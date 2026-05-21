Η «χρυσή βίβλος» του Europa League
Η Άστον Βίλα κατέκτησε το πρώτο της τρόπαιο στο Europa League. Δείτε όλους τους νικητές.
- Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ
- «Έξι χρόνια μετά, διαλέγω ακόμα τη ζωή»: Συγκινεί η Ιωάννα Παλιοσπύρου – Η ανάρτησή της
- Μεγάλη γιορτή σήμερα 21 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» – Επιδότηση έως 95%
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Άλλος ένας τελικός Europa League βρίσκεται πλέον στα… βιβλία της ιστορίας, αφού η Άστον Βίλα επικράτησε εύκολα της Φράιμπουργκ με 3-0 στον τελικό της Κωνσταντινούπολης.
Αυτό ήταν το πρώτο τρόπαιο για τους Άγγλους, ενώ φυσικά πρώτη στην σχετική κατηγορία της διοργάνωσης βρίσκεται η Σεβίλλη έχοντας 7, με τα 3 από αυτά να είναι με τον Ουνάι Έμερι.
Η «χρυσή Βίβλος» του Κυπέλλου UEFA / Europa League:
7 κατακτήσεις: Σεβίλλη (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)
3 κατακτήσεις: Γιουβέντους (1977, 1990, 1993), Ίντερ (1991, 1994, 1998), Λίβερπουλ (1973, 1976, 2001), Ατλέτικο (2010, 2012, 2018), Τότεναμ (1972, 1984, 2025)
2 κατακτήσεις: Γκλάντμπαχ (1975, 1979), Ρεάλ (1985, 1986), Γκέτεμποργκ (1982, 1987), Πάρμα (1995, 1999), Φέγενορντ (1974, 2002), Πόρτο (2003, 2011), Τσέλσι (2013, 2019), Άιντραχτ Φρανκφούρτης (1980, 2022)
1 κατάκτηση: Αϊντχόφεν (1978), Ίπσουιτς (1981), Άντερλεχτ (1983), Λεβερκούζεν (1988), Νάπολι (1989), Άγιαξ (1992), Μπάγερν (1996), Σάλκε (1997), Γαλατάσαραϊ (2000), Βαλένθια (2004), ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2005), Ζενίτ (2008), Σαχτάρ (2009), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2017), Βιγιαρεάλ (2021), Αταλάντα (2024), Άστον Βίλα (2026)
- Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
- Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ – Έφτασαν τα 9,4 εκατ.
- Η απονομή του Europa League στην Άστον Βίλα (vid, pics)
- Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
- Η «χρυσή βίβλος» του Europa League
- Το Ιράν δημοσίευσε το πεδίο ευθύνης της Αρχής του Στενού του Περσικού Κόλπου
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 21.05.2026]
- Μεγάλη γιορτή σήμερα 21 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις