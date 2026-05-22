Εντυπωσιακός Πίτερς: 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στον τελικό της Euroleague ο Ολυμπιακός, με τον Άλεκ Πίτερς να βάζει φαρδιά πλατιά τη σφραγίδα του στη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Φενερμπαχτσέ με 79-61.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε σπουδαίο ματς και οδήγησε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Ο έμπειρος άσος ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 17 πόντους, χωρίς μάλιστα να χάσει σουτ.

Ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, έχοντας 17 πόντους με 4/4 δίποντα και 3/3 τρίποντα, ενώ παράλληλα κατέβασε 4 ριμπάουντ και είχε 1 ασίστ σε 18:13 λεπτά που έγινε στο glass floor του «T-Center».

Μια καταπληκτική εμφάνιση από τον Άλεκ Πίτερς, που του έδωσε 17 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ένας παίκτης, στον οποίο ο Γιώργος Μπαρτζώκας ποντάρει πολλά και στον μεγάλο τελικό, προκειμένου η ομάδα του μεγάλου λιμανιού να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο.