Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 14:35
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό: Επεσαν μπάζα από φορτηγό στο οδόστρωμα
ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;
Πολιτική Γραμματεία 25 Μαΐου 2026, 15:52

ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;

«Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι αποχώρησης της κοινοπραξίας από το στρατηγικής σημασίας μπλοκ της Κρήτης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σπόροι chia: Το superfood που όλοι τρώμε λάθος;

Ερωτήματα σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων στα μπλοκ της Κρήτης απευθύνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσω κοινής ανακοίνωσης του τομέα Ενέργειας και του υπευθύνου ΚΤΕ Ενέργειας, Φραγκίσκου Παρασύρη.

«Πριν λίγες μόλις εβδομάδες, η κυβέρνηση πανηγύριζε θριαμβευτικά για τις νέες συμβάσεις μίσθωσης περιοχών για έρευνες υδρογονανθράκων. Σήμερα, όμως, βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα, μετά από σειρά συνεχών αναβολών, μια συγκεκριμένη πράξη στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy αποχωρεί από το μπλοκ «Δυτικά της Κρήτης» και το επιστρέφει στο Δημόσιο», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Ακολούθως προσθέτει πως «την ώρα που όλες οι χώρες και οι μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες υδρογονανθράκων αναζητούν νέες περιοχές, καθώς ο Περσικός Κόλπος θα είναι πια μια περιοχή αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου, στην Ελλάδα βλέπουμε εταιρείες που ήταν ήδη παρούσες να αποχωρούν αντί να προχωρούν σε ερευνητικές γεωτρήσεις!».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «η σιωπή της κυβέρνησης σε αυτή την κακή εξέλιξη εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη συνοχή και την αξιοπιστία της ενεργειακής πολιτικής στον τομέα των υδρογονανθράκων. Άλλωστε, για όσα έγιναν, τίποτα δεν ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία απλώς σύρθηκε από τις εξελίξεις, παρά τη μεγαλόστομη επικοινωνιακή τους προβολή. Γιατί δεν ανακοινώνονται οι λόγοι των επιστροφών; Μήπως η αποχώρηση σχετίζεται με τους ανεύθυνους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις πολυετείς καθυστερήσεις, που απαξίωσαν το εγχείρημα;».

Συμπληρώνει ότι «άλλωστε, η αποχώρηση από τη Δυτική Κρήτη δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά τον τελευταίο κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα αποτυχιών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Προστίθεται στην εγκατάλειψη χερσαίων και θαλάσσιων οικοπέδων της χώρας, όπως η αποχώρηση των Repsol και Energean από την Αιτωλοακαρνανία, της HELLENiQ Energy από την Άρτα – Πρέβεζα, τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο και τον Δυτικό Πατραϊκό, της Energean από τα Ιωάννινα».

Τα ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισημαίνει πως «η κυβέρνηση οφείλει σήμερα κιόλας να σταματήσει να κρύβεται και να ενημερώσει επίσημα τον ελληνικό λαό: Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι αποχώρησης της κοινοπραξίας από το στρατηγικής σημασίας μπλοκ της Κρήτης; Ποιο είναι το κόστος των δικών της καθυστερήσεων για την ενεργειακή ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική της πατρίδας μας; Καταλαβαίνουν οι κύριοι της κυβέρνησης ότι αν είχε συνεχιστεί η πολιτική που το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε και δεν είχαν υπάρξει η αδράνεια και οι ιδεοληψίες που οδήγησαν σε καθυστερήσεις περίπου 10 ετών, αν τα ευρήματα των ερευνών είναι θετικά, η χώρα θα μπορούσε να διαθέτει σήμερα εν λειτουργία άντληση υδρογονανθράκων και να είναι απόλυτα θωρακισμένη απέναντι στην τωρινή διεθνή ενεργειακή κρίση;».

