Ο Γιακουμάκης αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ
Το μήνυμα που έστειλε ο Γιώργος Γιακουμάκης για το φινάλε της φετινής σεζόν.
Η φετινή σεζόν δεν ολοκληρώθηκε όπως θα ήθελε ο Γιώργος Γιακουμάκης που αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού, αφήνοντάς τον εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.
Ο Έλληνας επιθετικός, που επέστρεψε στη χώρα μας για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ του Μεξικό, θέλησε με ένα μήνυμά του μέσω των σόσιαλ μίντια να στείλει το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας ευχαριστώντας τον για όλα.
«Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της! Σας ευχαριστώ για όλα! Και για τα όμορφα και για τα άσχημα!!! ΠΑΟΚΑΡΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Γιώργος Γιακουμάκης.
Φέτος, ο διεθνής στράικερ σημείωσε 15 γκολ σε 36 συμμετοχές με τους Θεσσαλονικείς, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν θα παραμείνει στις τάξεις της ομάδας και τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Η ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Γιακουμάκης:
