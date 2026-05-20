Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, περνώντας από… πάνω από τη Φράιμπουργκ την οποία διέλυσε με 3-0 στην Κωνσταντινούπολη σε ένα τελικό, άκρως μονόπλευρο που έκανε τον Ολυμπιακό να χαμογελά. Κι αυτό γιατί πλέον αν οι «χωριάτες» τερματίσουν στην 4η θέση της Premier League, οι ερυθρόλευκοι θα εκκινήσουν την προσπάθειά τους από τον τρίτο προκριματικό του Champions League, γλιτώνοντας έναν γύρο.

Έτσι ο Ουνάι Έμερι κατέκτησε τον τίτλο για πέμπτη φορά στην προπονητική του καριέρα, καθώς το είχε καταφέρει και με τη Σεβίλλη τρεις φορές (2014, 2015, 2016) και μία φορά μ τη Βιγιαρεάλ (2021).

Ένα τέταρτο στο πρώτο ημίχρονο έφτασε για να «καθαρίσει» η αγγλική ομάδα την υπόθεση νίκη με τον Μόργκαν Ρότζερς να είναι καταπληκτικός έχοντας μία ασίστ και ένα γκολ στο παιχνίδι, όντας ουσιαστικά ο MVP της ομάδας του.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε μόλις στο 2ο λεπτό με τον Ρότζερς να σουτάρει και τον Ατουμπόλου να απομακρύνει, κρατώντας το μηδέν. Στο 10’ και πάλι ο Άγγλος σούταρε εκτός περιοχής με την μπάλα να περνάει άουτ. Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε με το ματς να χαρακτηρίζεται από ένταση και δυνατές μονομαχίες.

Η Φράιμπουργκ απείλησε στο 33’ με τον Μανζάμπι να κλέβει την μπάλα, να σουτάρει και τον Μαρτίνες να μπλοκάρει την μπάλα.





Ο Τίλεμανς άνοιξε το σκορ για την Βίλα, ο οποίος με ένα τρομερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 1-0 στο 41’. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι «χωριάτες» έκαναν και το 2-0 με το απίθανο φαλτσαριστό σουτ του Μπουεντία στο 45+2, κλείνοντας… εκρηκτικά το πρώτο μέρος.





Στο 58’ ο Μπουεντία πάτησε περιοχή, είδε την κίνηση του Μόργκαν Ρότζερς, του πέρασε την μπάλα και ο Άγγλος με προβολή έκανε το 3-0, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της.





Οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να βρουν την ηρεμία τους και να κάνουν το οτιδήποτε που θα τους ξαναέβαζε στο παιχνίδι, δείχνοντας να τα έχουν εντελώς χαμένα, με τη Βίλα να διαχειρίζεται το μεγάλο της προβάδισμα μέχρι το 70′.

Ο Μπουεντία έχασε τεράστια ευκαιρία για το 4-0, καθώς βγήκε απέναντι στον Ατουμπόλου, όμως το πλασέ που επιχείρησε έφυγε άουτ. Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια με το ματς να λήγει 3-0 και τη ομάδα του Έμερι να κατακτά τον πρώτο της τίτλο έπειτα από τριάντα ολόκληρα χρόνια.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το εκρηκτικό τελευταίο τέταρτο που έκαναν οι Άγγλοι στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο «καθάρισαν» ουσιαστικά τη Φράιμπουργκ, η οποία έγινε… έρμαιο στις ορέξεις της ομάδας του Ουνάι Έμερι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η τρομερή εμφάνιση του Μόργκαν Ρότζερς, έφτιαξε το πρώτο γκολ, έβαλε το τρίτο και… χάρισε επί της ουσίας το τρόπαιο στην Άστον Βίλα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο αριστερός μπακ της Φράιμπουργκ, Φρέου ήταν ο χειρότερος του γηπέδου, καθώς τα «φτερά» της αγγλικής ομάδας τον έκαναν ότι… ήθελαν, με τον παίκτη των Γερμανών να υποφέρει από τους Ρότζερς και Μπουέντια που εναλλάσσονταν στην πλευρά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Φρανσουά Λετεσιέ ήταν ο άρχοντας της αναμέτρησης και είχε μια πολύ καλή διαιτησία, όντας αρκετά ακριβής και αυστηρός στον πειθαρχικό του έλεγχο από την αρχή του τελικού.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR τσέκαρε μία φάση στο πρώτο μέρος για ενδεχόμενη αναβάθμιση κίτρινης κάρτας στον Μάτι Κας, ωστόσο δεν επενέβη, συμφωνώντας με τον διαιτητή.



ΣΚΟΡΕΡ: Τίλεμανς 41′, Μπουεντία 45+2, Ρότζερς 58′

Οι συνθέσεις

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνες, Πάου Τόρες (88′ Μινγκς), Λίντελεφ (66’ Ονάνα), Κονσά, Ντιν (81′ Μάατσεν), Κας, Ρότζερς, Τίλεμανς (88′ Ντόουγκλας Λουίζ), ΜακΓκίν, Μπουεντία (81′ Σάντσο), Γουότκινς.

Φράιμπουργκ (Γιούλιαν Σούστερ): Ατουμπολού, Κίμπλερ (73’ Σερχάντ), Μ.Γκίντερ, Λίνχαρτ (61’ Χέλερ), Τρόι, Εγκεστάιν, Χέφλερ (61’ Ροζενφέλντερ), Μπέστε (86′ Κ.Γκιντερ), Μανζάμπι, Γκρίφο (73’ Μακενγκό), Ματάνοβιτς