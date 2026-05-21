Τι σημαίνει η εμπορική συμφωνία Βρετανίας με κράτη του Κόλπου
Διεθνής Οικονομία 21 Μαΐου 2026, 23:40

Τι σημαίνει η εμπορική συμφωνία Βρετανίας με κράτη του Κόλπου

Η ιστορική εμπορική συμφωνία που υπέγραψε η Βρετανία με το GCC αναμένεται να εμβαθύνει τους δεσμούς των ΗΑΕ με επενδύσεις, εμπόριο και υπηρεσίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών υπέγραψε η Βρετανία με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική». Η Βρετανία έγινε με τον τρόπο αυτό το πρώτο κράτος της G7 που εξασφαλίζει εμπορική συμφωνία με το εξαμελές GCC που περιλαμβάνει τα ΗΑΕ.

Η συμφωνία αναμένεται να εμβαθύνει τον ρόλο των ΗΑΕ ως περιφερειακής πύλης για το εμπόριο, την εφοδιαστική, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις επενδυτικές ροές μεταξύ της Βρετανίας και του Κόλπου, ενισχύοντας παράλληλα τη διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα σε τομείς που κυμαίνονται από τις υποδομές και την αεροπορία έως την τεχνολογία και τις επαγγελματικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την εφημερίδα του Ντουμπάι Gulf News, που τονίζει τον ρόλο των Εμιράτων.

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου της Βρετανίας δήλωσε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 3,7 δισεκατομμύρια λίρες (4,9 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου μακροπρόθεσμα και να αυξήσει το διμερές εμπόριο κατά σχεδόν 20%. Το GCC περιλαμβάνει τα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν και το Κατάρ.

Βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου HSBC, Ζορζ Ελεντερί, δήλωσε ότι η συμφωνία θα ξεκλειδώσει ευρύτερες επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες σε ολόκληρο τον Κόλπο.

«Το GCC είναι μια περιοχή αυξανόμενης στρατηγικής σημασίας και μακροπρόθεσμων ευκαιριών, και μια περιοχή όπου η κληρονομιά της HSBC είναι βαθιά ριζωμένη», δήλωσε ο Ελεντερί σε σχόλια που δημοσίευσε η βρετανική κυβέρνηση. «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις αγορές μας και έχουμε παρουσία και στα έξι κράτη του GCC. Βλέπουμε από πρώτο χέρι την ευκαιρία που μπορεί να ξεκλειδώσει αυτή η συμφωνία και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών και να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις να συνδεθούν, να επενδύσουν και να αναπτυχθούν».

Η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις που αποσκοπούν στην άρση των εμπορικών φραγμών, στην επιτάχυνση των εκτελωνισμών και στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά για εταιρείες παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στις αγορές του GCC.

Σύμφωνα με την βρετανική κυβέρνηση, οι δασμοί αξίας περίπου 580 εκατομμυρίων λιρών ετησίως στις εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου προς τον Κόλπο θα καταργηθούν τελικά, με περίπου 360 εκατομμύρια λίρες να καταργούνται αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

Οι βρετανικές εξαγωγές που αναμένεται να ωφεληθούν περιλαμβάνουν δημητριακά, τυρί τσένταρ, σοκολάτα, βούτυρο, ιατρικό εξοπλισμό και προηγμένα προϊόντα μεταποίησης.

Υπηρεσίες και επενδυτικές ροές

Για τα ΗΑΕ, η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει το καθεστώς τους ως κόμβου για πολυεθνικές εταιρείες που διαχειρίζονται δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή, ιδίως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την εφοδιαστική και τις ψηφιακές βιομηχανίες, συμπεραίνει η Gulf News.

Η συμφωνία περιλαμβάνει δεσμεύσεις για το ψηφιακό εμπόριο που θα επιτρέψουν στις βρετανικές εταιρείες να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα εκτός της περιοχής του Κόλπου για πρώτη φορά, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος που συνδέεται με τις τοπικές απαιτήσεις κέντρων δεδομένων.

