Πλάνα από την τελευταία προπόνηση της Βαλένθια, πριν τη Ρεάλ (vid)
Δείτε εικόνες από την τελευταία προπόνηση της Βαλένθια πριν τον δεύτερο ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης την Παρασκευής (22/5, 21:00).
Η Βαλένθια ήταν η τελευταία χρονικά ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στο «Telekom Center Athens», ενόψει του δεύτερου ημιτελικού του Final Four 2026 την Παρασκευή (22/5, 21:00) κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της χωρίς κάποιο απρόοπτο και έτσι οι «νυχτερίδες» πάνε στον ισπανικό «εμφύλιο» με τη «βασίλισσα» με την καλύτερη δυνατή σύνθεση.
Στις τάξεις της Βαλένθια υπάρχει αισιοδοξία ότι θα επαναλάβει τις πολύ καλές εμφανίσεις που πραγματοποίησε στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο νίκησε δύο σερί φορές στη Αθήνα με αποτέλεσμα να ισοφαρίσει σε 2-2 και τελικά να κάνει το 3-2 επί ισπανικού εδάφους, παίρνοντας τελικά την πρόκριση για τη διοργάνωση της Αθήνας.
Ντε Λαρέα: «Η ψυχολογία μας μετά το 5ο παιχνίδι στα playoffs, μας βοηθάει για τον ημιτελικό»
Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους και απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τη ψυχολογία των παικτών της Βαλένθια ενόψει της πρώτης συμμετοχής των «νυχτερίδων» σε Final Four.
«Έχουμε έρθει για διαφορετικού είδους παιχνίδια τώρα στο «T-Center», δεν έχουν σχέση τα παιχνίδια που παίξαμε στα play-offs, είναι τελείως διαφορετική η διαδικασία τώρα. Η ψυχολογία μας μετά το πέμπτο παιχνίδι που καταφέραμε να κερδίσουμε στα play-offs μας βοηθάει πολύ για να παίξουμε τέτοιου είδους παιχνίδια, η ομάδα νομίζω ότι είναι σε πολύ κατάσταση.
Απέναντι στη Ρεάλ πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σωστά, αλλά νομίζω η συγκέντρωση που πρέπει να έχουμε είναι το πιο σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι».
Δείτε παρακάτω βίντεο από την τελευταία προπόνηση
