Από το 1990 στο 2026 ένας… ημιτελικός δρόμος (vid)

Ακριβώς στο 1990, ο διπλός τελικός του κυπέλλου Κόρατς έβαζε μια άκρως ενδιαφέρουσα πρόκληση στο τραπέζι. Ήταν από τη μια το Πέζαρο και από την άλλη η Μπανταλόνα. Κυρίως όμως ήταν δύο προπονητές ούτε τριαντάρηδες που ανταγωνίζονταν για ένα απίθανο έπαθλο.

Ποιος θα γίνει ο νεότερος που θα κατακτήσει μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το κατάφερε ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ναι, ο «κύριος καθηγητής» με τα γυαλιά μυωπίας που συναντάς 36 χρόνια μετά στον πάγκο της –Cinderella- Βαλένθια. Και έμεινε με την στεναχώρια ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Ναι, ο νυν της πολύπειρης Ρεάλ Μαδρίτης που όποιος την έχει πως ήρθε στην Αθήνα για τουρισμό σε αυτό το final 4 της Euroleague μπορεί κάλλιστα να πέσει έξω.

Έφτασαν πλέον και οι δύο στα 65 («εγώ είμαι τρεις μήνες μικρότερος» είπε όλο χαμόγελο το πρωί ο Μαρτίνεθ). Και τα έφερε έτσι η ζωή που ανταγωνίζονται για ένα εισιτήριο τελικού που θα τους βάλει σε άλλη λίστα. Σε εκείνη με τους γηραιότερους προπονητές που κατέκτησαν ποτέ την Euroleague. O Ντούσαν Ίβκοβιτς για παράδειγμα το 2ο με τον Ολυμπιακό στην Πόλη (2012) το πήρε στα 69 του χρόνια.

Για την ιστορία; Οι τελικοί του Κυπέλλου Κόρατς ήταν διπλοί και το 1990 οι δύο ομάδες έπαιξαν πρώτα στην Ιταλία.

Στις 21 Μαρτίου στο Πέζαρο, η Σκαβολίνι νίκησε οριακά με 99-98.

Στον επαναληπτικό της 28ης Μαρτίου 1990 η Μπανταλόνα νίκησε με 96-86 και κατέκτησε το δεύτερο Κύπελλο Κόρατς στην ιστορία της.

Οι δύο ομάδες είχαν παίξει και στον όμιλο της φάσης των “16” όπου πάλι μοιράστηκαν τις νίκες. Η Σκαβολίνι νίκησε στην Ιταλία με 90-77 κι η Μπανταλόνα στην Ισπανία με 108-92.

Εκ των κορυφαίων της ομάδας του τόσο εκείνα τα χρόνια, όσο και στους τελικούς του Κυπέλλου Κόρατς, ήταν -όπως το 2026 στη Βαλένθια- ένας… Μοντέρο.

Τότε ήταν ο σπουδαίος Ισπανός γκαρντ, Χοσέ Αντόνιο Μοντέρο που -μαζί με τον Tζόρντι Βιγιακάμπα- οδήγησαν την “Πένια” στον τίτλο.

Ο Μοντέρο ήταν πρώτος σκόρερ στον επαναληπτικό ημιτελικό (96-86) με 28 πόντους!