Εισάγει επίσης τελωνειακές διατάξεις βάσει των οποίων οι αποστολές αναμένεται να εκτελωνίζονται εντός 48 ωρών, ενώ τα ευπαθή αγαθά θα μπορούσαν να απελευθερωθούν σε λιγότερο από έξι ώρες μόλις πληρούνται οι απαιτήσεις.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως σημαντική ώθηση για τις βρετανικές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί τεράστια νίκη για τις βρετανικές επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους που θα νιώσουν τα οφέλη τα επόμενα χρόνια μέσω υψηλότερων μισθών και περισσότερων ευκαιριών», δήλωσε ο Στάρμερ.

Ανθεκτικότητα εν μέσω εντάσεων

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι τα κράτη του Κόλπου παρέμειναν βασικοί οικονομικοί εταίροι για τη Βρετανία.

Το Reuters ανέφερε ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο των αυξημένων περιφερειακών εντάσεων που συνδέονται με τη σύγκρουση με το Ιράν, με τους Βρετανούς αξιωματούχους να τοποθετούν τη συμφωνία ως μέρος ευρύτερων προσπαθειών για την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης εμπορικής βεβαιότητας.

Ο Υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, Πίτερ Κάιλ, δήλωσε ότι η συμφωνία έστειλε ένα ευρύτερο μήνυμα οικονομικής εμπιστοσύνης σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Υπηρεσίες, κινητικότητα, υποδομές

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που αποσκοπούν στην απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων και στη βελτίωση της επιχειρηματικής κινητικότητας για επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, συμβούλων και μηχανικών, που δραστηριοποιούνται μεταξύ των αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου και του GCC.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των βρετανικών εξαγωγών προς τις χώρες του GCC, με τις εξαγωγές υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου προς το μπλοκ να υπερβαίνουν τα 20 δισεκατομμύρια λίρες πέρυσι.

Η περιφερειακή διευθύνουσα εταίρος της EY UK, Άννα Άντονι, δήλωσε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να δημιουργήσει περαιτέρω ευκαιρίες για εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στις αγορές του Κόλπου.

«Οι διατάξεις της συμφωνίας για τη διαφάνεια των θεωρήσεων και το ψηφιακό εμπόριο θα διευκολύνουν τους επαγγελματίες του Ηνωμένου Βασιλείου να παρέχουν υπηρεσίες αυτοπροσώπως και διασυνοριακά, παρέχοντας στις επιχειρήσεις τη σαφήνεια και την εμπιστοσύνη για να ανταγωνιστούν σε αυτές τις αγορές», δήλωσε η Άντονι.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι διμερείς επενδύσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του GCC έφτασαν τα 18 δισεκατομμύρια λίρες το 2024, υποστηρίζοντας υποδομές και στρατηγικά έργα, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Heathrow.

Πηγή: ot.gr

Νίκολιτς: «Νιώθω ότι ο Ομπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει με την Παρτιζάν»
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Νίκολιτς: «Νιώθω ότι ο Ομπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει με την Παρτιζάν»

Ο Νίκολιτς μίλησε με συγκίνηση για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον αείμνηστο Ντούσαν Βουγιόσεβιτς, αποθεώνοντας δύο από τις σημαντικότερες μορφές της σερβικής μπασκετικής σχολής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα
Από το Μεξικό 21.05.26

Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα

Η Κάγια Κάλας, εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, δήλωσε ότι ο λαός στην Κούβα «αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία». Η δήλωση έγινε την ώρα που οι ΗΠΑ ασκούν ασφυκτική πίεση στην Αβάνα, με στόχο να καταρρεύσει το κομμουνιστικό καθεστώς.

Σύνταξη
Final Four 2026: Αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίξουν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 21.05.26

Final Four 2026: Αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίξουν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Το βράδυ της Πέμπτης (21/5) η Euroleague γνωστοποίησε τους διαιτητές των ημιτελικών του Final Four 2026. Η τριάδα που θα «σφυρίξει» το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, αλλά και το Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Οι διαιτητές καταγγέλλουν τον Φλορεντίνο Πέρεθ στην Επιτροπή Κατά της Βίας
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Οι διαιτητές καταγγέλλουν τον Φλορεντίνο Πέρεθ στην Επιτροπή Κατά της Βίας

