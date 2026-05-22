Παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού ο Γιασικεβίτσιους: «Συγχαρητήρια, ήταν πολύ καλύτεροι»
Υποκλίθηκε στην ανωτερότητα του Ολυμπιακού ο Γιασικεβίτσιους, μετά τον αποκλεισμό της Φενέρ από τον τελικό.
Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στον τελικό της Euroleague, με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους να εμφανίζεται απογοητευμένος μετά το φινάλε του ματς.
Ο τεχνικός των Τούρκων ήταν λακωνικός στις δηλώσεις του και τόνισε ότι η ομάδα του δέχθηκε εύκολα καλάθια, υπογραμμίζοντας ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιασικεβίτσιους
«Νομίζω πως δεν ήμασταν ο εαυτός μας. Ο Ολυμπιακός ήταν ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Κάθε φορά που παίρναμε μία δόση ελπίδας τους δώσαμε εύκολους πόντους. Δύο-τρεις φορές φτάσαμε στους 7-8 πόντους αλλά μετά δεχθήκαμε εύκολους πόντους. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό έπαιξε πολύ καλύτερα».
