα επικοινωνιακό πέπλο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό

Ορισμένοι ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι προβληματίζονται για την ημερομηνία των επόμενων εκλογών
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ από κάποιους ορεινούς και μικρούς νησιωτικούς δήμους έχει τεθεί το θέμα μεταφοράς των αυτοδιοικητικών εκλογών από την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2028 την πρώτη Κυριακή λόγω καιρικών συνθηκών.

Στο αυτόφωρο η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Προθεσμία για να απολογηθεί ο πατέρας
Το μικρό παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠαΓΝΗ σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση – Στο μικροσκόπιο οι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