Μετά το αίτημα για πειθαρχική δίωξη, το συνδικάτο των διαιτητών (AESAF) προσφεύγει στις κρατικές αρχές κατά του Φλορεντίνο Πέρεθ και του επίσημου καναλιού του συλλόγου για υποκίνηση μίσους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μαρόκο: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φεζ – Έξι τραυματίες
Τραγωδία 21.05.26

Μαρόκο: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φεζ – Έξι τραυματίες

Το κτίριο που κατέρρευσε βρίσκεται στη Φεζ, περίπου 200 χιλιόμετρα από το Ραμπάτ. Έως και το βράδυ της Πέμπτης, οι ομάδες διάσωσης στο Μαρόκο συνέχισαν τις έρευνες κάτω από τα ερείπια, εν μέσω φόβων ότι άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένοι.

Σύνταξη
Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία
Κόσμος 21.05.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία

Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση η οποία μαρτυρά την μεγάλη επιρροή των ΗΠΑ στα εσωτερικά ζητήματα της Βενεζουέλας, ο αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ταξίδι της Ροντρίγκεζ στην Ινδία για την πώληση πετρελαίου

Σύνταξη
Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»

Η Ρεάλ σχεδιάζει την επιστροφή των μουσικών εκδηλώσεων από τον Ιανουάριο του 2027, όπως αυτή του Αντρέα Μποτσέλι, μετά την κρίση θορύβου και τις αντιδράσεις των κατοίκων γύρω από το Μπερναμπέου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)
Μπάσκετ 21.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)

Παρακολουθήστε βίντεο από την τελευταία προπόνηση της Ρεάλ ενόψει του ισπανικού «εμφυλίου» με τη Βαλένθια στον μεγάλο, δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 21:00).

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ιμάμογλου: «Πλήγμα στη Δημοκρατία» – Για «εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» προειδοποιεί ο Γιαβάς
Τουρκία 21.05.26

Ιμάμογλου: «Πλήγμα στη Δημοκρατία» – Για «εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» προειδοποιεί ο Γιαβάς

Η απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο Τακτικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην Τουρκία.

Σύνταξη
Βουλή: Απορρίφθηκε με 152 «όχι» η πρόταση για σύσταση προανακριτικής- Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα 21.05.26

Απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό-Αραμπατζή - Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ

Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πρώην υπουργών της ΝΔ, προχώρησε η Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης
Πολιτική δίωξη 21.05.26 Upd: 22:24

Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης

Το δικαστήριο επικαλέστηκε ισχυρισμούς για εξαγορά ψήφων στο συνέδριο του CHP, το οποίο είχε νικήσει το κόμμα του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο ηγέτης του Οζέλ εξαγόρασε ψήφους.

Σύνταξη
Life Cycles: Τέσσερις Ελληνίδες εικαστικοί συναντιούνται σε μια έκθεση για τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνέχεια
inTown 21.05.26

Life Cycles: Τέσσερις Ελληνίδες εικαστικοί συναντιούνται σε μια έκθεση για τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνέχεια

Η Μαρίνα Καρέλλα, η Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, η Νικομάχη Καρακωστάνογλου και η Δέσποινα Φλέσσα συναντιούνται στην έκθεση Life Cycles, από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026

Σύνταξη
Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: Γιατί οι 4 στους 10 κάνουν δουλειές άσχετες από αυτό που σπούδασαν;
Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.05.26

Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: Γιατί οι 4 στους 10 κάνουν δουλειές άσχετες από αυτό που σπούδασαν;

Τι είναι η κάθετη αναντιστοιχία δεξιοτήτων και γιατί είναι σημαντικά υψηλότερη στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο; Ο γεν. διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χρήστος Γούλας αναλύει τα ευρήματα νέας έρευνας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Διαψεύδει το ΥΠΕΞ
Μέση Ανατολή 21.05.26 Upd: 22:34

Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Διαψεύδει το ΥΠΕΞ

Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες. Το προσχέδιο συμφωνίας επεξεργάστηκε το Πακιστάν. Tεχεράνη: Εικασίες των ΜΜΕ.

Σύνταξη
The Expla-in Project | ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;
Expla-in 21.05.26

ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το κλίμα στη Βουλή να βαραίνει. Η σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ αποκτά χαρακτηριστικά θεσμικής «μετωπικής» σύγκρουσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
