Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής που θα εξετάσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών της ΝΔ, Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, προχώρησε η Βουλή με 152 «όχι».

τουλάχιστον τέσσερα μέλη της Νέας Δημοκρατίας δεν ακολούθησαν την κομματική γραμμή

Ωστόσο, με δεδομένο ότι η ΝΔ διαθέτει κοινοβουλευτική ομάδα 156 βουλευτών, τουλάχιστον τέσσερα μέλη της δεν ακολούθησαν την κομματική γραμμή (ενδεχομένως 5 καθώς ο ανεξάρτητος Κατσιβαρδάς στηρίζει σταθερά τις κυβερνητικές θέσεις).

Πώς ψήφισαν για την πρόταση ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Αναλυτικότερα, για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, στην υπόθεση του κ. Λιβανού ψήφισαν συνολικά 285 βουλευτές (5 άκυρα, 1 λευκό) εκ των οποίων οι 152 καταψήφισαν, οι 127 υπερψήφισαν ενώ υπήρξε και ένα «παρών».

Για την υπόθεση της κ. Αραμπατζή, ψήφισαν συνολικά 285 βουλευτές (η ίδια δεν είχε δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων 152 καταψήφισαν και 128 υπερψήφισαν.

Πώς ψήφισαν για την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ/ΝΕΑΡ

Για την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ/ΝΕΑΡ και την υπόθεση του κ. Λιβανού καταψήφισαν 152 και υπερψήφισαν 128, ενώ για την κ. Αραμπατζή καταψήφισαν 152 και υπερψήφισαν 130.

Η βουλή συνεχίζει τις εργασίες της την Παρασκευή με τη συζήτηση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, η κυβέρνηση μπορεί να επικαλεστεί την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 «ναι».

