Επιστολή στην πρόεδρο του Άρειου Πάγου, έστειλε η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Τομεάρχης του κόμματος για τις Τράπεζες, το Ιδιωτικό χρέος, την Προστασία των δανειοληπτών και τις Επενδύσεις.

«Με την παρούσα επιστολή εκφράζω την ανησυχία μου»

Η κ. Αποστολάκη ζητά να εξετάσει ο Άρειος Πάγος «τη δυνατότητα επίσπευσης της καθαρογραφής και επίσημης δημοσίευσης της σχετικής απόφασης της Ολομέλειας, ώστε να μην παρατείνεται μια κατάσταση νομικής αβεβαιότητας που πλήττει ευθέως την ασφάλεια δικαίου, την ουσιαστική αποτελεσματικότητα μιας κρίσιμης δικαστικής κρίσης, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι: «Πρόκειται για μια απόφαση εξαιρετικής θεσμικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας, η οποία, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, αποσαφηνίζει ότι οι τόκοι επί των ρυθμισμένων οφειλών υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, περιλαμβάνοντας μια κρίση που κατατείνει υπέρ της προστασίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και της βιωσιμότητας των δικαστικών ρυθμίσεων».

Ολόκληρη η επιστολή της Μιλένας Αποστολάκη:

Προς την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κ. Αναστασία Παπαδοπούλου.

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή εκφράζω την ανησυχία μου σχετικά με την παρατεταμένη καθυστέρηση στην καθαρογραφή και δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία

εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026 και αφορά τον τρόπο εκτοκισμού των οφειλών που έχουν υπαχθεί στις δικαστικές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010.

Πρόκειται για μια απόφαση εξαιρετικής θεσμικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας, η οποία, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, αποσαφηνίζει ότι οι τόκοι επί των ρυθμισμένων οφειλών υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, περιλαμβάνοντας μια κρίση που κατατείνει υπέρ της προστασίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και της βιωσιμότητας των δικαστικών ρυθμίσεων.

Ωστόσο, παρά την παρέλευση σημαντικού χρονικού διαστήματος από την έκδοση της απόφασης, αυτή δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί και δημοσιευθεί. Η καθυστέρηση αυτή έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό κενό εφαρμογής, με άμεσες συνέπειες για χιλιάδες δανειολήπτες.

Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (funds και servicers) δεν προχωρούν σε αναπροσαρμογή των δοσολογίων, συμψηφισμούς ή εφαρμογή των νέων υπολογισμών, καθώς η απόφαση δεν έχει δημοσιευθεί, ενώ πολίτες εξακολουθούν να καταβάλλουν ποσά δόσεων που, κατά τα ήδη γνωστά στοιχεία της κρίσης της Ολομέλειας, ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται πλέον στο

ορθό νομικό πλαίσιο.

Σε αντιδιαστολή αυτής της καθυστέρησης επισημαίνω ότι η υπ’αρ. 1/2023 Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου με την οποία κρίθηκε ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers/funds), ακόμη και όταν τα δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί με τον ν. 3156/2003, νομιμοποιούνται να προβαίνουν σε δικαστικές ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης,

δηλαδή κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και λοιπές πράξεις εκτέλεσης στο όνομα των funds, εκδόθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2023 και μετά από μόλις επτά ημέρες, στις 16 Φεβρουαρίου 2023 είχε ήδη καθαρογραφεί και δημοσιευτεί!

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε,

Γνωρίζω τον φόρτο και την ευθύνη που συνοδεύει το έργο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας.

Ωστόσο, καθώς η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης αποτελεί διακηρυγμένο στόχο της πολιτείας, ο μακρύς χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης σε

συνδυασμό με το γεγονός ότι πρόκειται για απόφαση της Ολομέλειας θετικής για τα συμφέροντα των δανειοληπτών, με εκτεταμένο κοινωνικό αντίκτυπο, καθιστά την έλλειψη εύλογης ταχύτητας στην καθαρογραφή και δημοσίευσή της προβληματική, αφού έχει ως αποτέλεσμα, η πρακτική εφαρμογή των εννόμων συνεπειών της απόφασης να παραμένει ουσιαστικά σε αναστολή.

Για τον λόγο αυτό, σας ζητώ να εξετάσετε στο μέτρο των αρμοδιοτήτων σας, τη δυνατότητα επίσπευσης της καθαρογραφής και επίσημης δημοσίευσης της σχετικής απόφασης της Ολομέλειας,

ώστε να μην παρατείνεται μια κατάσταση νομικής αβεβαιότητας που πλήττει ευθέως την ασφάλεια δικαίου, την ουσιαστική αποτελεσματικότητα μιας κρίσιμης δικαστικής κρίσης, αλλά και την

εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν αφορά μόνο τη διοικητική διεκπεραίωση μιας δικαστικής απόφασης. Αφορά τη δυνατότητα χιλιάδων συμπολιτών μας να δουν να ενεργοποιείται στην πράξη η δικαστική προστασία που δικαιώθηκαν να λάβουν.