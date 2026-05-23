Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα σενάρια για τους Μπόστον Σέλτικς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η ενδεχόμενη αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, είναι από τα θέματα που απασχολούν καθημερινά την επικαιρότητα στο ΝΒΑ, με τον μπασκετικό αναλυτή, Μπιλ Σίμονς, να υποστηρίζει πως ο Greek Freak θα ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στους Μπόστον Σέλτικς.

Ο λόγος; Η ομάδα ανήκει στην Ανατολή, με τον Γιάννη να μην θέλει να αλλάξει περιφέρεια, υπάρχει σεβασμός προς τον οργανισμό, αλλά και σχέσεις γύρω από την ομάδα που μπορούν να παίξουν τον ρόλο τους.

Τι λένε στις ΗΠΑ για Αντετοκούνμπο και Σέλτικς

«Νομίζω ότι ο Γιάννης θέλει να πάει στη Βοστώνη και δεν είμαι σίγουρος ότι η Βοστώνη θέλει τον Γιάννη», ανέφερε ο Σίμονς και συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι θέλει να μείνει στην Ανατολή. Νομίζω ότι ένας συγκεκριμένος παίκτης των Σέλτικς έχει τον ίδιο προπονητή σουτ με εκείνον. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος σεβασμός για τον οργανισμό. Πιστεύω ότι θα ήταν μια ομάδα που θα τον ενδιέφερε. Πιστεύω επίσης ότι το Μαϊάμι είναι άλλη μία ομάδα στην οποία θα ήθελε να πάει».

Αξίζει να σημειωθεί πως, ο Αντετοκούνμπο έχει συνδεθεί ξανά στο παρελθόν με τους Σέλτικς και μάλιστα σε ενδεχόμενο trade που θα περιλάμβανε τον Τζέιλεν Μπράουν από την μεριά της Βοστώνης.

Μπορεί να μην αγωνίστηκε αρκετά φέτος, ωστόσο ο Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή σεζόν, έχοντας 27,9 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ ανά παιχνίδι, με 62,4% εντός παιδιάς.