Καταληκτικά επισημαίνει πως «οι πολίτες απαιτούν σοβαρότητα και καθαρές απαντήσεις, όχι άλλους ανέξοδους πανηγυρισμούς για μια αποτυχημένη πολιτική».

Santander: Έτος ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026

«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»

«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»

Αποστολάκη: Ζητά παρέμβαση του Αρείου Πάγου για επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για τους δανειολήπτες
Η επιστολή 25.05.26

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για τους δανειολήπτες ζητά η Αποστολάκη

Η Μιλένα Αποστολάκη τονίζει ότι η καθυστέρηση καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό κενό εφαρμογής, με άμεσες συνέπειες για χιλιάδες δανειολήπτες

Μαρινάκης: Ζητάει και τα ρέστα για το «μπάζωμα» των υποκλοπών – «Η αντιπολίτευση δεν σέβεται το κοινοβούλιο»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Ζητάει και τα ρέστα ο Μαρινάκης για το «μπάζωμα» των υποκλοπών - «Η αντιπολίτευση δεν σέβεται το κοινοβούλιο»

Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση για την επιλογή της ΝΔ να ζητήσει πλειοψηφία 151 βουλευτών για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές

Ανδρουλάκης: Η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα – Αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 25.05.26 Upd: 14:56

Ανδρουλάκης: Η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα – Αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

«Η κυβέρνηση της ΝΔ χειρίζεται κρίσιμα σημεία της κοινωνίας με ένα επικοινωνιακό πέπλο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Πολιτική 25.05.26

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα

Με αναμάσημα των κυβερνητικών πεπραγμένων και των εξαγγελιών για επιδόματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο για το δημογραφικό. Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η ελληνική κοινωνία γερνάει, ότι τα ενοίκια πνίγουν τις νέες οικογένειες, ότι η ύπαιθρος ερημώνει και εν τέλει το πρόβλημα παραμένει χωρίς ουσιαστική λύση

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα
Πολιτική 25.05.26

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα

Δύο Επιτροπές της Ε.Ε. θα ελέγξουν ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη. Η Επιτροπή Cont βάζει στο στόχαστρο τις επιδοτήσεις, ακολουθούν τα Τέμπη, το Κράτος Δικαίου, ενώ παραμονεύει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η συνάντηση στο Στρασβούργο που η κυβέρνηση τα «βρήκε σκούρα»

Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό
in Confidential 25.05.26

Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό

Έχει μπλέξει άσχημα το Μαξίμου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από κοντά τώρα και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ε.Ε. που έρχεται για ελέγχους. Μόνο άνετοι δεν είναι στο επιτελείο Μητσοτάκη. Πρεμιέρα Τσίπρα αύριο...

ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»
Πολιτική 25.05.26

ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να θωρακίσουν το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει με ένα ιδεολογικό κείμενο, που στοχεύει στη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου και στην κατοχύρωση ρόλου εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια

«Η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»

«Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη να φτάσει ακόμη πιο γρήγορα στην κοινωνία», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Πολιτική 24.05.26

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη

Για την επίσκεψη της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης και η βουλεύτρια Μιλένα Αποστολάκη

Ρατσιστική επίθεση σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα – Την εξύβρισαν και την παρέσυραν με ΙΧ – Τέσσερις συλλήψεις
Ελλάδα 25.05.26

Ρατσιστική επίθεση σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα – Την εξύβρισαν και την παρέσυραν με ΙΧ – Τέσσερις συλλήψεις

Τέσσερις νεαροί παρέσυραν και τραυμάτισαν με το ΙΧ που επέβαιναν το θύμα ενώ επέστρεφε σπίτι της - Νωρίτερα της είχαν επιτεθεί με ύβρις ενώ πέταξαν εναντίον της αυγά και άλλα αντικείμενα

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εγκαινιάζει τη σειρά διαλέξεων «Evolve Lecture Series» στο UNIC Athens, με πρώτο ομιλητή τον David Sinclair
Τα Νέα της Αγοράς 25.05.26

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εγκαινιάζει τη σειρά διαλέξεων «Evolve Lecture Series» στο UNIC Athens, με πρώτο ομιλητή τον David Sinclair

Μία σημαντική πρωτοβουλία ανοικτή στο κοινό, με ομιλητές διεθνούς κύρους και επίκεντρο τις εξελίξεις στις τεχνολογίες αιχμής που διαμορφώνουν το μέλλον της υγείας και της ιατρικής

Τραμπ: Όλοι οι διαμεσολαβητές να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ – «Παράθυρο» και για το Ιράν
Νέα ανάρτηση 25.05.26

Τραμπ: Όλοι οι διαμεσολαβητές να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ – «Παράθυρο» και για το Ιράν

«Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά» - Ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν με τις Συμφωνίες του Αβραάμ - Ζητά από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να ανοίξουν τον δρόμο

Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;
Ασφαλιστικές οφειλές 25.05.26

Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;

Τα νέα στοιχεία του ΚΕΑΟ για τις οφειλές των ασφαλισμένων είναι αποκαλυπτικά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα χρέη αυξήθηκαν κατά 471.000 ευρώ, αγγίζοντας συνολικά τα 5,78 δισεκ. ευρώ.

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία στην υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης – Τα δύο νεκρά μωρά και το τεστ DNA
Ελλάδα 25.05.26

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία στην υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης – Τα δύο νεκρά μωρά και το τεστ DNA

Οι δύο εμπλεκόμενοι γονείς της 3χρονης βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνες σωματικές βλάβες

Κίνα: Ο Σι υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό του Πακιστάν και εξήρε τις προσπάθειές του για ειρήνη στο Ιράν
Εξήρε τον ρόλο του 25.05.26

Όσο ο Τραμπ αναζητά βηματισμό στο Ιράν, ο Σι υποδέχεται τον πρωθυπουργό του Πακιστάν στην Κίνα

Στην Κίνα βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ συνοδευόμενος από τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού που πρωτοστατεί στη μεσολάβηση ΗΠΑ με Ιράν

Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης
Η δραπεύτηση 25.05.26

Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του HBO εστιάζει στον Χόιτ Ρίτσαρντς, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα των 80s και 90s, ο οποίους έζησε μια τρομακτική ζωή.

Οι συντάξεις σε μία Ευρώπη που γερνάει – Έχουν χάσει οι νέοι Ευρωπαίοι την πίστη τους στο συνταξιοδοτικό σύστημα;
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Οι συντάξεις σε μία Ευρώπη που γερνάει – Έχουν χάσει οι νέοι Ευρωπαίοι την πίστη τους στο συνταξιοδοτικό σύστημα;

Η εμπιστοσύνη στα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης μειώνεται μεταξύ των νεότερων γενεών, παρότι οι εισφορές συνεχίζονται. Πώς συγκρίνονται οι χώρες της ΕΕ όσον αφορά τη γνώμη για τις συντάξεις;

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
Media 25.05.26

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας

Την Πέμπτη 28 Μαΐου, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ έφυγε 8 εκατομμύρια ευρώ πλουσιότερος
Super League 25.05.26

Ο Μπενίτεθ έφυγε από την Αθήνα 8 εκατομμύρια ευρώ πλουσιότερος

Ο απολογισμός του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό έχει θετικά και αρνητικά σημεία. Αλλά το σίγουρο είναι πως ο τραπεζικός λογαριασμός του Ισπανού προπονητή γέμισε στην Αθήνα.

Καμπανάκι από ΠΟΕΔΗΝ: Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα νοσοκομεία των νησιών
Ελλάδα 25.05.26

Καμπανάκι από ΠΟΕΔΗΝ: Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα νοσοκομεία των νησιών

«Πολλές μονάδες λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας, με κλειστές κλίνες ΜΕΘ, ελλείψεις βασικών ιατρικών ειδικοτήτων και χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό στους εργαζόμενους» τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ επικαλούμενη στοιχεία έρευνας

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

