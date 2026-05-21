Εντείνεται η φημολογία για Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκό
Ρεπορτάζ στη Σερβία υποστηρίζουν ότι η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό γίνεται όλο και πιο πιθανή.
Μπορεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να στηρίζει μέσω αναρτήσεων τον Εργκίν Αταμάν και τον Τούρκο προπονητή να χαρακτηρίζει «κατασκευασμένα» τα δημοσιεύματα που θέλουν να αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, αλλά στη Σερβία επιμένουν για Ζέλικο Ομπράντοβιτς και θεωρούν πλέον πολύ πιθανή την επιστροφή του έμπειρου τεχνικού στο Τριφύλλι.
«Υπάρχει ήδη έντονη φημολογία και για νέα ονόματα στον πάγκο, ενώ ολοένα και πιο δυνατά ακούγεται ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα μπορούσε ενδεχομένως να επιστρέψει στον πάγκο όπου πέρασε 13 χρόνια», σημειώνουν οι Σέρβοι, που κάνουν ειδική αναφορά στον αποκλεισμό από την Βαλένθια, παρότι οι Πράσινοι προηγήθηκαν με 2-0.
Οι Σέρβοι αναφέρουν επίσης ότι ο Παναθηναϊκός τερμάτισε δεύτερος στην κανονική περίοδο της GBL και στους τελικούς θα έχει το μειονέκτημα έδρας, γεγονός που δυσκολεύει πολύ τον στόχο της κατάκτησης του φετινού πρωταθλήματος για το Τριφύλλι.
Παράλληλα, τα πεπραγμένα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού, όπου ο Σέρβος τεχνικός βίωσε τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του, κατακτώντας μεταξύ άλλων πέντε φορές την Ευρωλίγκα.
Απομένει να φανεί εάν το δημοσίευμα του «B92» για πιθανή επιστροφή του «Ζοτς» στους Πράσινους θα επιβεβαιωθεί.
