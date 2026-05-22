Μπαρτζώκας: «Όποιος αντίπαλος και να είναι στον τελικό, θα πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως ο Ολυμπιακός σκέφτεται ήδη τον μεγάλο τελικό της Euroleague και ζήτησε από τους παίκτες του να παρουσιαστούν με τη νοοτροπία νικητή που είχαν κόντρα στη Φενέρ.
- Πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας - Πότε το παίρνουν οι εργαζόμενοι
- Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες – Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα
- Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
- ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της κυβέρνησης Τραμπ – Οι λόγοι της παραίτησης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Για την πρόκριση στον τελικό της Euroleague και για τη νοοτροπία που θα πρέπει να έχει η ομάδα του την Κυριακή (24/5, 21:00) μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί της Φενέρμπαχτσε με σκορ 79-61 στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:
«Είχαμε έλλειψη δημιουργίας στο ξεκίνημα. Μετά κυκλοφορήσαμε καλύτερα τη μπάλα, βρήκαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η άμυνά μας ήταν συμπαγής για 40′, είναι πολύ σημαντικό αυτό σε τέτοια ματς. Είχαμε ένταση και επιθυμία.
Ήταν σημαντικό να προσπαθούμε να σταματάμε τις προσπάθειες επιστροφής της Φενέρμπαχτσε. Αντιδρούσαμε αμέσως με καλές επιλογές και καλά σουτ. Δεν έχω παράπονα για την εμφάνισή μας απόψε.
Είναι πολύ σημαντικό πως έχουμε βάθος στον πάγκο μας. Έχουμε δύο ματς σε 48 ώρες, έπρεπε να μείνουμε φρέσκοι. Ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε ήδη τον επόμενο αντίπαλο. Όποιος και να είναι, θα πρέπει να παλέψουμε για κάθε κατοχή, να έχουμε την ίδια νοοτροπία που είχαμε και απόψε».
- Στο ΟΑΚΑ κερδίζει πάντα ο Ολυμπιακός…
- Ολυμπιακός: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον Πειραιά μετά την πρόκριση στον τελικό της Euroleague (vid+pics)
- Ο σερίφης Μπαρτζώκας, οι χειροπέδες του 34-0 και οι τρεις φορές στο ίδιο όνειρο…
- Το χέρι – αλφάδι που διέλυσε την Φενέρ
- Μιλουτίνοφ: «Κρίθηκε από την άμυνά μας – Ίδια εικόνα και στον τελικό»
- Συγχαρητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» στον τελικό της Euroleague (pic)
- Τα ξένα ΜΜΕ αποθεώνουν τον Ολυμπιακό για την πρόκρισή του στον τελικό της Euroleague
- Μπαρτζώκας: «Ήμασταν επιβλητικοί και συμπαγείς, μανατζάραμε καλά το μυαλό μας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις