Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Δείτε βίντεο με τα δύο εξαιρετικά γκολ που πέτυχε η Άστον Βίλα στο ημίχρονο με τους Τίλεμανς στο 41′ και με τον Μπουέντια στο 45+3′, χάρη στα οποία προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στη Φράιμπουργκ.
- Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ
- «Έξι χρόνια μετά, διαλέγω ακόμα τη ζωή»: Συγκινεί η Ιωάννα Παλιοσπύρου – Η ανάρτησή της
- Μεγάλη γιορτή σήμερα 21 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» – Επιδότηση έως 95%
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Άστον Βίλα «χτύπησε» δύο φορές στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου του τελικού του Europa League, με την Φράιμπουργκ, στη Κωνσταντινούπολη και πήγε στα αποδυτήρια με 2-0 υπέρ της.
Στο 41′ και μετά από κομπίνα σε κόρνερ ο Ρότζερς βρήκε τον Τίλεμανς που με σουτ στην κίνηση έκανε το 1-0.
Στο 45+3′ ο Μπουέντια βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με απίθανο πλασέ έγραψε το 2-0 δίνοντας τεράστιο προβάδισμα στους «χωριάτες».
- Η απονομή του Europa League στην Άστον Βίλα (vid, pics)
- Η «χρυσή βίβλος» του Europa League
- Ο Ουνάι Έμερι είναι ο «βασιλιάς» του Europa League, με πέντε τρόπαια (pic)
- Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα
- Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)
- Ο Λουίς Ενρίκε είχε μόνο καλά λόγια για την Άρσεναλ
- Ο Γιακουμάκης αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ
- Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις