Παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού ο Γιασικεβίτσιους: «Συγχαρητήρια, ήταν πολύ καλύτεροι»

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στον τελικό της Euroleague, με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους να εμφανίζεται απογοητευμένος μετά το φινάλε του ματς.

Ο τεχνικός των Τούρκων ήταν λακωνικός στις δηλώσεις του και τόνισε ότι η ομάδα του δέχθηκε εύκολα καλάθια, υπογραμμίζοντας ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιασικεβίτσιους

«Νομίζω πως δεν ήμασταν ο εαυτός μας. Ο Ολυμπιακός ήταν ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Κάθε φορά που παίρναμε μία δόση ελπίδας τους δώσαμε εύκολους πόντους. Δύο-τρεις φορές φτάσαμε στους 7-8 πόντους αλλά μετά δεχθήκαμε εύκολους πόντους. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό έπαιξε πολύ καλύτερα».