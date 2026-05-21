Η «χρυσή βίβλος» του Europa League

Άλλος ένας τελικός Europa League βρίσκεται πλέον στα… βιβλία της ιστορίας, αφού η Άστον Βίλα επικράτησε εύκολα της Φράιμπουργκ με 3-0 στον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Αυτό ήταν το πρώτο τρόπαιο για τους Άγγλους, ενώ φυσικά πρώτη στην σχετική κατηγορία της διοργάνωσης βρίσκεται η Σεβίλλη έχοντας 7, με τα 3 από αυτά να είναι με τον Ουνάι Έμερι.

Η «χρυσή Βίβλος» του Κυπέλλου UEFA / Europa League:

7 κατακτήσεις: Σεβίλλη (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

3 κατακτήσεις: Γιουβέντους (1977, 1990, 1993), Ίντερ (1991, 1994, 1998), Λίβερπουλ (1973, 1976, 2001), Ατλέτικο (2010, 2012, 2018), Τότεναμ (1972, 1984, 2025)

2 κατακτήσεις: Γκλάντμπαχ (1975, 1979), Ρεάλ (1985, 1986), Γκέτεμποργκ (1982, 1987), Πάρμα (1995, 1999), Φέγενορντ (1974, 2002), Πόρτο (2003, 2011), Τσέλσι (2013, 2019), Άιντραχτ Φρανκφούρτης (1980, 2022)

1 κατάκτηση: Αϊντχόφεν (1978), Ίπσουιτς (1981), Άντερλεχτ (1983), Λεβερκούζεν (1988), Νάπολι (1989), Άγιαξ (1992), Μπάγερν (1996), Σάλκε (1997), Γαλατάσαραϊ (2000), Βαλένθια (2004), ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2005), Ζενίτ (2008), Σαχτάρ (2009), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2017), Βιγιαρεάλ (2021), Αταλάντα (2024), Άστον Βίλα (2026)