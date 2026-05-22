Εντυπωσιακός Πίτερς: 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ
Τρομερό παιχνίδι από τον Άλεκ Πίτερς, που είχε 17 πόντους με 4/4 δίποντα και 3/3 τρίποντα – Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ο Αμερικάνος.
- Πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας - Πότε το παίρνουν οι εργαζόμενοι
- Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες – Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα
- Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
- ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της κυβέρνησης Τραμπ – Οι λόγοι της παραίτησης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στον τελικό της Euroleague ο Ολυμπιακός, με τον Άλεκ Πίτερς να βάζει φαρδιά πλατιά τη σφραγίδα του στη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Φενερμπαχτσέ με 79-61.
Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε σπουδαίο ματς και οδήγησε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Ο έμπειρος άσος ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 17 πόντους, χωρίς μάλιστα να χάσει σουτ.
Ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, έχοντας 17 πόντους με 4/4 δίποντα και 3/3 τρίποντα, ενώ παράλληλα κατέβασε 4 ριμπάουντ και είχε 1 ασίστ σε 18:13 λεπτά που έγινε στο glass floor του «T-Center».
Μια καταπληκτική εμφάνιση από τον Άλεκ Πίτερς, που του έδωσε 17 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ένας παίκτης, στον οποίο ο Γιώργος Μπαρτζώκας ποντάρει πολλά και στον μεγάλο τελικό, προκειμένου η ομάδα του μεγάλου λιμανιού να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο.
- Στο ΟΑΚΑ κερδίζει πάντα ο Ολυμπιακός…
- Ολυμπιακός: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον Πειραιά μετά την πρόκριση στον τελικό της Euroleague (vid+pics)
- Ο σερίφης Μπαρτζώκας, οι χειροπέδες του 34-0 και οι τρεις φορές στο ίδιο όνειρο…
- Το χέρι – αλφάδι που διέλυσε την Φενέρ
- Μιλουτίνοφ: «Κρίθηκε από την άμυνά μας – Ίδια εικόνα και στον τελικό»
- Συγχαρητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» στον τελικό της Euroleague (pic)
- Τα ξένα ΜΜΕ αποθεώνουν τον Ολυμπιακό για την πρόκρισή του στον τελικό της Euroleague
- Μπαρτζώκας: «Ήμασταν επιβλητικοί και συμπαγείς, μανατζάραμε καλά το μυαλό μας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις